Okul Mezunlarından Hayat Kurtaran Hediye - Son Dakika
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Sağlık

Okul Mezunlarından Hayat Kurtaran Hediye

27.06.2025 15:04
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Kayseri'deki okul mezunları, kalp krizinden kaybettikleri arkadaşları anısına defibrilatör bağışladı.

KAYSERİ'deki Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi mezunu Prof. Dr. Umut Gürsoy'un 2 ay önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesinden etkilenen dönem arkadaşları Uzm. Dr. Bilge Çetin, Genel Cerrah Mehmet Ali Deneme ve iş insanı Mustafa Çalışkan, mezun oldukları okula defibrilatör (elektroşok) cihazı hediye etti.

Kocasinan ilçesinde bulunan Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi'nden 1992 yılında mezun olan Uzm. Dr. Bilge Çetin, Genel Cerrah Mehmet Ali Deneme ve iş insanı Mustafa Çalışkan, dünya genelinde teorik fiziğe yön veren sayılı akademisyenler arasında gösterilen dönem arkadaşları Prof. Dr. Umut Gürsoy'un kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesinden etkilenerek mezun oldukları okula defibrilatör (elektroşok) cihazı hediye etti. 3 arkadaş, yıllar önce mezun oldukları okulda yeniden buluşarak lise müdürü Ahmet Tanrıverdi'ye cihazı teslim etti.

'HAYAT KURTARAN ÖNEMLİ BİR CİHAZ'

Okulu sayesinde doktor ve uzman olabildiğini söyleyen Uzm. Doktor Bilge Çetin, "Otomatik eksternal defibrilatör, ani kalp durması ya da ani bilinç kaybı gibi hayatı tehdit eden durumlarda hastane dışı arrest vakalarında hemen temin edilip kullanılırsa eğer hayat kurtarıcı çok önemli cihazdır. Biz de 1992 yılı mezunları adına okulumuza böyle bir hediyeyi bağışlamayı görev bildik. Biz bu sıralarda okuduk ve eğitim aldık. Okulumuzu, öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve okulda görevli personeli bir nebze de olsa koruma altına alabilecek otomatik eksternal defibrilatörü okulumuza bağışlamaktan onur duyuyoruzö dedi.

SAĞLIK PERSONELİNİN KULLANMASINI GEREKTİRMİYOR

Görev yaptığı özel hastanede çok fazla kalp durması vakası ile karşılaştıklarını da belirten Çetin, "Yoğun bakım uzmanıyım. Bu vakalarda ilk 6 dakika içinde hastalara müdahale edilmesi çok önemli. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki bu vakalarının çok önemli bir kısmı ventriküler fibrilasyon (düzensiz kalp ritmi) dediğimiz bir aritmi ile başlıyor. Bunun da en etkili tedavisi, defibrilasyon. Yani eğer hasta o anda defibrile edilip kalbi normale döndürülebilirse, hastanın yaşama şansı çok önemli derece de artıyor. Bu cihaz da bir sağlık personelinin kullanmasını gerektirmeyecek, toplu alanlarda herkes tarafından kullanılabilecek bir cihaz. Okulda eğitim verdiğimde bu cihazın bulunmadığını öğrenince bu cihazı hediye etmeyi kendime sorumluluk saydımö ifadelerini kullandı.

'BU VAKALARDA, ZAMAN KADERİ BELİRLİYOR'

2 ay önce dönem arkadaşlarını kalp krizi nedeniyle kaybettiklerini de dile getiren Uzman Dr. Bilge Çetin, "Ülkenin en önemli kuantum fizikçilerinden biri olan Umut arkadaşımızı kardiyak arrest (kalp durması) ile kaybettik. Kendisine belki daha önce müdahale yapılmış olsaydı şu an aramızda olabilirdi. Yine yakın zamanda kaybettiğimiz sanatçı Volkan Konak örneği var. Belki kalp krizi geçirdiği yerde de defibrilatör ile müdahale edilmiş olsaydı, aramızda olabilirdi. Aslında bakarsanız kalp durması vakalarında bu zaman dilimi kaderi belirliyor. Hastaya büyük bir şans veriyor. Umarım burada kullanılmak durumda kalmaz. Ama kullanılmak durumunda kalırsa buraya bir şans vermek adına okulumuzu güvence altına almak adına bu cihazı bağışladık" diye konuştu.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Okul Mezunlarından Hayat Kurtaran Hediye - Son Dakika

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