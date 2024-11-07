Organ Bağışı Farkındalığı Artırılmalı - Son Dakika
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Sağlık

Organ Bağışı Farkındalığı Artırılmalı

Organ Bağışı Farkındalığı Artırılmalı

Akdeniz Üniversitesi'nde organ bağışının önemi vurgulandı, kadavradan bağışlar yetersiz kalıyor.

07.11.2024 20:19
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AKDENİZ Üniversitesi'nde (AÜ) düzenlenen 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinliğinde konuşan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Kadavradan bağışlar ne yazık ki istediğimiz gibi değil. Bu haftanın amacı organ bağışı farkındalığını artırmak" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi'nde, organ bağışında farkındalığı ve bağışları artırmak amacıyla Organ Bağışı Haftası etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan nakilli hastalar yaşadıkları süreci anlattı. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ise üniversite bünyesinde 7 bine yakın organ nakli yapıldığını kaydetti. Organ bağışı farkındalığının 1 haftayla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Kadavradan bağışlar ne yazık ki istediğimiz gibi değil. İş pratiğe geldiği zaman böbrekleri, karaciğerleri alamıyoruz. Bu haftanın amacı farkındalığı arttırmak ve bütün yıl boyunca İspanya ve İran'da olduğu gibi sayıların artırılması. Bir an geliyor ki organ bağışı vericisi oluyorsunuz" dedi.

'BEYİN ÖLÜMÜ İNSANLARA ANLATILMALI'

Kadavradan nakil sayısında düşüş yaşandığına dikkati çeken Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, "Beyin ölümü olayının insanlara iyi anlatılması gerekiyor. Dünyada şu ana kadar beyin ölümü gerçekleşip, dönen bir hasta yok. Gerçek olmayan, kaynağında ispatlanmayan haberlerden uzak durmak gerekiyor. Çünkü sosyal medya toplumda önemlidir. Beyin ölümü gerçekleşen insanlardan çürüyecek dokulardan ve organlardan insanların faydalanabileceğini, beyin ölümü kavramının mutlaka bir ölüm olduğunu anlatmak için bu toplantıları yapıyoruz. Nakillerin tamamı burada çok başarılı yapılıyor. Çok şükür dünyanın yaptığı, bizim yapmadığımız herhangi bir şey, bir durum yok" ifadelerini kullandı.

HASTALARDAN ORGAN BAĞIŞI VURGUSU

40 yıldır böbrek nakillisi olarak yaşamına devam eden Emin Adnan (60), "Naklim, 1977 yılında Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu tarafından yapıldı. O zaman Türkiye'nin ilk böbrek nakliydi. Şu an sağlıklıyım. Her işimi yapabiliyorum. İnsanlar organlarını bağışlıyor. Fakat öldükten sonra ailesi buna müsaade etmiyor. Ben bu duruma karşıyım" dedi. Anne karnında böbrek yetmezliği teşhisi konulan Ahmet Döner (11), dünyaya geldikten sonra uzun süre ilaç tedavisi ile yaşamını sürdürdüğünü söyledi. 2,5 yaşına gelince nakil olduğunu belirten Ahmet Döner, "Bana organ bağışı yapıldı. Ben yeniden doğdum. Doktorlar '10 dakika yaşamaz' demiş. Ama ben şu anda yaşıyorum. Organ bağışı hayat kurtarıyor" şeklinde konuştu.

Haber: İrem GÜNEYBAZ Kamera: Mehmet KILIÇASLAN.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Organ Bağışı Farkındalığı Artırılmalı - Son Dakika

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