Prof. Dr. A. Barbaros Başeskioğlu: "Varikosalde 6 kişiden 1 tanesi cerrahi müdahale gerektirir" - Son Dakika
Üye Girişi

Prof. Dr. A. Barbaros Başeskioğlu: "Varikosalde 6 kişiden 1 tanesi cerrahi müdahale gerektirir"

15.03.2022 11:41

Prof. Dr. A. Barbaros Başeskioğlu: "Varikosalde 6 kişiden 1 tanesi cerrahi müdahale gerektirir" "Doğru hastayı yakaladığınız zaman yüzde 65 oranında çocuk sahibi olmasını sağlıyorsunuz" "Toplumda yüzde 16 civarında görünür" "Ameliyat sonrasında hastalar aynı gün evine gidebiliyorlar"...

Prof. Dr. A. Barbaros Başeskioğlu: "Varikosalde 6 kişiden 1 tanesi cerrahi müdahale gerektirir"

"Doğru hastayı yakaladığınız zaman yüzde 65 oranında çocuk sahibi olmasını sağlıyorsunuz"

"Toplumda yüzde 16 civarında görünür"

"Ameliyat sonrasında hastalar aynı gün evine gidebiliyorlar"

ANTALYA - Varikoselin toplumda çok sık görülen hastalıklardan birisi olduğunu belirten Minimal İnvaziv Üroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. A. Barbaros Başeskioğlu, "Toplumda yüzde 16 civarında görünür. Bu kadar sık görünen bir hastalık bu kadar sık tedaviye ihtiyaç duymaz. Her 6 hastadan sadece bir tanesi tedavi gerektirir. Ameliyat sonrasında hastalar aynı gün evine gidebiliyorlar. Eğer doğru hastayı yakaladığınız zaman yüzde 65 oranında çocuk sahibi olmasını sağlıyorsunuz" açıklamasını yaptı.

Minimal İnvaziv Üroloji Derneği tarafından düzenlenen 7. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya'da gerçekleştirildi. Kongrede Türkiye'de çeşitli kliniklerin gönderilen 52 video sunumu ve 113 sözlü sunum kabul edilirken, üç gün boyunca interaktif bir ortamda katılımcıların ve deneyimli hocaların değerlendirmelerine sunuldu.

"Ne yazık ki doğal doğal yöntemli bir tedavisi yok"

Kongrede varikoselin toplumda çok sık görülen hastalıklardan birisi olduğunu belirten Minimal İnvaziv Üroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. A. Barbaros Başeskioğlu, "Tesise gelen damarların genişlemesi ile sperm parametrelerinin bozulmasına yol açar. Toplumda yüzde 16 civarında görünür. Bu kadar sık görünen bir hastalık bu kadar sık tedaviye ihtiyaç duymaz. Her 6 hastadan sadece bir tanesi tedavi gerektirir. Biz özellikle sportif aktivitelerden sonra ağrıları olan, ya da korunmasız olarak ilişkide bulunup çocuğu olmayan hastalarda tedaviye başvuruyoruz. Varikoselli hastalarda en sık gördüğümüz rahatsızlıklar nelerdir? Sperm sayısında azalma, sperm hareketlerinde ve şekillerinde bozulma olarak karşımıza çıkar. Ne yazık ki doğal yöntemli bir tedavisi yok. Tek tedavi yöntemi cerrahidir. Bu yüzden dikkatli olmak gerekir. Ameliyat yüzde 100 başarılı olacak diye bir şeyimiz yok. Yüzde 65 oranında genelde ameliyattan sonra sperm paremetleri düzelebiliyor" açıklamasına yer verdi.

"Hastalar aynı gün evine gidebiliyorlar"

Varikosal ameliyatının kendileri için büyük bir ameliyat olmadığını belirten Başeskioğlu, "Hastalar aynı gün evine gidebiliyorlar. Hasatlardan şunu istiyoruz. Hastaların hemen ayağa kalkıp günlük aktivitelerine dönmesini istemiyoruz. Ne olursa olsun bir kesi yapıyorsunuz, yaklaşık 1-1.5 santimden bir kesi ameliyat bile olsa orada oluşabilecek olumsuz bir durum daha sonra hastalarda ağrılara neden olabiliyor. Hastaların istirahat etmelerini istiyoruz" dedi.

"Sadece 6 hastadan bir tanesinin cerrahi ihtiyacı var"

Tedavi olmak için internet ortamında satılan vitaminlere de değinen Başeskioğlu, "Suiistimal her yerde. Bu taş hastalığında da çok suiistimal var. O vitaminlerin ne kadar etki ettiği tartışılır. Aslında bunlar tamamen münferit vakalarda gösterilen şeyler. Biz bunu toplumun tamamına uygulandığımız zaman 100 hastanın 99'una gereksiz yere kullandırıyor olabiliriz. Dikkatli hasta seçimi ve hangi hastaya ne uygulayacağınız çok önemlidir. 6 erkekten kabaca birisinde görülebilen varikosel varken, bu kadar cerrahi işlem yapıyor muyuz? Hayır. Sadece 6 hastadan bir tanesinin cerrahi ihtiyacı var. Eğer siz bunların hepsini ameliyat etmeye kalkarsanız, geride kalan 5 tanesini fazladan ameliyat etmiş olursununuz. Varikosal bizim için önemlidir. Eğer doğru hastayı yakaladığınız zaman yüzde 65 oranında çocuk sahibi olmasını sağlıyorsunuz" dedi.

"Son 10-20 yılda sperm parametreleri düştü"

Sperm sayılarının son yıllarda düşüş yaşandığına dikkat çeken Başeskioğlu, "Günümüzde radyasyon her yerde var. Bunu ortaya koyan birebir çalışmalar da yok. Ama bunlardan etkilenmediğini söylemek çok zor. Kuşkusuz bir sürü hasta bunlardan etkileniyor. Bizim etkeni koyamadığımız en büyük grup belki de bu gruptur. Son 10-20 yılda sperm parametreleri düştü. Yaygınlaşan bu telefonlar ile birlikte olmak üzere radyasyon etkilerinin negatif bir etki oluşturmayacağını söylemek mümkün değildir" sözlerine yer verdi.

Prof. Dr. A. Barbaros Başeskioğlu: Varikosalde 6 kişiden 1 tanesi cerrahi müdahale gerektirir
Prof. Dr. A. Barbaros Başeskioğlu: Varikosalde 6 kişiden 1 tanesi cerrahi müdahale gerektirir
Prof. Dr. A. Barbaros Başeskioğlu: Varikosalde 6 kişiden 1 tanesi cerrahi müdahale gerektirir

YORUMLAR
500
SPOR Antalya'da nostalji golf turnuvası başladı SPOR Antalya'da nostalji golf turnuvası başladı Tatil cenneti Alanya'dan kıskandıran görüntüler Tatil cenneti Alanya'dan kıskandıran görüntüler

Ameliyat, Türkiye, Antalya, Sperm, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. A. Barbaros Başeskioğlu: 'Varikosalde 6 kişiden 1 tanesi cerrahi müdahale gerektirir' - Son Dakika


Son Dakika
11:39 Putin'e "Psikopat" demişti! Güzel modelin feci sonu: Bavula konulmuş halde ölü bulundu
11:31 KPSS sorularının sızdırılması davasında yargılanan Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen serbest bırakıldı!
11:30 Dolar yeni güne yükselişle başladı, 14,80'den işlem görüyor
11:27 İstanbul'a kar yeniden geliyor! Cuma gününden itibaren etkili olması bekleniyor
11:25 Erdoğan'ın "giderlerse gitsinler"inden sonra, Bahçeli'den "Gidişleri olsun da dönüşleri olmasın!" Hedefte doktorlar var!
11:14 Bütçe, şubatta 69,7 milyar lira fazla verdi
11:09 Hatay Belediye Başkanı'ndan Suriyeli nüfus uyarısı: İsteseler şehri yönetebilirler!
11:07 Ali Akman Hollanda'da tarih yazıyor! 6 gole en erken ulaşan genç futbolcu oldu
10:55 Hava savunma sistemlerinden kurtulmak için geliştirilmiş! Rusya'nın Ukrayna'ya ateşlediği balistik füzelerde sır mühimmat
10:54 15 Mart gram altın fiyatları: 922 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 11:55:27. #1.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. A. Barbaros Başeskioğlu: "Varikosalde 6 kişiden 1 tanesi cerrahi müdahale gerektirir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement