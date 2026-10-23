Prof. Dr. Göktaş, göz tembelliğinde belirti olmasa da muayene çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Prof. Dr. Göktaş, göz tembelliğinde belirti olmasa da muayene çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Prof. Dr. Göktaş, göz tembelliğinde belirti olmasa da muayene çağrısı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Sertan Göktaş, göz tembelliğinin erken dönemde belirgin şikayet oluşturmayabileceğini, belirti olmasa da yaşa uygun göz muayenesinin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Göktaş, tedavinin gecikmesi halinde görme azlığının kalıcı olabileceğini belirtti.

ÇOCUKLARDA göz tembelliğinin erken dönemde belirgin bir şikayete neden olmayabileceğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sertan Göktaş, "Göz tembelliğinde erken tanı, görme gelişiminin desteklenmesi açısından büyük önem taşıyor. Çocuk günlük yaşamını sürdürürken görme sorununu fark etmeyebilir veya bunu ifade edemeyebilir. Bu nedenle çocuğun görmesinde belirgin bir sorun görülmese bile yaşına uygun göz muayenelerinin ihmal edilmemesi gerekiyor" dedi.

VM Medical Park Maltepe Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sertan Göktaş, çocuklarda göz tembelliğinin nedenleri, belirtileri, erken tanının önemi ve tedavi sürecinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

'ŞAŞILIK VE GÖZ NUMARASI FARKI GÖZ TEMBELLİĞİNE NEDEN OLABİLİR'

Göz tembelliğinin, gözlerden birinin veya nadiren her ikisinin görme gelişiminin yeterince tamamlanmaması sonucu ortaya çıkabildiğini belirten Prof. Dr. Göktaş, "Göz tembelliği en sık şaşılık, iki göz arasında belirgin numara farkı bulunması veya her iki gözde yüksek kırma kusuru olması gibi nedenlerle gelişebilir. Bazı durumlarda gözün görmesini engelleyen doğuştan katarakt gibi sorunlar da göz tembelliğine yol açabilir. Çocukluk döneminde görme sistemi gelişmeye devam ettiği için bu dönemde ortaya çıkan problemlerin erken tespit edilmesi önemlidir" diye konuştu.

Göz tembelliğinin yalnızca gözün yapısıyla ilgili bir sorun olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Göktaş, görme gelişimini etkileyen nedenin belirlenmesinin tedavi planı açısından önemli olduğunu söyledi.

'GÖZ TEMBELLİĞİ HER ZAMAN BELİRTİ VERMEYEBİLİR'

Göz tembelliğinin çocuk tarafından fark edilmeyebileceğini ifade eden Prof. Dr. Göktaş, "Çocuk bir gözüyle daha iyi gördüğünde diğer gözündeki görme azlığını fark etmeyebilir. Bu nedenle aileler her zaman belirgin bir şikayetle karşılaşmayabilir. Televizyonu yakından izleme, kitap okurken başını belirli bir açıyla tutma, bir gözünü kapatma veya cisimlere bakarken başını yana çevirme gibi davranışlar görülebilir. Ancak bu belirtilerin olmaması göz tembelliğinin bulunmadığı anlamına gelmez" diye konuştu.

Bazı çocuklarda şaşılığın gözle fark edilebilen bir belirti olabileceğini belirten Prof. Dr. Göktaş, gözler arasında görme farkı bulunmasına rağmen dışarıdan herhangi bir farklılık görülmeyebileceğini, bu nedenle yalnızca ebeveyn gözlemine dayanarak karar verilmemesi gerektiğini kaydetti.

'TANI İÇİN OKUL ÇAĞINI BEKLEMEYİN'

Görme gelişiminin çocukluk döneminde devam ettiğini hatırlatan Prof. Dr. Göktaş, "Göz tembelliğinin erken dönemde tespit edilmesi, tedaviden alınabilecek sonucu olumlu etkileyebilir. Bu nedenle çocukların yaşlarına uygun göz taramalarından ve gerekli durumlarda kapsamlı göz muayenelerinden geçirilmesi gerekir. Çocuğun herhangi bir şikayetinin olmaması muayeneye ihtiyaç duymadığı anlamına gelmez. Özellikle ailede şaşılık veya göz tembelliği öyküsü bulunan çocuklarda kontrollerin aksatılmaması önemlidir" dedi.

Göz muayenesinin yalnızca çocuğun görme şikayeti olduğunda yapılmasının doğru bir yaklaşım olmadığını belirten Prof. Dr. Göktaş, muayenede her iki gözün görme düzeyinin, göz hareketlerinin ve kırma kusurlarının değerlendirilebileceğini söyledi. Yaşa ve muayene bulgularına göre ek incelemelere ihtiyaç duyulabileceğini de vurguladı.

'TEDAVİ EDİLMEYEN GÖZ TEMBELLİĞİ KALICI GÖRME AZLIĞINA YOL AÇABİLİR'

Göz tembelliğinin tedavisinde altta yatan nedenin belirlenmesinin önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Göktaş, "Tedavi planı çocuğun yaşına, göz tembelliğinin derecesine ve buna neden olan probleme göre belirlenir. Gözlük kullanımı, uygun hastalarda iyi gören gözün belirli sürelerle kapatılması veya hekim tarafından önerilen farklı tedavi yöntemleri uygulanabilir. Amaç, görme gelişimini desteklemek ve tembel gözün görme kapasitesini artırmaktır" ifadelerini kullandı.

Tedavinin gecikmesi durumunda görme gelişiminin olumsuz etkilenebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Göktaş, göz tembelliğinin ilerleyen yaşlarda tedavisinin daha zor hale gelebileceğini belirtti. Bu nedenle şüpheli durumlarda değerlendirme ve tedavinin ertelenmemesi gerektiğine değindi.

'AİLELER TEDAVİ SÜRECİNİ AKSATMAMALI'

Tedavinin başarısında düzenli takip ve ailelerin önerilere uyumunun önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Göktaş, "Özellikle göz kapama tedavisinde hekim tarafından belirlenen süre ve uygulama şekline uyulması gerekir. Tedavinin düzensiz uygulanması beklenen faydanın elde edilmesini zorlaştırabilir. Bazı çocuklar kapama tedavisine alışmakta zorlanabilir. Bu süreçte ailelerin sabırlı olması, çocuğu desteklemesi ve uygulamayı hekim önerileri doğrultusunda sürdürmesi önemlidir" diye konuştu.

Tedavi sürecinin her çocukta aynı şekilde ilerlemeyebileceğini ifade eden Prof. Dr. Göktaş, düzenli kontroller sayesinde görme düzeyindeki değişimin takip edilebildiğini ve gerektiğinde tedavi planının yeniden düzenlenebildiğini söyledi. Ailelerin doktor önerisi olmadan tedaviyi sonlandırmaması veya uygulama süresini değiştirmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

'ERKEN TANI ÇOCUĞUN GÖRME GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ'

Göz tembelliğinin erken fark edilmesinin çocuğun görme gelişimi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirten Prof. Dr. Göktaş, "Çocukların göz sağlığına ilişkin kontrollerinin düzenli yapılması, sorunların erken dönemde belirlenmesine yardımcı olur. Aileler çocuklarında şaşılık, bir gözünü kapatma, başını eğerek bakma veya görmeyle ilgili şüpheli davranışlar fark ettiklerinde göz muayenesini ertelememelidir. Bununla birlikte herhangi bir belirti olmasa da yaşa uygun göz kontrolleri sürdürülmelidir" dedi.

Kaynak: DHA
GüncelSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim
İngiltere’de hükümetten acil durum uyarısı: 3 günlük gıda ve su stoku yapın İngiltere'de hükümetten acil durum uyarısı: 3 günlük gıda ve su stoku yapın
Ölü bulduğu adamın evine çöktü Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı Ölü bulduğu adamın evine çöktü! Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı
Hollanda’nın ensesindeyiz İşte UEFA ülke puanında son durum Hollanda’nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum
Çorum’da iş yerinde kaza geçiren bovling salonu çalışanı 28 yaşındaki Melike Yeter öldü Çorum'da iş yerinde kaza geçiren bovling salonu çalışanı 28 yaşındaki Melike Yeter öldü
Ebru Şallı’dan oğlu Pars’la ilgili yürek yakan sözler: “Buna şükrediyorum” Ebru Şallı’dan oğlu Pars'la ilgili yürek yakan sözler: “Buna şükrediyorum”
Tutuklu iş insanının İngiltere’deki serveti ortaya çıktı Hesaplar donduruldu Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu
Trabzonspor’un yıldızı kaza yaptı Arabası bu hale geldi Trabzonspor'un yıldızı kaza yaptı! Arabası bu hale geldi
Salah alev alev yanıyor 13 yıl sonra bir ilk Salah alev alev yanıyor! 13 yıl sonra bir ilk
10:59
Aziz Yıldırım’dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar Kesenin ağzını açtı
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! Kesenin ağzını açtı
10:56
Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin
10:49
Derbi öncesi sürpriz karar Saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba
Derbi öncesi sürpriz karar! Saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba
10:41
Estudiantes, 40 yaşındaki Muslera’nın 3 penaltı kurtarışıyla Copa Libertadores finalinde
Estudiantes, 40 yaşındaki Muslera'nın 3 penaltı kurtarışıyla Copa Libertadores finalinde
10:32
İsminin kurbanı olmuş Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası
İsminin kurbanı olmuş! Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası
10:19
Trakya’da 3 il için sel ve su baskını uyarısı: Sağanak akşam İstanbul’a ulaşabilir
Trakya'da 3 il için sel ve su baskını uyarısı: Sağanak akşam İstanbul'a ulaşabilir
10:12
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar
09:59
Azerbaycan’da tesettür mağazası sahibi, baskılar yüzünden dükkanlarını kapattığını öne sürdü
Azerbaycan'da tesettür mağazası sahibi, baskılar yüzünden dükkanlarını kapattığını öne sürdü
09:50
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
09:38
İstanbul’da bahisleri 7 saniye geciktirdiği öne sürülen analiste bağlı 8 şüpheli gözaltında
İstanbul'da bahisleri 7 saniye geciktirdiği öne sürülen analiste bağlı 8 şüpheli gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 11:06:51. #7.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Göktaş, göz tembelliğinde belirti olmasa da muayene çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei