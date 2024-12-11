Türkiye, obezitede dünya devleriyle yarışıyor!

Sağlık

En sonunda patladı! Bakan Fidan\'dan DEM Partililere tokat gibi yanıt

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Programda önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şen, boyun fıtığının belirtilerinden vitamin eksikliklerine, toplumdaki hareketsizlik ve obezite artışına kadar birçok konuya değindi.

"BOYUN FITIĞINDA KOLLARDA KUVVET KAYBI GÖRÜLÜR"

Boyun fıtığının belirtilerine değinen Prof. Dr. Orhan Şen, "Boyun fıtığında ağrıyla birlikte kollarda kuvvet kaybı olur. Bu durum, omurilikten çıkan sinirlerin sıkışmasından kaynaklanır ve tedavi edilmezse ciddi sorunlara yol açabilir" dedi.

"HEKİMLİKTE İLETİŞİM ÇOK ÖNEMLİ"

Prof. Şen, hekimlik mesleğinde iletişim becerilerinin kritik olduğunun altını çizerek, "İletişim kopukluğu yaşayan insanlar hekimlik mesleğini tercih etmemeli" ifadelerini kullandı.

"VÜCUTTA EKSİK OLAN VİTAMİNLER 40 YAŞTAN SONRA YERİNE KONULMUYOR"

Beslenmenin önemine vurgu yapan Şen, "Vücutta eksik olan vitaminler 40 yaştan sonra yerine konulmuyor. Bu yüzden genç yaşlardan itibaren dengeli bir diyet ve düzenli sağlık kontrolleri şart" dedi.

"HAREKETSİZ VE OBEZLEŞEN BİR TOPLUMA DÖNÜŞTÜK"

Modern yaşamın getirdiği sorunlara dikkat çeken Prof. Şen, "Son 25 yılda iyice hareketsiz bir toplum olduk ve bu durum obezite oranlarını artırdı. Obezite sadece fiziksel değil, birçok kronik hastalığın da temel nedeni" diyerek bireyleri daha aktif bir yaşam tarzına yönelmeye davet etti.