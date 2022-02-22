Prof. Dr. Özkaya: "Taziyeler, düğünler ve protestolar Samsun'u yeniden zirveye taşıdı" - Son Dakika

Prof. Dr. Özkaya: "Taziyeler, düğünler ve protestolar Samsun'u yeniden zirveye taşıdı"

Prof. Dr. Şevket Özkaya: "Ya aşıdan öleceğiz, ya hastalıktan öleceğiz"

"Bu yaza kadar salgını bitiremezsek önümüzdeki günlerde 3 ayda bir aşı olmak zorunda kalacağız"

"Avrupa'da bildirilen yayınlara göre ölümcül mutasyonlar beklenmektedir"

SAMSUN - Sağlık Bakanlığı'nın haftalık vaka sayısı haritasında Samsun 100 binde 1530,91 oranı ile vaka sayısı en yüksek iller arasına girdi. 15 binin üzerinde korona hastası tedavi etmiş, Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Bize gelen hastaların büyük bir çoğunluğu cenaze törenlerinde yakalandıklarını düşünüyorlar. Bunun yanı sıra düğünlerde ve son günlerdeki protesto ve gösterilerle insanların ciddi anlamda bir arada olmalarının Samsun'u zirveye taşıdığını düşünüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığının 5-11 Şubat verilerine göre, her 100 bin kişideki vaka sayısında Samsun zirveye oturdu. Geçtiğimiz yıl 5 hafta kadar vaka sayıları düşmeyen Samsun'da açıklanan tablo yeniden endişe verdi.

Göğüs Hastalıkları Uzm. Profesör Şevket Özkaya ise korkutan açıklamalarda bulundu. Yaza kadar salgın bitmezse insanların 3 ayda bir aşı olmalarını gerekeceğini ifade eden Özkaya, "Maalesef Samsun yine önceki dalgalarda olduğu gibi birinci sıraya yerleşti. Bunun nedeni özellikle toplu aktivitelerdir. Bize gelen hastaların büyük bir çoğunluğu cenaze törenlerinde yakalandıklarını düşünüyorlar. Bunun yanı sıra düğünlerde ve son günlerdeki protesto ve gösterilerle insanların ciddi anlamda bir arada olmalarının Samsun'u zirveye taşıdığını düşünüyoruz. Şöyle bir sıkıntımız var; Avrupa'da bildirilen yayınlara göre ölümcül mutasyonlar beklenmektedir. Omicron'dan daha ciddi daha ölümcül mutasyonların beklendiği bildirilmiştir. Bizim için omicron bir şans demiştik. Yaza kadar bu hastalığı aşılama ile bitireceğimizi düşünüyorduk. Maalesef, etkili olan mevcut aşıların koruyuculuğu toplum dinamikleri ve virüsün değişmesi nedeniyle 3-4 aya kadar indi. Eğer biz bu yaza kadar salgını bitiremezsek önümüzdeki günlerde 3 ayda bir aşı olmak zorunda kalacağız. Bugüne kadar hiçbir yerde 3 ayda bir aşının olduğu salgın görmedik. Bu şunu doğuruyor. ya aşıdan öleceğiz, ya hastalıktan öleceğiz. Lütfen insanlarımızın toplumsal duyarlılıkla davranmaları gerekiyor ve aşılarını tamamlamaları gerekiyor" diye konuştu.

"Vatandaşlar hatırlatma dozları yaptırmazsa kabus devam edecek"

Türkiye'de korona virüsü salgınıyla ilgili 3 sorun olduğuna dikkat çeken Dr. Özkaya, "Ülkemizde 3 tane sorun var. Birincisi hiç aşı olmayan gruptur. Hiç hastalığa yakalanmayan ve inanmayan bir grup var. Şunu unutmayın. Bir ayda tüm dünyaya yayılan virüs, 2 yılda hepimize bulaşacaktır. Siz maske, mesafe ile sadece yakalanmayı geciktiriyorsunuz. Asıl olan şey aşıdır. Mutlaka aşı olmanız gerekiyor. İkinci sorunumuzda özellikle 2. doz aşılardan sonra kişilerde kovid belirtileri oluşmasından dolayı hatırlatıcı dozlarını yapmamalarıdır. Bu ciddi anlamda bir problemdir. Temelde 2 doz Biontech varsa, hatırlatıcı dozlarınızı mutlaka ve mutlaka Turkovac ile olabilirsiniz. Üçüncü sorunumuz ise özellikle Biontech olmak istemeyip Çin aşısı ile aşılanan vatandaşlarımız şunu unutmasınlar. Üzerinden 6 ay geçmiş sizi korumaz. Maalesef böyle hastalar gelmeye başladı. Özellikle Biontech aşısının yan etkilerinden korkarak Sinovac olan vatandaşların devam dozlarını olmaları gerekiyor. Bu yaz salgını önleyemezsek önümüzde daha kötü günler bizi bekliyor. Kabus devam edecek" şeklinde konuştu.

"Aşı olmayanlar ciddi akciğer tutulumları yaşıyor"

61 yaşındaki bir vatandaşın akciğer filmini inceleyen Özkaya, "Türkiye'de yaşayan herkesten şunu bekliyoruz. Korona virüsü aşısı sonrası kovid yakalanma belirtileri gösteren hastalarımız devam dozlarını olmaktan çekiniyorlar. Türkiye'de yaşayan bir vatandaş olarak temelde 2 doz aşınız varsa ben olsaydın kesinlikle Turkovac aşısı olurdum. 61 yaşında tek başına yaşayan hastamız hastalığa yakalanmayacağını düşündüğü için aşı olmamış. Dün maalesef her iki akciğerinde tutulumla hastaneye yatırmak zorunda kaldık. Ciddi oksijen düşüklüğü vardı. Bu virüs aramızdan gitmediği sürece herkes bu virüse yakalanacaktır. Bu yaza kadar eğer salgını bitiremezsek bu hastalık aramızda kronik kalıcı bir hastalık haline gelecek" ifadelerini kullandı.