OMÜ\'deki da Vinci robotuyla Karadeniz\'de ilk robotik akciğer ameliyatı yapıldı

SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde göğüs cerrahisi alanında Karadeniz Bölgesi'nde ilk robotik akciğer ameliyatı yapıldı. Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burçin Çelik önderliğindeki ekip, 57 yaşındaki erkek hastada sağ akciğerin alt lobunda yerleşmiş bir tümöre robotik lobektomi ameliyatını başarıyla uyguladı.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, cerrahi tıbbın en ileri teknolojilerinden biri olarak kabul edilen "da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi"ni bünyesine katarak Karadeniz Bölgesi'nde bir ilke imza attı. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kullanılmaya başlanan da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi; multidisipliner yaklaşımla genel cerrahi, üroloji, kadın doğum, göğüs cerrahisi, çocuk cerrahisi ve kulak burun boğaz gibi branşlarda çeşitli cerrahi operasyonlarda kullanılacak. Karadeniz Bölgesi'ndeki üniversiteler arasında ilk kez edinilen cerrahi robot sayesinde hastaların tedavi için şehir dışına gitme ihtiyacı azalacak.

Göğüs cerrahisi alanında Karadeniz Bölgesi'nde ilk robotik akciğer ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. OMÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burçin Çelik önderliğindeki ekip, 57 yaşındaki erkek hastada sağ akciğerin alt lobunda yerleşmiş bir tümöre robotik lobektomi ameliyatını başarıyla uyguladı. OMÜ Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'nda yeni robotik cerrahi sisteminin göğüs kafesi içinde yer alan akciğer, mediasten, timus ve yemek borusuna ilişkin uygun hastalıkların cerrahi tedavisinde kullanılmasının planlandığını belirten Prof. Dr. Burçin Çelik, robotik göğüs cerrahisi ameliyatları ile ilgili, "Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte kullanım sıklığı giderek artan robotik cerrahi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son 10 yıldır göğüs cerrahisi alanında aktif olarak kullanılmaktadır. Göğüs cerrahisi alanında robot teknolojisinin kullanılması ile yapılan ameliyatlar minimal invaziv bir cerrahi türüdür. Robotik cerrahi, özellikle akciğer kanserinin cerrahi tedavisinde, mediasten denilen her iki akciğer arasında bulunan bölgenin hastalıklarında sıklıkla kullanılan bir cerrahi yöntemdir" dedi.

Robotik göğüs cerrahisinin hangi hastalara uygulanabileceğine değinen Prof. Dr. Çelik, "Robotik cerrahi, cerrahın bir konsol başından robot kollarını yüksek hassasiyetle yönettiği bir kapalı ameliyat tekniğidir. Göğüs cerrahisi ile ilgili planlanan tüm ameliyatlarda robot teknolojisi kullanılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu, lezyonun kapalı cerrahi ile çıkarılabileceği öngörülen hastalıklar ve patolojilerde tercih edilmesidir. Minimal invaziv cerrahiye yani kapalı cerrahiye uygun olmayan lezyonlarda robotik cerrahi tercih edilmemelidir. Robotik göğüs cerrahisi; tanı ve tedavi amacıyla akciğer nodüllerinin çıkarılmasında, erken evre akciğer kanserlerinin cerrahi tedavisinde, mediastende özellikle timus bezinin iyi huylu ve kötü huylu tümörlerinin cerrahi tedavisinde, mediastende lokalize konjenital lezyonlar ve nörojenik kökenli tümörler, germ hücreli tümörlerin cerrahi tedavisinde, özofagusun iyi ve kötü huylu tümörlerinin cerrahi tedavisinde, diyafram ve göğüs duvarı tümörlerinin cerrahi tedavisinde kullanılabilir" diye konuştu.

"Robotik sistem doktorun ameliyat edeceği bölgeyi daha iyi görmesini sağlar"

Robotik cerrahinin geleneksel cerrahiyle arasındaki farklara da değinen Çelik, "Robotik göğüs cerrahisi, açık göğüs cerrahisine kıyasla birçok avantaja sahiptir, bunlar hasta ve cerrah açısından sunduğu avantajlar şeklinde ikiye ayrılabilir. Robotik araçlar son derece hassas ve manevra kabiliyeti yüksek cihazlar olup, dar alanlarda dahi cerrahi işlemleri kolayca yapılmasını sağlar. Ayrıca cerrahın ameliyat bölgesini üç boyutlu görmesi sayesinde dokuların gerçek mesafelerini anlamayı ve hayati organların korunmasını kolaylaştırır. Bu durum, cerrahın zor ulaşılan bölgelere bile kolayca erişmesine imkan sağlar ve hassas doku diseksiyonu sayesinde ameliyat sırasında kan kaybı oldukça düşük olur. Hasta için olan avantajları ise daha az ağrı, daha hızlı iyileşme süreleri ve daha az komplikasyon riskidir. Bu avantajlar hastalar için hastanede daha kısa kalış süresi ve ameliyat sonrası dönemde daha az rahatsızlık ve günlük hayatlarına daha erken zamanda dönmeleri anlamına gelir" şeklinde konuştu.

Robotik sistemin gelmesinin hem hastalar hem de doktorlar açısından rahatlatıcı olduğunu ifade eden OMÜ Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yasemin Büyükkarabacak ise şunları söyledi:

"Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı olarak robotik cerrahiye henüz yeni başladık. Çünkü üniversitemizin bünyesine robotik sistem yeni dahil edildi. Akciğer cerrahisi, yemek borusu cerrahisi ve mediasten cerrahisi, mediasten ve timus hastalıkları cerrahisi olmak üzere tüm hastalıklara robotik cerrahi sistemle girişimleri şu anda gayet rahatlıkla yapabilmekteyiz. Üniversitemiz kapsamında göğüs cerrahisi anabilim dalında robotik cerrahiyi saydığım bütün hastalıklarda güvenli ve etkin olarak uygulayabilmekteyiz. Robotik cerrahi sistemimizin avantajları; 10 kat büyütme ile hastaya müdahale edebilmekteyiz. Hastanın cerrahi sonrasındaki ağrısı çok az olmakta ve cerrahiler sonrasında erken dönemde taburculuklarını sağlayabilmekteyiz. Robotik cerrahi girişimler, uygun ve doğru hastalarda uygulanmaktadır."

OMÜ'de ilk kez yapılan ameliyat ekibinde Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Pirzirenli ve çok sayıda ameliyathane personeli de yer aldı.