Prof. Dr. Özgür Enginyurt: "Ekim-mayıs ayları Türkiye için grip salgını dönemi" - Son Dakika
Üye Girişi

Prof. Dr. Özgür Enginyurt: "Ekim-mayıs ayları Türkiye için grip salgını dönemi"

11.10.2022 15:37

Prof. Dr. Özgür Enginyurt: "Ekim-mayıs ayları Türkiye için grip salgını dönemi" ODÜ Tıp Fakültesi ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

Prof. Dr. Özgür Enginyurt: "Ekim-mayıs ayları Türkiye için grip salgını dönemi"

ODÜ Tıp Fakültesi ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt: "Kovid-19 hayatımızda artık solunum yolu enfeksiyonu virüsü olacaktır, grip aşısı bu süreçte önem arz ediyor"

ORDU Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, Türkiye'de ekim-mayıs döneminin grip salgını zamanı olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle korona virüse yakalananlar muhakkak grip aşısı yaptırmalı" dedi.

Türkiye'de mevsim geçişleri ile birlikte düşen hava sıcaklıkları, grip hastalıklarının sayısını arttırdı. Uzmanlar, özellikle ekim ile mayıs ayları arasında gribal enfeksiyonların artış gösterdiğini belirterek, insanların kovid-19 pandemisinde olduğu gibi kurallara uyması gerektiğini, özellikle kovid-19 hastalığı tedavisi bitiren kişilerin 'kronik hasta' olarak adlandırıldığından grip aşılarını yaptırmaları uyarısında bulundu.

"Kovid-19 hayatımızda solunum yolu enfeksiyonu virüsü olacaktır"

ODÜ Tıp Fakültesi ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, "Artık tüm dünya olarak kovid-19 sayfasını kapattık diye düşünüyorum. Kovid-19 sayfasını kapatmış olmamamız bizim viral enfeksiyonlar sayfasını kapatmış olmamız anlamına gelmiyor. Kovid-19 bundan sonra bizim hayatımızda bir solunum yolu enfeksiyonu virüsü olacaktır. Aynı zamanda bizim grip diye adlandırdığımız ve eylül ayından sonra başlayan çok ciddi salgınlarla, kimi zaman domuz gribi, kimi zaman ise kuş gribi adı altında da farklı varyasyonlar ile aynen kovid-19'da da gördüğümüz grip virüsü de varyasyon geçirerek, çeşitli şekilde karşımıza çıkan grip dönemine başladık" dedi.

"Ekim-mayıs ayları Türkiye için grip salgını dönemi"

Enginyurt, ekim ayı itibariyle mayıs ayı sonuna kadar Türkiye için grip salgını dönemi olduğunu ve özellikle yaşlıların imkan dahilinde maske kullanmaya devam etmeleri gerektiğini ifade ederek, "Bunun için yapılması gereken şeyler aslında kovid-19'da çok tekrar ettiğimiz önlemlerle aynı. Bizlerin sosyal mesafeye çok dikkat etmesi lazım, kalabalık mekanlarda mümkün olduğu kadar sosyal süre dediğimiz kısa sürede işlemlerimizi halledip çıkmamız lazım. artık mümkünse özellikle ileri yaştaki insanlarımıza maskeyi sürekli olarak takmalarını öneriyorum. Bağışıklık sistemi düşükse de sürekli olarak takmalarını öneriyorum. Yani kovid-19'daki işlemlerin aynısını grip için de uygulamamız lazım" şeklinde konuştu.

"Grip aşısı hayati önem arz ediyor"

Bu süreçte iyi ve düzenli beslenme ile bol sıvı tüketmenin önemli olduğuna değinen Enginyurt, grip aşısının da önemine değinerek, "Bizim elimizde grip için yıllardır olan bir silahımız var; grip aşısı. Bunu bir yaşından sonra toplumun her kesimine, özellikle yaşlılar ile bağışıklık sistemi düşük olanlara, kronik hastalığı olanlara da muhakkak, sağlık çalışanlarına da öneriyorum. Sisteme düştü ama sosyal güvencesi karşılamıyor ise vatandaşlarımız bunu kendi imkanları ile satın alarak, kendi sağlıklarını korumak açısından yaptırmalı" ifadelerine yer verdi. Grip olan öğrencilerin, hastalık bitinceye dek okula gitmemesi gerektiğini ve muhakkak doktora gidilmesin önemli olduğuna değinen Enginyurt, "Okul dönemi en fazla bulaşın olduğu yerler. Bu nedenle de grip enfeksiyonu çok hızlı yayılıyor, bunun önüne geçmek için çocuklarımızın tedavi sürecini tamamlaması gerekiyor" diye konuştu.

Enginyurt, kovid-19 hastalığını geçiren hastaların vücutlarında buna bağlı bazı kalıcı hasarlar kaldığını, bunların 'kronik hasta' olduklarını ve grip aşısının bu kişiler için de önemli olduğunu sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
ABD'den F-16 satışı ile ilgili önemli hamle: Türkiye için getirilen 2 şart tasarıdan çıkarıldı ABD'den F-16 satışı ile ilgili önemli hamle: Türkiye için getirilen 2 şart tasarıdan çıkarıldı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması Sözcü Bilgiç'ten, Türkiye bandıralı gemiyi aramaya çalışan İrini Operasyonu'na yanıt Açıklaması Sözcü Bilgiç'ten, Türkiye bandıralı gemiyi aramaya çalışan İrini Operasyonu'na yanıt Açıklaması
Kaynak: İHA

Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Özgür Enginyurt: 'Ekim-mayıs ayları Türkiye için grip salgını dönemi' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:07 Lübnan tezkeresi TBMM'ye geldi: Mehmetçik'in görev süresi 1 yıl daha uzayacak
22:42 Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz
22:01 ABD'den F-16 satışı ile ilgili önemli hamle: Türkiye için getirilen 2 şart tasarıdan çıkarıldı
20:01 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti
19:40 Esenyurt'ta anne ve kızına çarpıp kaçmaya çalışan sürücü esnaftan tekme tokat dayak yedi
19:38 Antalya'da otizimli öğrenciyi döven öğretmenlerden 1'i tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı
19:37 Rusya'nın gaz akışını kesmesiyle zor durumda kalan Avrupa'nın imdadına Türkiye yetişecek: Kritik rol üstlenebiliriz
19:02 Osmaniye'de deprem! 5,1 şiddetinde sarsıntı meydana geldi
18:35 Sedat Peker paylaşımı sebebiyle dava açılan Uğur Dündar'a ilk duruşmada beraat kararı verildi
18:07 Edirne'de Sayısal Loto talihlisi 836 bin TL kazandı! Henüz ortaya çıkmayan kişinin Bulgar turist olabileceği düşünülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 23:16:24. #1.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Özgür Enginyurt: "Ekim-mayıs ayları Türkiye için grip salgını dönemi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement