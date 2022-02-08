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Pandemide psikolojik tedavi görenler arttı! Sağlık Bakanlığı bütçeyi arttırdı - Son Dakika

Pandemide psikolojik tedavi görenler arttı! Sağlık Bakanlığı bütçeyi arttırdı

08.02.2022 08:23
Pandemide psikolojik tedavi görenler arttı! Sağlık Bakanlığı bütçeyi arttırdı

Faturalara gelen zamlar, işsizlik, açlık ve yoksulluk sınırının giderek büyümesi gibi faktörlerin olmasıyla birlikte insanların akıl sağlığını kaybetmemek için başvurdukları antidepresan ilaç kullanımında artış gözlendi.

Yoksulluk, zamlar, işsizlik ile Türkiye'de yaşam koşulları günden güne zorlaşırken, vatandaşlar da çareyi psikolojik tedavide arıyor. 2021'de antidepresan kullanımı 2020'ye göre 5 milyon kutu artarken, Sağlık Bakanlığı 'Ruh sağlığının korunması' için ayırdığı bütçeyi artırdı.

ANTİDEPRESAN KULLANIMI ARTTI

Bakanlık 2021 yılında ruh sağlığı hizmetlerine 500 milyon 399 bin TL kaynak ayırırken, bu tutar 2022'de 1 milyar 261 milyon 415 bin liraya yükseldi. 2023 için tahmini bütçe 1 milyar 488 bin 777 bin lira, 2024 için ise 1 milyar 658 milyon 523 bin TL olacak. CHP Adana Milletvekili Eczacı Burhanettin Bulut, ülkemizde antidepresan kullanımının hızla arttığını, 2017 yılında 48 milyon 226 bin 812 kutu olan antidepresan kullanımının 2020 yılında 54 milyon 625 bin 964 kutuya, 2021 yılında ise 59 milyon 641 bin 14 kutuya yükseldiğini açıkladı.

Çocuk ve ergenlere yönelik alkol ve uyuşturucu gibi madde bağımlılık tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine ise 2021'de 380 milyon 674 bin TL bütçe ayrılırken, 2022'de bu bütçe 604 milyon 351 bin TL'ye yükseldi. Erişkinlere yönelik alkol, madde, sigara bağımlılarının rehabilite edilmesi için 2021'de 624 milyon 405 bin TL'lik bütçe, 2022'de 910 milyon 425 bin TL'ye ulaştı.

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Sağlık Bakanlığı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Pandemide psikolojik tedavi görenler arttı! Sağlık Bakanlığı bütçeyi arttırdı - Son Dakika


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