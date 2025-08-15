Obezite Mide Kanseri Riskini Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Obezite Mide Kanseri Riskini Artırıyor

Obezite Mide Kanseri Riskini Artırıyor
15.08.2025 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Beğenik, obezitenin mide kanseri riskini artırdığını belirtti, leptin düzeyleri önemli.

BİLİMSEL makale olarak yayınlanan çalışmalarında obezitenin yalnızca diyabet ve kalp hastalıkları için değil, mide kanseri açısından da ciddi bir risk faktörü oluşturduğunu gözlemlediklerini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Beğenik, "Yeni bilimsel bulgular, obezitenin bazı kanser türleriyle de yakın ilişkili olduğunu gösteriyor. Özellikle mide kanseri gibi ölümcül hastalıklarla olan bağlantısı, hem bilim insanlarını hem de halk sağlığı uzmanlarını alarma geçirdi" dedi.

İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir'den İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Beğenik, obezitenin yalnızca diyabet ve kalp hastalıkları için değil, mide kanseri açısından da ciddi bir risk faktörü olduğunu söyledi.

'SADECE BİR ESTETİK SORUN OLARAK GÖRÜLMEMELİ'

Prof. Dr. Hüseyin Beğenik, obezitenin günümüzde yalnızca estetik bir sorun veya diyabet ve kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklarla sınırlı bir risk faktörü olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Beğenik, "Yeni bilimsel bulgular, obezitenin bazı kanser türleriyle de yakın ilişkili olduğunu gösteriyor. Özellikle mide kanseri gibi ölümcül hastalıklarla olan bağlantısı, hem bilim insanlarını hem de halk sağlığı uzmanlarını alarma geçirdi" diye konuştu.

TÜRK ARAŞTIRMA EKİBİNİN OBEZİTE ÇALIŞMASI LİTERATÜRE GİRDİ

Prof. Dr. Beğenik ve ekibinin yürüttüğü "Serum leptin levels in gastric cancer patients and the relationship with insulin resistance" başlıklı çalışma, tıp dünyasının saygın yayınlarından Archives of Medical Science Dergisi'nde yayımlandı. Araştırmalarının uluslararası düzeyde ilgi gördüğünü aktaran Prof. Dr. Beğenik, çalışmada mide kanseri tanısı konan hastaların kan serumlarında leptin hormonu düzeylerinin ölçüldüğünü söyledi.

Leptinin normalde vücutta yağ hücreleri tarafından salgılanan ve beyne tokluk sinyali gönderen bir hormon olduğunu anlatan Prof. Dr. Beğenik, "Son yıllarda yapılan araştırmalar, leptinin yalnızca iştah düzenleyici değil; bağışıklık sistemi, hücre çoğalması ve inflamasyon (iltihap) süreçleri üzerinde de etkili olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

'MİDE KANSERİ HASTALARINDA LEPTİN DÜZEYİ DAHA YÜKSEK'

Çalışmalarında mide kanseri hastalarında leptin düzeylerinin sağlıklı bireylere göre anlamlı derecede yüksek çıktığını belirten Prof. Dr. Beğenik, "Bu yüksekliğin insülin direnci ile doğrudan ilişkili olabileceğini gördük. Bulgularımız, leptinin kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını etkileyebileceğini düşündürüyor" dedi.

Obezitenin, vücutta aşırı yağ birikimine bağlı olarak leptin üretimini artırdığını kaydeden Prof. Dr. Beğenik, obez bireylerde sık görülen insülin direncinin de kan şekerinin hücre içine girmesini zorlaştırarak metabolik dengesizliklere yol açtığını ifade etti. Prof. Dr. Beğenik, "Çalışmamız, bu iki mekanizmanın birlikte çalışarak mide kanseri riskini artırabileceğini bilimsel olarak ortaya koyan ender araştırmalardan biri oldu" diye konuştu.

'METABOLİK SAĞLIK GÖSTERGELERİ TAKİP EDİLMELİ'

Sadece kilo vermenin yeterli olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Beğenik, "Vücuttaki hormonal dengenin izlenmesi, insülin direnci gibi metabolik bozuklukların erken tespiti ve takibi, kanserden korunmada da önemli bir strateji olabilir" dedi.

Türkiye'de ve dünyada obezitenin bireysel olduğu kadar toplumsal bir sağlık sorunu haline geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Beğenik, "Obezite ile mücadelede yalnızca dış görünüm ya da kilo sayıları değil, metabolik sağlık göstergeleri ve erken tanı stratejileri de dikkate alınmalı" ifadelerini kullandı.

Çalışmanın kilo kontrolünün yanı sıra kan tahlili ile leptin seviyelerinin ve insülin direncinin düzenli olarak izlenmesi gerektiğini ortaya koyduğunu dile getiren Prof. Dr. Beğenik, "Hastalıkların önlenmesinde proaktif yaklaşımın önemi çok büyük" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Mide Kanseri, Mide Kanseri, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Obezite Mide Kanseri Riskini Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
İzmir için korkutan uyarı 1 milyon kişi susuzluk riski altında İzmir için korkutan uyarı! 1 milyon kişi susuzluk riski altında
Jhon Duran’ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş Jhon Duran'ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş
Hollanda’da sıcak hava balonu çakıldı Ölü ve yaralılar var Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var
Tercihi yüzünden evlatlıktan reddedilen genç, video çekip yardım istedi Tercihi yüzünden evlatlıktan reddedilen genç, video çekip yardım istedi
’’Hediyem olacak, saat 12’yi bekleyin’’ diyen Özgür Özel’den bomba iddia ''Hediyem olacak, saat 12'yi bekleyin'' diyen Özgür Özel'den bomba iddia
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP’den istifa etti Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Hayat Bilgisi’nin Mennan’ı Erdal Türkmen’in şaşırtan yeni hayatı Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen'in şaşırtan yeni hayatı
Savcılık, Özel’in iddialarına yönelik soruşturma başlattı Savcılık, Özel'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
Özgür Özel’in iddiaları sonrası Mücahit Birinci’den jet açıklama Özgür Özel'in iddiaları sonrası Mücahit Birinci'den jet açıklama
Manchester City, Donnarumma ile anlaştı Manchester City, Donnarumma ile anlaştı

09:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu
08:48
Naci Görür’den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
Naci Görür'den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
08:10
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
07:28
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 40 kişi gözaltında
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 40 kişi gözaltında
23:30
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
14:23
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
14:13
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
14:13
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
14:12
CHP’den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında
CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında
14:06
Annesinin darbettiği 1 aylık bebek koruma altına alındı Evden kanlı zıbın ele geçirildi
Annesinin darbettiği 1 aylık bebek koruma altına alındı! Evden kanlı zıbın ele geçirildi
13:55
Göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, göğsünde 8 yıldır bıçakla yaşadığı ortaya çıktı
Göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, göğsünde 8 yıldır bıçakla yaşadığı ortaya çıktı!
13:48
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti
Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
13:46
Özel’in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç’tan ilk yorum
Özel'in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç'tan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 09:30:10. #7.13#
SON DAKİKA: Obezite Mide Kanseri Riskini Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.