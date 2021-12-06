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Ordu'da anne adaylarına "aşı olun" çağrısı - Son Dakika

Ordu'da anne adaylarına "aşı olun" çağrısı

06.12.2021 16:07
Ordu'da anne adaylarına "aşı olun" çağrısı

Ordu Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, Kovid-19 salgınıyla mücadelede gebelerin aşılanmasının önemine değinerek, "Anne ve bebeğin sağlığını korumak durumundayız. Bu konuda biraz daha duyarlılık ve hassasiyet bekliyoruz.

Ordu Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, Kovid-19 salgınıyla mücadelede gebelerin aşılanmasının önemine değinerek, "Anne ve bebeğin sağlığını korumak durumundayız. Bu konuda biraz daha duyarlılık ve hassasiyet bekliyoruz." dedi.

Kasapoğlu, Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısında yaptığı konuşmasında, risk grubu ve 60 yaş üzerindeki kişilerin mutlaka 3. doz aşılarını yaptırmaları gerektiğini ifade etti.

İl genelinde aşılama çalışmalarında iyi durumda olduklarını belirten Kasapoğlu, "Hedef nüfusumuz içerisinde en az bir doz aşı yaptıran vatandaşlarımızın oranı yüzde 90,82'ye ulaştı. En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfusta yüzde 85,1'lik aşılama oranı ile Türkiye genelindeki birinciliğimizi sürdürüyoruz." dedi.

En az iki doz aşı olmuş 12 yaş ve üzeri nüfusta ise yüzde 82,04'lük oranla yine ilk sıralarda yer aldıklarını aktaran Kasapoğlu, "Bugüne kadar 566 bin 700 birinci doz, 547 bin 167 ikinci doz, 169 bin 709 üçüncü doz olmak üzere toplamda 1 milyon 283 bin 576 doz aşı yaptık." diye konuştu.

Salgınla mücadelede 3. doz hatırlatma aşısının çok önemli olduğuna işaret eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle kronik rahatsızlığı olan, risk altındaki ve 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın 3. doz aşılarını mutlaka yaptırmalarını istiyoruz. Bunun için de yoğun çaba sarf ediyoruz. 3. doz aşı sırası gelen vatandaşlarımıza mesaj gönderiyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezlerimiz aşı sırası gelen vatandaşlarımızı arıyorlar. Aşı sırası gelen vatandaşlarımıza ulaşıp aşılarını yaptırmaları için çalışıyoruz. Gebelerin aşılanması bizler için çok önemli. Anne ve bebeğin sağlığını korumak durumundayız. Bu konuda biraz daha duyarlılık ve hassasiyet bekliyoruz."

Toplantıya başkanlık eden Vali Tuncay Sonel de vatandaşların bireysel tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.

Ordu'da anne adaylarına aşı olun çağrısı

Mustafa Kasapoğlu, Türkiye, Ordu, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Ordu'da anne adaylarına 'aşı olun' çağrısı - Son Dakika


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