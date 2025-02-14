Özel Hastaneye İdari Para Cezası Uygulanacak - Son Dakika
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Sağlık

Özel Hastaneye İdari Para Cezası Uygulanacak

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşundaki anjiyo işlemi sırasında yapılan fiyat pazarlığı nedeniyle özel hastaneye idari para cezası verecek. Ayrıca, hastadan ilave ücret talep edilmesi Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilecek.

14.02.2025 00:58
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ÖZEL HASTANEYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına dair görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, olağandışı denetim sürecinde özel hastaneye idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Hastadan ilave ücret talep edilmesi nedeniyle durumun Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirileceği duyuruldu. Ayrıca, fark ücretinin faturaya yansıtılmadığının tespit edilmesi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirimde bulunulmasına karar verildi. Öte yandan, işlem sırasında ilave ücret pazarlığına engel olmayan hekimler hakkında İstanbul Tabip Odası'na bildirim yapılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Özel Hastaneye İdari Para Cezası Uygulanacak - Son Dakika

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