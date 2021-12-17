Omicron varyantına karşı 3. doz aşı randevusu nasıl alınır? - Son Dakika

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantına önlem olarak hatırlatma dozunun, aşı takvimi üzerinden üç ay geçtikten sonra yaptırılabileceğini açıkladı.

HATIRLATMA DOZU 3 AYA İNDİ

Sağlık Bakanı, "Avrupa'da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir. Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir." dedi.

MHRS İLE RANDEVU NASIL ALINIR?



Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182'yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.

MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Üye olduktan sonra "Randevu Al" butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.