Prof. Dr. Özkaya: "Vaka sayılarında 3 kat artış var" - Son Dakika
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Prof. Dr. Özkaya: "Vaka sayılarında 3 kat artış var"

18.07.2022 10:44

Prof. Dr. Özkaya: "Vaka sayılarında 3 kat artış var"SAMSUN Korona virüs döneminde binlerce hasta bakan Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, Türkiye'de geçen yıl bugünlerde 5 bin civarında olan vaka sayısının bugünlerde 3 katı arttığını ve 15 binlere dayandığını söyledi.

Prof. Dr. Özkaya: "Vaka sayılarında 3 kat artış var"

SAMSUN Korona virüs döneminde binlerce hasta bakan Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, Türkiye'de geçen yıl bugünlerde 5 bin civarında olan vaka sayısının bugünlerde 3 katı arttığını ve 15 binlere dayandığını söyledi.

Son dönemlerde artışa geçen Covid -19 vakalarına ilişik açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya önemli açıklamalarda bulundu. Günümüzde ölüm ve hastanede yatan hasta oranlarının az olduğunu fakat vaka sayılarının fazla olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özkaya, "Bilindiği gibi son günlerde kovid vakalarında ciddi bir artış gözleniyor ve bu halk arasında panik oluşturmaya başladı. Özellikle geçen yılın bu zamanlarındaki vaka sayılarına göre neredeyse 3 katına aşkın vakalarımız var. Türkiye'de geçen yıl bu günlerde 5 bin civarında vaka varken 50 ye yakın ölüm vardı. Bir sene sonra yine aynı günlerde yaklaşık 3 katı yani 10 bin 15 binlere varan günlük vaka sayısı var ama ölen ve yatan hasta sayısı neredeyse yok denecek kadar azdır. Yoğun bakımlarda yatan hastaların büyük bir çoğunluğu genel durumu düşkün olup da tesadüf pozitif gelen hastalardır. Yoksa aşılarını tam olan kişilerde hala akciğer tutulumu gözlenmiyor. Olduğunuz aşılar hala omicron varyantında akciğere inmesini önlediğini görüyoruz" dedi.

Aşının etkisinden kaçan yeni mutasyonlar olursa akciğer tutulumları ve yoğun bakım yatışlarının olacağını beklediklerini ifade eden Özkaya, "Şu an için mevcut aşıların hala etkili olduğunu görüyoruz. Çünkü yoğun bakımda ve servislerde yatan hastalarda ciddi akciğer tutulumunun olmadığını görüyoruz. Özellikle hacdan dönen vatandaşlarımız hacda karşılaştıkları orta doğu virüsleriyle ilgili etkileşim içinde oldukları için bu vatandaşlarımızda mutasyon olma ihtimali var. O yüzden hacdan gelenleri karşılarken mümkün olduğunca mesafe kurallarına dikkat edeceğiz" diye konuştu.

"Hızlı testlerin negatif olmasına güvenmeyin"

Son zamanlarda vatandaşların çokça hızlı test kitleri kullandığını belirten Özkaya, "Bunlar çok pratik şekilde evde yapıldığında pozitif geldiğinde panikliyorlar, negatif geldiğinde de rahatlıyorlar. Hızlı testlerin negatif olmasına güvenmeyin. Eğer ateş, öksürük gibi şikayetleriniz varsa hızlı testiniz negatifse bile kendinizi kovid gibi izole etmeniz gerekiyor. Hızlı test sonucu pozitif ise bu sizin hasta olduğunuzu göstermiyor. Mutlaka PCR dediğimiz sürüntü testinin yapılması gerekiyor. Şüpheniz varsa doktora görünmeniz gerekiyor. Hızlı testin pratikte çok kullanılmasını önermiyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Özkaya: 'Vaka sayılarında 3 kat artış var' - Son Dakika

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