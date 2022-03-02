Parkinson hastası kadın, hastanede ilk defa yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Parkinson hastası kadın, hastanede ilk defa yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

02.03.2022 14:45

Parkinson hastası kadın, hastanede ilk defa yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu Niğde'de parkinson hastalığı nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanmada zorluk çeken 29 yaşındaki kadın, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu alanda ilk kez gerçekleştirilen tedavi ile...

Parkinson hastası kadın, hastanede ilk defa yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

NİĞDE - Niğde'de parkinson hastalığı nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanmada zorluk çeken 29 yaşındaki kadın, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu alanda ilk kez gerçekleştirilen tedavi ile sağlığına kavuştu.

Noroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Dilek İşcan, hastaya Niğde'de ilk kez uygulanan apomorfini tedavisi uyguladıklarını ve hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi. Cihaz destekli tedavilerin çok yeni tedaviler olduğunu büyükşehirler ve büyük tıp fakültelerinde uygulandığını anlatan İşcan, " Parkinson hastalığı, beyin hücrelerinin birbiriyle iletişimini sağlayan dopamin adlı maddenin azalmasıyla ortaya çıkar. Genelde orta, ileri yaşta görülen hareketlerde yavaşlama, titreme, uyku bozuklukları, koku duyusu kaybı, kabızlık ve ağrılarla seyreden bir hastalıktır. Hareketlerde yavaşlama, titreme genellikle vücudun bir tarafında daha şiddetlidir. Tanı için spesifik bir test yoktur, muayene bulguları ve bu bulgulara neden olabilecek diğer hastalıkların ekartasyonu ile tanı konur. Parkinson ilerleyici bir hastalıktır ve zaman geçtikçe semptomlar şiddetlenir. Tanının ardından ilk yıllarda tedaviye yanıt iyiyken ilerleyen senelerde tedaviye yanıt azalır. Hastanın ağızdan aldığı ilaç sıklığı arttırılsa da bir sonraki ilaç dozu gelmeden ilacın etkinliği kalmayabilir ya da ilaçlar istemsiz hareketlere neden olabilir. Bu durumlarda hastalara önerebileceğimiz cihaz destekli tedaviler ve cerrahi tedaviler vardır. Bu tedaviler çeşitlidir. Cihaz destekli tedaviler çok çok yeni tedaviler olmasa da genellikle büyükşehirlerde büyük tıp fakültelerinde uygulanmaktadır. Bizler bu tedavilerden sadece biri olan apomorfini hastanemizde ilk kez uyguladık" dedi.

İşcan tedavi süreci ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Hastamız rutin kullandığı ilacını aldıktan 1 saat sonra hareketlerinin düzeldiğini ve etkinin ancak 2,5 saat devam ettiğini bir sonraki ilaç dozuna kadar hareketsiz, kapalı olduğunu ifade etmişti. İlaç sıklığının arttırılması başka bir merkezde denenmiş ama bu tedavi altında da istemsiz hareketlerinin kendini çok rahatsız ettiğini ifade etmişti. Hastanın küçük çocukları da vardı gece ağladıklarında onların yanına gitmekte de zorlandığını söylemişti. Hastaya tedaviyi uyguladığımızda birkaç dakika gibi çok kısa sürede hareketlerinin normale yakın döndüğünü gördük. Hasta sevincini de "Artık çocuklarım ağladığında her an onları kucağıma alabileceğim" diyerek bizlere iletti. Bu tedavi her Parkinson hastası için uygun bir tedavi değil. Her tedavi gibi bu tedavinin etkin olabilmesi için doğru hastayı seçmek önemli. Bu tedavi uygulanırken yine ağızdan tedavilere de devam edildiğini unutmamak gerekir. Ayrıca ne kadar yüz güldürücü sonuçlansa da bulantı, kusma, baş dönmesi, ilacın uygulandığı bölgelerde nodüller gibi yan etkileri de olabileceği unutulmamalıdır. Biz hastamıza şehir değiştirmeden, çocuklarından ayrı bir gece geçirmeden yaşadığı şehirde bu tedaviyi uygulayabildik. Bu tedaviden fayda göreceğini düşündüğümüz ve tedaviye uyum sağlayabilecek hastalarımıza bu uygulamayı yapmaya devam etmeyi planlıyoruz."

Parkinson hastası kadın, hastanede ilk defa yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
Parkinson hastası kadın, hastanede ilk defa yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
Parkinson hastası kadın, hastanede ilk defa yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ömer Halisdemir, Parkinson, Niğde, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Parkinson hastası kadın, hastanede ilk defa yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika


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