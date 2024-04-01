YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Nöroloji Uzmanı Dr. Handan Bilgin: Epilepsi hastalığı tedavi edilebilir - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Sağlık

Nöroloji Uzmanı Dr. Handan Bilgin: Epilepsi hastalığı tedavi edilebilir

Geniş Video İzle

Epilepsi hastalığına her 100 kişiden 1'inde rastlandığını ve epilepsinin zeka geriliği ya da akıl hastalığı olmadığını vurgulayan Nöroloji Uzmanı Dr. Handan Bilgin "Epilepsi hastalığı tedavi edilebilir. İlaçlarla nöbetler kontrol altına alınabilir. Sosyalleşmeye veya çalışmaya engel değildir" dedi.

01.04.2024 14:29  Güncelleme: 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nöroloji Uzmanı Dr. Handan Bilgin: "Epilepsi hastalığı tedavi edilebilir"

"Her 100 kişiden 1'inde epilepsi görülüyor"

"Epilepsi hastalığı çalışmaya engel değildir"

KAYSERİ - Epilepsi hastalığına her 100 kişiden 1'inde rastlandığını ve epilepsinin zeka geriliği ya da akıl hastalığı olmadığını vurgulayan Nöroloji Uzmanı Dr. Handan Bilgin "Epilepsi hastalığı tedavi edilebilir. İlaçlarla nöbetler kontrol altına alınabilir. Sosyalleşmeye veya çalışmaya engel değildir" dedi.

Halk arasında sara olarak da bilinen epilepsi hastalığının kendisini nöbetlerle gösteren bir hastalık olduğunu belirten Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Handan Bilgin hastalık yaygın görülse de yanlış fikirler edinildiğini söyledi. Nöbetlerin beyindeki sinir hücrelerinde ani elektriksel deşarjlar sonucu ortaya çıktığı bilgisini veren Dr. Bilgin "Bu elektriksel deşarjlar kişinin kolunda, bacağında kasılma sallanma hali, aniden ortaya çıkan gözlerde kayma ve bayılma hali, ani donakalmalar ile etrafa yanıtsızlık hali ortaya çıkarabiliyor. Nöbetlerin kaynağını genellikle bilemiyoruz. Beyin MR görüntülerinde her zaman EYGD sebebi bulamıyoruz ama bu elektriksel deşarjlara sebep olarak sıklıkla beyin tümörleri, beyin damar tıkanıklıkları, beyinde iltihaplanmalar, doğumda ortaya çıkan kafa travmaları olabiliyor" diye konuştu.

"Epilepsi akıl hastalığı değildir"

Epilepsinin bir zeka geriliği ya da akıl hastalığı olmadığının altını çizen Dr. Bilgin, "Epilepsi bir zeka geriliği ya da akıl hastalığı değildir. Aslında farkındalık oluşturmak istediğimiz şey epilepsi hastalarının tek bir ilaçla kolay bir şekilde nöbetlerinin ortadan kaldırılabileceğidir" dedi.

Epilepsi hastalarının sosyal ortamlarda dışlanma, damgalanma, sosyal ilişkilerde ve istihdam konusunda pek çok sorun yaşadığına dikkat çeken Dr. Bilgin hastaların ilaçla tedavi edilebilmesinin hastaların toplumdan dışlanmasının önlenmesini sağladığını dile getirdi.

Bu damgalanmalardan endişe eden kişilerin, epilepsi hastası olduklarını saklamayı tercih ettiklerinden bahseden Dr. Bilgin "Bunun ötesinde toplum içerisine karışmaktan kendilerini alıkoyabiliyorlar. Tüm bu sebeplerden dolayı sosyal ilişkiler, evlilik hayatı ve iş hayatları hastalıklarından dolayı olumsuz etkilenebiliyor. Dünyada ve ülkemizde nüfusun aşağı yukarı yüzde 1'inde görülen epilepsi hastalığı tedavi edilebilir. İlaçlarla nöbetler kontrol altına alınabilir. Bu hastaların hayatın tüm aşamalarında normal bir birey gibi hayatlarına devam edebileceklerini, iş hayatlarında bir problem yaşamadan hayatlarını sürdürebileceklerini vurgulamak istiyorum" şeklinde konuştu.

Nöroloji Uzmanı Dr. Handan Bilgin: Epilepsi hastalığı tedavi edilebilir
Kaynak: İHA

Epilepsi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Nöroloji Uzmanı Dr. Handan Bilgin: Epilepsi hastalığı tedavi edilebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Vali Hulusi Şahin, Otizm Farkındalık Sergisi Açılışına Katıldı
    14:54 Vali Hulusi Şahin, Otizm Farkındalık Sergisi Açılışına Katıldı

    Vali Hulusi Şahin, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen serginin açılışına katıldı. Vali Şahin, 'Otizmli evlatlarımızı topluma kazandırmak görevimizdir' dedi. Sergiye Vali Şahin'in yanı sıra birçok önemli isim ve otizmli çocuklar ve aileleri katıldı. Sergideki motifler ve otizmli çocukların şiir ve şarkıları katılımcıları etkiledi.

  • Durumu iyiye giden Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı
    14:40 Durumu iyiye giden Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı

    Beynine pıhtı atması sonucu hastanede tedavi gören oyuncu Kadir İnanır, durumunun iyiye gitmesiyle yoğun bakımdan çıkarıldı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, İnanır'ın tedavisinin serviste devam edeceğini ve rehabilitasyon sürecinin uzun olabileceğini belirtti. Sağlam ayrıca, İnanır'ın genel durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini ve ek hastalıklarının tedavisinin de sona yaklaştığını söyledi.

  • Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele farkındalık yürüyüşü düzenlendi
    13:49 Adıyaman'da uyuşturucuyla mücadele farkındalık yürüyüşü düzenlendi

    Adıyaman'da Kahta ilçesinden merkeze düzenlenen 35 kilometrelik yürüyüşte uyuşturucuyla mücadele için pankartlar açıldı. Yürüyüş sonunda basın açıklaması yapıldı. Uyuşturucu ile mücadelede işbirliği önemli.

  • Sanatçı Kadir İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisi sona erdi
    13:37 Sanatçı Kadir İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisi sona erdi

    Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçı Kadir İnanır'ın yoğun bakım sürecinin tamamlandığını ve servise çıkarıldığını açıkladı. İnanır'ın tedavisi nöroloji servisinde devam edecek ve rehabilitasyon süreci uzun bir süreç olacak. Şu ana kadar tedavisi olumlu ilerleyen İnanır'ın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir.

  • Bayburt'ta Ramazan Ayına Özel Gıda Denetimleri Devam Ediyor
    13:36 Bayburt'ta Ramazan Ayına Özel Gıda Denetimleri Devam Ediyor

    Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, Ramazan ayında tüketimi artan gıdaların üretildiği iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde, gıdaların etiket bilgileri, son kullanma tarihleri ve kullanıma uygunlukları kontrol ediliyor. Ayrıca, işletmecilere halk sağlığı ve gıda güvenliği konularında bilgilendirmeler yapılıyor.

  • Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta: Otizm konusunu sosyal bir sorumluluk olarak görüp gayret göstermeliyiz
    12:43 Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta: Otizm konusunu sosyal bir sorumluluk olarak görüp gayret göstermeliyiz

    Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, otizmli çocukların daha iyi bir yaşam sağlanması ve toplumun en önemli görevlerinden biri olduğunu belirtti. Vali Usta, otizm konusunu sosyal bir sorumluluk olarak görüp devlet ve bireyler olarak gayret göstermemiz gerektiğini vurguladı.

  • Çankırı İl Sağlık Müdürü: Kanserle Mücadelede Bilinçlenme ve Erken Teşhis Önemli
    11:39 Çankırı İl Sağlık Müdürü: Kanserle Mücadelede Bilinçlenme ve Erken Teşhis Önemli

    Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla kanserin önemine dikkat çekti. Sarıkaya, kanserin dünyada ve Türkiye'de önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, bilinçlenme ve erken teşhisin önemini vurguladı. Ayrıca, çevresel faktörlerin kanser gelişiminde büyük etkisi olduğunu ve risklerin engellenmesiyle kanserin önlenebileceğini ifade etti. Sarıkaya, kanserin erken belirti ve semptomlarının tanınmasıyla tedavi ve iyileşme şansının arttığını söyledi ve kanser taramalarının önemine dikkat çekti.

  • Kesilecek denilen parmakları ozon tedavisi ile kurtarıldı
    11:30 Kesilecek denilen parmakları ozon tedavisi ile kurtarıldı

    Batman'da 30 yıl boyunca sigara içen bir hastanın, ozon tedavisi sayesinde doktorların kesilmesi gerektiğini söylediği ayak parmakları kurtarıldı. Hastanın burger hastalığına bağlı olarak kangrenleşen parmakları, ozon ve fitoterapi tedavisiyle iyileşmeye başladı. Hastanın ağrıları azalmaya ve kangrenleşmiş dokular iyileşmeye başladı. Sigaraya bağlı olarak yaşanan bu rahatsızlık, hastanın sigarayı bırakmasıyla daha hızlı toparlandı.

  • Otizmli Mert, Yeteneğiyle Şarkıları Piyano ile Çalıyor
    11:27 Otizmli Mert, Yeteneğiyle Şarkıları Piyano ile Çalıyor

    Kahramanmaraş merkezli depremlere ailesiyle Şanlıurfa'da yakalanan 6 yaşındaki otizmli Mert Okutan, birkaç kez dinlediği şarkıları piyanoda çalabiliyor. Depremin ardından otizm tanısı konulan Mert, Antalya'da eğitim almaya başladı. Yetenekleriyle öğretmenlerinin ilgisini çeken Mert, sadece birkaç kez dinleyerek ezberlediği şarkıları piyanoda çalmaya başladı. Aile, Mert'in eğitimine adanmış durumda olsa da maddi imkansızlıklar nedeniyle özel eğitimleri karşılayamıyor. Mert'in öğretmeni, otizmli çocukların müzik yeteneğinin yüksek olabileceğini ve ailelerin çocuklarının yanında müzik dinlemeleri gerektiğini belirtiyor.


14:46 Meral Akşener’den seçim sonrası ilk yorum Meral Akşener'den seçim sonrası ilk yorum
14:01 Denizli’de başkan seçilen CHP’li Çavuşoğlu: Belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor, herkes ayağını denk alsın Denizli'de başkan seçilen CHP'li Çavuşoğlu: Belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor, herkes ayağını denk alsın
13:28 Bahçeli: MHP, milletin sandık mesajını değerlendirmek üzere kolları sıvadı Bahçeli: MHP, milletin sandık mesajını değerlendirmek üzere kolları sıvadı
12:53 Hangi parti kaç belediye kazandı YSK Başkanı Yener, merak edilen rakamları paylaştı Hangi parti kaç belediye kazandı? YSK Başkanı Yener, merak edilen rakamları paylaştı
11:37 Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı
14:04 AK Parti’nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu AK Parti'nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu
13:49 Sevkler açıklandı Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır Sevkler açıklandı! Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır?
12:56 Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı! Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var
12:15 Trabzon’u birbirine katan Osayi’den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj Trabzon'u birbirine katan Osayi'den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj
12:09 “Murat Kurum tarihi farkla kazanacak“ demişti Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural’dan eleştirilere cevap "Murat Kurum tarihi farkla kazanacak" demişti! Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural'dan eleştirilere cevap
11:47 Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli Çeşme’nin yeni Belediye Başkanı oldu Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu
11:46 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten seçim sonrası ilk mesaj Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası ilk mesaj
11:17 “Seçimi kaybettim“ diyen İbrahim Tatlıses evleneceğini duyurdu "Seçimi kaybettim" diyen İbrahim Tatlıses evleneceğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 15:27:10. #1.13#
SON DAKİKA: Nöroloji Uzmanı Dr. Handan Bilgin: Epilepsi hastalığı tedavi edilebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement