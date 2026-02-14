NZ Poliklinik'ten gençlere anlamlı mesaj: Erken estetik değil, bilinçli farkındalık - Son Dakika
Sağlık

NZ Poliklinik'ten gençlere anlamlı mesaj: Erken estetik değil, bilinçli farkındalık

NZ Poliklinik'ten gençlere anlamlı mesaj: Erken estetik değil, bilinçli farkındalık
14.02.2026 12:56  Güncelleme: 13:21
NZ Poliklinik\'ten gençlere anlamlı mesaj: Erken estetik değil, bilinçli farkındalık
NZ Poliklinik sahibi Nazo Zeyrek öncülüğünde düzenlenen Bilinçli Estetik Farkındalık Projesi kapsamında gençlere, erken yaşta estetik müdahalelerden kaçınmaları ve bilinçli karar almaları mesajı verildi; seminere sanatçı Hülya Koçyiğit de destek verdi.

İzmir'de gerçekleştirilen NZ Poliklinik öncülüğünde düzenlenen seminere, sanat dünyasının duayen isimlerinden Hülya Koçyiğit ve alanında uzman profesörler Dr. Ayşegül Yıldız katıldı. Uzmanlar, erken yaşta yapılan estetik uygulamaların fiziksel ve psikolojik etkilerini bilimsel verilerle ele alırken, Koçyiğit projeye destek verdiğini ve parçası olmaktan mutluluk duyduğunu açıkladı.

Sosyal medyanın dayattığı kusursuzluk algısına karşı bilinç oluşturmayı hedefleyen etkinlikte, ünlü isimler ve doktorlar gençlere özgüven, doğal güzellik ve bilinçli karar alma konularında önemli mesajlar verdi.

NZ Poliklinik'ten gençlere anlamlı mesaj: Erken estetik değil, bilinçli farkındalık

Projenin mimarı Nazo Zeyrek, özellikle ergenlik ve gençlik döneminde artan estetik taleplerine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Güzellik aceleye gelmez. Gençlerimizin geçici heveslerle kalıcı kararlar almasını istemiyoruz. Estetik bir ihtiyaç olabilir ancak doğru yaşta, doğru uzmanla ve bilinçli şekilde yapılmalıdır. Bizim amacımız yasak koymak değil, farkındalık oluşturmak."

NZ Poliklinik'ten gençlere anlamlı mesaj: Erken estetik değil, bilinçli farkındalık

Zeyrek, projenin kısa süre içinde İstanbul'a taşınacağını ve Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını belirtti. Genç kızların kendi doğallıklarını sevmeleri ve sosyal baskılardan uzak, bilinçli kararlar almaları için yola çıktıklarını vurguladı.

NZ Poliklinik'ten gençlere anlamlı mesaj: Erken estetik değil, bilinçli farkındalık

Son Dakika Sağlık NZ Poliklinik'ten gençlere anlamlı mesaj: Erken estetik değil, bilinçli farkındalık - Son Dakika

  Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    Estetiğe hic gerek duymuyorum Allah beni böyle güzel yarattı. Yaradan beğenmiş beni kul begenmese de olur. 3 0 Yanıtla
24 saat son dakika haber yayını
