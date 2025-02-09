Prof. Dr. Tevfik Özlü\'den e-Nabız Uyarısı: Hekime Erişim Kısıtlaması Sağlığı Riske Atıyor

Sağlık

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, vatandaşların e-Nabız sisteminde doktor erişimini kısıtlamasının sağlık hizmetlerinde aksamalara neden olduğunu belirterek, "Bu veri tabanının düzgün ve hızlı kullanılabilmesi, hastanın da bu sistemden maksimum yararlanabilmesi için hekime erişim kısıtlamasının kaldırılmasını ve 'beni muayene eden hekim verilerime ulaşabilsin' seçeneğinin aktif edilmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve vatandaşların sağlık kayıtlarını dijital ortamda saklayan kişisel sağlık sistemi e-Nabız'da doktor erişiminin kısıtlamasının acil sağlık hizmetleri durumunda aksamalara neden olduğunu söyledi. e-Nabız sisteminin hastaların tüm sağlık geçmişini içeren değerli bir veri tabanı olduğunu vurgulayan Özlü, "Ülkemizde 'e-Nabız' diye çok güzel bir veri tabanı var. Her vatandaşımızın tüm verileri burada saklanıyor. Bu veri tabanına girdiğiniz zaman hastanın geçirdiği hastalıkları, konulan tanıları, tedavileri, tahlil sonuçlarını hatta röntgen ve ultrasonlarının görüntülemelerini ve raporlarını görebiliyoruz. Tüm tanılarını da izleyebiliyoruz. Hem hasta için hem de hekim için çok değerli bir kaynak. Hasta bizlere başvurduğunda şikayetlerini veya klinik durumunu değerlendirirken mutlaka geçmişini bilmek gerekiyor. Bir film veya tomografi çektirdiğinizde bunu öncekilerle kıyaslamak gerekiyor. Dolayısıyla bu veri tabanının hekimin önünde olması, hastanın doğru tanısı ve tedavisi için çok önemli" diye konuştu.

'HASTANIN SAĞLIĞINI RİSKE ATAN BİR DURUM'

Özellikle acil durumlarda erişim engelinin büyük risk yarattığını belirten Prof. Dr. Özlü, "e-Nabız'a erişime izin verilmesi gerekiyor. Maalesef, pek çok hastanın, hekim erişimine kısıtlama getirdiğini görüyoruz. Buna erişebilmek için hastanın telefonuna bir kod gönderiyoruz. Hasta o kodu onaylıyor, biz kodu girerek erişim sağlayabiliyoruz. Hastanın telefonu yanındaysa ve numara sisteme kayıtlıysa sorun oluşmuyor. Fakat bir zaman kaybı oluyor. Hastanın e-Nabız'ına kayıtlı olan telefon kendi adına olmayabiliyor. Bazen eski numarası ya da eşinin, çocuğunun numarası oluyor. Böylelikle hastanın geçmişini göremiyoruz. e-Nabız kısıtlaması tanıda, tedavide eksikliklere, hatalara ve gecikmelere neden oluyor. Hele ki acil durumlar söz konusu olduğunda; bayıldınız, düştünüz ve acile getirildiniz diyelim. O esnada size ne telefonunuzu ne de bu kodu soramazlar. Size müdahale edecek olan hekim sizin bilgilerinize erişemiyor. Bu hastanın sağlığını da riske atan bir durum" ifadelerini kullandı.

'KISITLILIĞI KALDIRMALARINI ÖNERİYORUM'

Herkese e-Nabız erişim ayarlarını kontrol etmelerini ve hekimlerine veri erişim izni vermelerini öneren Özlü, "Sizin buradaki bilgilerinizi sadece başvurduğunuz hekim görebilir. Başka bir hekim sisteme girip bunu göremez. Ancak, muayene olmak için sistem üzerinden kayıt oluşturduğunuzda o hekim bunları görebilir. Telefonla bir erişim kısıtlaması getirmenizin bir anlamı yok. Benim, eşimin ve çocuklarımın sisteminde böyle bir kısıtlama yok. Çünkü bunun benim için bir risk olduğunu biliyorum. Beni tedavi edecek olan hekim içinde bunun zorlaştırıcı bir şey olduğunu farkındayım. Bu veri tabanının düzgün ve hızlı kullanılabilmesi, hastanın da bu sistemden maksimum yararlanabilmesi için hekime erişim kısıtlamasının kaldırılmasını ve 'beni muayene eden hekim verilerime ulaşabilsin' seçeneğinin aktif edilmesini tavsiye ediyorum" dedi.