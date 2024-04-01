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Kesilecek denilen parmakları ozon tedavisi ile kurtarıldı - Son Dakika
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Sağlık

Kesilecek denilen parmakları ozon tedavisi ile kurtarıldı

Kesilecek denilen parmakları ozon tedavisi ile kurtarıldı

Batman'da 30 yıl boyunca sigara içen bir hastanın, ozon tedavisi sayesinde doktorların kesilmesi gerektiğini söylediği ayak parmakları kurtarıldı. Hastanın burger hastalığına bağlı olarak kangrenleşen parmakları, ozon ve fitoterapi tedavisiyle iyileşmeye başladı. Hastanın ağrıları azalmaya ve kangrenleşmiş dokular iyileşmeye başladı. Sigaraya bağlı olarak yaşanan bu rahatsızlık, hastanın sigarayı bırakmasıyla daha hızlı toparlandı.

01.04.2024 11:29  Güncelleme: 11:45
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Kesilecek denilen parmakları ozon tedavisi ile kurtarıldı

BATMAN - Batman'da 30 yıl boyunca içtiği sigara nedeniyle yakalandığı "burger" hastalığından dolayı doktorların ayak parmaklarının kesilmesi gerektiğini söylediği hastanın parmakları, geleneksel ve Tamamlayıcı Tıpile uygulanan ozon ve fitoterapi tedavisi sayesinde kurtarıldı.

Batman'da yaşayan ve 30 yıl boyunca sigara içen 56 yaşındaki Hasan Geçit, yaklaşık 1,5 yıl önce sigaradan kaynaklı olarak "burger" hastalığına yakalandı. Hastalığa bağlı olarak Geçit'in sağ ayak parmaklarında kangrenleşme başladı. Her geçen gün yayılan hastalıktan dolayı ağrılara dayanamayacak duruma gelen hasta Tahir Geçit, tedavi için İstanbul'a gitti.

İstanbul'da gördüğü tedavinin ardından ayak parmaklarının kesilmesi gerektiği söylenen Geçit, ailesiyle durum değerlendirmesi yapmak için memleketi Batman'a döndü.

Bu arada ağrıları daha da artmaya başlayan Geçit, hastane aciline giderek ağrı kesici ilaçlarla idare etmeye çalıştı.

Bu sırada Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ozon tedavisinin yapıldığını duyan Geçit, GETAT Uzmanı Doktor Celal Ayral ile görüşerek tedaviye başladı.

Ayral, 22 seansta iyileşmesini öngördüğü Geçit'in ağrıları 8'nci seanstan itibaren azalmaya başladı, 20'nci seanstan itibaren ise kangrenleşmiş dokuların iyileşmeye başladığını gördü.

Sigara hayatını kararttı

Hasan Geçit, İhlas Haber Ajansı muhabirine, sigaraya bağlı olarak yakalandığı burger hastalığının hayatı kendisine zindana çevirdiğini söyledi.

30 yıl boyunca sigara içtiğini belirten Geçit, "Burger hastalığına yakalandım. Yaklaşık 1,5 yıl önce damar tıkanıklığına bağlı olarak bir rahatsızlığım oldu. Bu hastalık sigaradan kaynaklanan bir hastalıktır. 30 yıldır sigara içiyordum ve bu en sonunda parmaklarımın kesilme riskini bile oluşturdu. Tedavi için ilk olarak İstanbul'a gittim. Orada ayak parmaklarımın kesilmesi gerektiği söylendi" dedi.

"Sigaradan dolayı ayağım kesilecek noktaya gelmişti"

Hastalığın her geçen gün ayak parmaklarına yayıldığını söyleyen Geçit, şunları söyledi:

"İstanbul'da anjiyo oldum. Sonrasında Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne geldim. Geleneksel tamamlayıcı tıp ozon tedavisi için buraya geldim. Geldiğimde parmaklarım kötü durumdaydı; hastalık, ayak parmaklarımı sardı. İlk seansa geldikten sonra iltihap akmaya başladı. İltihap akmaya başlayınca da rahatla hissetmeye başladım. Sigaradan dolayı ayağım kesilecek noktaya gelmişti. Günde üç bazen de dört paket sigara içiyordum. Doktorlar sigara içmeye devam edersen ayağın kesilecek dediler. Bu süreçte sigaradan dolayı ayakları kesilen insanlarla da görüştüm. O yüzden sigarayı kimseye tavsiye etmiyorum. Burada tedaviye başladım. Doktorum 21 seansta iyileşeceğini söyledi ama 19-20 seanstan artık ağrılarım kesildi, damarlarım açılmaya başladı, yaralarım kapanmaya başladı. Sonrasında tedavi süreci 2 ay, 3 ayda bire çıktı."

"Hiçbir şey etki etmiyordu, sersem gibiydim"

İlk günlerini hatırlamak istemediğini dile getiren Geçit, "Hiçbir şey etki etmiyordu, ağrı kesiciler etki etmiyordu, uyku ilacı alıyordum etki etmiyordu, gecem gündüzüm yoktu, sersem gibiydim. Uyuşturucu kullanmış gibi sersem gibiydim. Bazen gözlerim açık ama mutfakta görüyordum kendimi çünkü uykusuzluktan ne yaptığımı bilmiyordum. Ozon tedavisi en etkili tedavi oldu. Zor bir süreçti, doktorlarıma bana gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Sigarayı bıraktığı için toparlaması daha hızlı oldu"

Batman Eğitim Araştırma Hastanesi doktoru GETAT Uzmanı Doktor Celal Ayral, hastanın sigaraya bağlı burger hastalığına yakalandığını söyledi.

Hastanın ayak parmaklarının kesilme noktasına geldiğini kaydeden Ayral, kesilecek parmakların kesilmekten kurtarıldığını dile getirdi.

Yapılan tetkiklerin ardından tedaviye başladıklarını vurgulayan Ayral, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hastamız sağ ayak başparmağı ve dördüncü parmağında damar tıkanıklığına bağlı kangren şikayeti ile geldi. İlk muayenede damar açıklığı var mı diye değerlendirdik. Damarsal bir sorun olmadığı için ozon tedavisine aldık. Ozon ile beraber fitoterapi de uyguladık. Bununla beraber beslenme ve yaşam tarzı konularında da önerilerimiz oldu. Öngörüm 22 seansta iyileşeceği yönündeydi ama çok şükür 20. seansta kangrenleşmiş olan dokuların iyileşmeye başladığını gördük. Ama 8. seans ile beraber ağrıları azalmaya başladı. 10 olan ağrı skoru 2-3'e düştü. Daha sonra hastamız sigarayı da bıraktı. Bu hastalık, damarları tıkadığı için ortaya çıkmıştı. Sigarayı bıraktığı için toparlaması daha hızlı oldu. Daha sonra hastamızın kesilmesi gerektiği söylenen parmakları çok şükür en sonunda şifaya kavuştu."

Kaynak: İHA

Batman, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kesilecek denilen parmakları ozon tedavisi ile kurtarıldı - Son Dakika

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