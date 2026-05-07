ORAL-B ve Migros’tan çocukların ağız sağlığı için güçlü destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ORAL-B ve Migros’tan çocukların ağız sağlığı için güçlü destek

ORAL-B ve Migros’tan çocukların ağız sağlığı için güçlü destek
07.05.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye’de ağız ve diş sağlığını geliştirmek için çalışan Oral-B, Migros ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliği ile yeni bir sosyal sorumluluk projesine başladı. Proje kapsamında Migros mağazalarından ve Migros Uygulaması’ndan satın alınan iO Çocuk ürünlerinden oluşturulan fon, çocuklara ağız sağlığı ürünleri desteği sağlamak ve bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yapmak amacıyla kullanılacak.

Dünyada diş hekimlerinin tavsiye ettiği bir numaralı diş fırçası markası olan Oral-B, perakende sektörüne sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da öncülük eden Migros ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile birlikte yeni bir sosyal sorumluluk projesine başladı.

Migros’tan alınan Oral-B iO Çocuk ürünleri çocuklar için faydaya dönüşüyor

Projenin hayata geçirilmesi için Oral-B, Migros ve AÇEV arasında iki yıllık bir anlaşma imzalandı. Buna göre, Migros mağazalarından ve Migros Uygulaması’ndan satın alınacak iO çocuk ürünlerinin gelirinden elde edilecek fonlarla çocukların ağız sağlığı desteklenecek. Alınacak ürün hem ailelerin hem de buradan oluşturulan fonla AÇEV’den destek alacak bir çocuğun yüzünü güldürecek. Böylece çocuklar sağlıklı dişlerle geleceğe gülümseyecekler. Projenin sloganı, “Bir Paket İki Gülüş” bu gerçekten yola çıkarak oluşturuldu.

Proje kapsamında ağız sağlığı konusunda anne-babalara yönelik destek programları sunulacak, çocuklara ve ebeveynlerine Oral-B ağız bakım ürünü desteği sağlanacak. Aynı zamanda, çocukların ağız ve diş sağlığına dair bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek, rehberler dağıtılacak ve dijital içerikler üretilecek.

Çocuklara sağlıklı ağız bakım alışkanlıkları kazandırma misyonu çerçevesinde önemli adım!

Yeni sosyal sorumluluk projesine ilişkin konuşan P&G Türkiye Kafkasya & Orta Asya, Sağlık Ağız Bakım Ticari Operasyonlar ve Pazarlama Başkanı Özge Erdem şunları söyledi:

“Oral-B olarak Türkiye’de ağız ve diş sağlığını geliştirmenin temelinde ağız bakımı alışkanlığını daha erken yaşlardan bireylere kazandırmak olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle çocuklara yönelik iO ve diş macunu portföyümüzü daha zenginleştirdik. 6 yaşındaki çocukların ağız bakımında sağlıklı alışkanlıklar kazandırma misyonumuz doğrultusunda ilerliyoruz. Başlatmakta olduğumuz sosyal sorumluluk projemiz bu yönde atılmış önemli bir adımdır. Proje kapsamında Migros mağazaları ve Migros Uygulaması’ndan iO Çocuk ürünleri alan müşterilerimiz de ülkemizde çocukların ağız sağlığının gelişimini desteklemiş olacaklar. Çocuklar için geliştirdiğimiz ürünlerimiz, tüm çocuklar için de faydaya dönüşecek. Bu projede iş birliği yaptığımız AÇEV ve Migros’a teşekkür ederim. P&G’nin ağız sağlığı alanındaki değerli markası ve dünyada diş hekimlerinin 1 numaralı tavsiyesi olan Oral-B ağız bakımını etkinleştiren ve çocuklara bu alışkanlığı kazandıran inovasyonlarla yoluna devam edecek.”

Migros Deterjan Kozmetik Kişisel Bakım Pazarlama Direktörü Sena Erol Özdemir, “Sosyal etkisi yüksek bir şirket olarak dokunduğumuz herkese iyi gelecek projeler hayata geçiriyoruz. Projelerimize müşterilerimizin katkısı ile birlikte toplumsal etkiyi büyütüyoruz. Bu proje ile de çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda bilgi ve farkındalıklarının yükseltilmesine destek vermekten mutluyuz. Mağazalarımızdan ve Migros Uygulaması’ndan alınacak her bir ürün çocukların yüzünü güldürecek” dedi.

AÇEV Eğitim Direktörü Umman İrice Özer projeyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “AÇEV olarak otuz yılı aşkın süredir, çocukların hayata eşit bir başlangıç yapabilmesi için anne babalarını bilimsel temelli eğitim programlarımızla destekliyoruz. Çocukların erken yaşlardan itibaren bütüncül gelişimini desteklemek ve aileleri bu süreçte güçlendirmek amacıyla yürüttüğümüz programların sürdürülebilirliğini sağlamak üzere kurum iş birliklerini çok değerli buluyoruz. Çocukların ağız bakımı ve diş sağlığı konusunda ebeveynlerin bilinçlenmesine ve programlarımızın daha fazla çocuğa ve anne babaya ulaşmasına vesile olan Oral-B ve Migros ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Oral-B çocuklara yönelik inovatif iO ürün portföyünü daha da zenginleştirdi

Oral-B, çocukların ağız ve diş bakımı alışkanlıklarını erkenden kazanmalarına verdiği önem kapsamında bu alandaki portföyünü zenginleştirdi. Oral-B iO Çocuk 6+ Stitch & Spiderman Şarjlı Diş Fırçaları çocuklara sunuldu. 6 yaş ve üstü çocuklara yönelik bu inovatif şarjlı diş fırçası Disney karakteri Stitch ve Marvel karakteri Örümcek Adam (Spiderman) ile sunuluyor. Ürün ileri iO teknolojisine sahip. Mikro titreşimler sayesinde daha nazik ve daha etkili bir ağız ve diş temizliği sağlıyor. Tasarımı diş hekimleriyle birlikte yapıldığı için çürüklerin başladığı, erişilmesi güç bölgelere erişiyor; çocukların dişlerine ve diş etlerine hassas davranıyor. 2’şer dakikalık zamanlamalarla müzik çalıyor. Ayarlanabilir üç ayrı hızı bulunan diş fırçasının sesi ve titreşim düzeyi de düşük seviyelerde kalıyor.

3-6 yaş arası çocuklara yönelik Oral-B Çocuk şarjlı diş fırçaları da Disney’in Aslan Kral (Lion King) ve Karlar Ülkesi (Frozen) gibi sevilen filmlerinden alınan karakterlerle sunuluyor. Oral-B, çocukların çok sevdiği Disney ve Marvel karakterlerini kullanarak diş fırçalamayı bir oyuna, eğlenceli bir faaliyete çeviriyor.

Oral-B diş macunları çocuklara ağız ve diş bakımını sevdiriyor

Oral-B’nin sunduğu diş macunu portföyü de çocukların diş fırçalamayı sevmesine katkıda bulunuyor. Küçük çocuklara yönelik Oral-B Kids diş macunu 6+ Aylık günde iki defa iO şarjlı diş fırçasıyla birlikte kullanıldığı takdirde diş çürüklerine karşı 24 saat koruma sağlıyor ve çocukların hoşuna giden bir tadı var. Disney’in Aslan Kral, Karlar Ülkesi veya Marvel’in Örümcek Adamı temalarıyla sunulan diş macunu, hassas dişleri günlük tüketilen gıdalarda bulunan asit ve şekerlerden korumayı hedefliyor.

6 yaş ve üstü çocukların ağız bakımı ihtiyaçları için özel olarak hazırlanan Oral-B Junior diş macununda, ilk kullanımdan başlayarak diş çürüklerine karşı 24 saat koruma sağladığı klinik olarak kanıtlanmış olan Kalay Florür bulunuyor. Ancak bunun için günde iki defa kullanılması gerekiyor. Disney’in Stitch ve Aslan Kral tasarımlarıyla sunulan diş macunu çocukların ağız bakım alışkanlığı kazanmasına yardımcı oluyor.

ORAL-B ve Migros’tan çocukların ağız sağlığı için güçlü destek

Umman İrice Özer - AÇEV Eğitim Direktörü, Özge Erdem - P&G Türkiye Kafkasya & Orta Asya, Sağlık Ağız Bakım Ticari Operasyonlar ve Pazarlama Başkanı, Sena Erol Özdemir - Migros Deterjan Kozmetik Kişisel Bakım Pazarlama Direktörü, Asu Sanem Kaya – AÇEV Kaynak Geliştirme ve İletişim Direktörü

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık ORAL-B ve Migros’tan çocukların ağız sağlığı için güçlü destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
İşte Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’yi emanet edeceği hoca İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi emanet edeceği hoca
Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları’ndan Hürmüz Boğazı kararı Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı kararı
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
Ülkede şok uygulama Zorbalık yapan öğrencilere “sopa cezası“ getirildi Ülkede şok uygulama! Zorbalık yapan öğrencilere "sopa cezası" getirildi
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
“‘Oh be’ dedirtecek aday“ Ali Babacan mı Kendisine soruldu, verdiği cevap manidar "‘Oh be’ dedirtecek aday" Ali Babacan mı? Kendisine soruldu, verdiği cevap manidar
Esenler Erokspor’da play-off finali öncesi Osman Özköylü ile yollar ayrıldı Esenler Erokspor'da play-off finali öncesi Osman Özköylü ile yollar ayrıldı
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye’de çok partili siyasi rejimi bitirir CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye'de çok partili siyasi rejimi bitirir
Abdullah Avcı’dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım Abdullah Avcı'dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli’ye sürpriz destek Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli'ye sürpriz destek

12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
11:55
Alperen Şengün’e büyük ayıp Adı 1. sırada çıktı
Alperen Şengün'e büyük ayıp! Adı 1. sırada çıktı
11:42
Cristiano Ronaldo bir gecede milyonlarca takipçi kaybetti
Cristiano Ronaldo bir gecede milyonlarca takipçi kaybetti
11:37
30 yaşındaki Niklas Süle sezon sonunda futbolu bırakıyor
30 yaşındaki Niklas Süle sezon sonunda futbolu bırakıyor
11:34
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
11:29
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
11:26
Acun Ilıcalı’dan kendi yıldızı hakkında bomba Fenerbahçe sözleri: 25 golden aşağı atmaz
Acun Ilıcalı'dan kendi yıldızı hakkında bomba Fenerbahçe sözleri: 25 golden aşağı atmaz
11:16
Mısır televizyonunda “Yıldırımhan“ övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Mısır televizyonunda "Yıldırımhan" övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
10:58
İşte Aziz Yıldırım’ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
İşte Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
10:45
Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim
Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim
10:39
Yozgat’ta köy yolunda bulundu, gören şaştı kaldı
Yozgat'ta köy yolunda bulundu, gören şaştı kaldı
10:01
İspanya’dan dikkat çeken KAAN hamlesi Türkiye ile görüşmeler başladı
İspanya’dan dikkat çeken KAAN hamlesi! Türkiye ile görüşmeler başladı
09:40
Tıvorlu İsmail’in zor anları Üstünü başını parçaladılar
Tıvorlu İsmail'in zor anları! Üstünü başını parçaladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 12:05:30. #7.13#
SON DAKİKA: ORAL-B ve Migros’tan çocukların ağız sağlığı için güçlü destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.