Prof. Midi, risk faktörleri kontrol edilirse inmenin yüzde 90 önlenebileceğini söyledi - Son Dakika
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Prof. Midi, risk faktörleri kontrol edilirse inmenin yüzde 90 önlenebileceğini söyledi

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Prof. Midi, risk faktörleri kontrol edilirse inmenin yüzde 90 önlenebileceğini söyledi
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Prof. Midi, risk faktörleri kontrol edilirse inmenin yüzde 90 önlenebileceğini söyledi
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Prof. Dr. İpek Midi, yüz kayması, kolda güçsüzlük ve konuşma bozukluğu gibi belirtilerde hemen 112'nin aranması gerektiğini söyledi. Midi, tansiyon, kolesterol ve şeker kontrolüyle risk faktörleri yönetildiğinde inmenin yüzde 90 önlenebileceğini belirtti.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği'nden Prof. Dr. İpek Midi, inmede erken müdahalenin kalıcı engellilik riskini azaltabileceğini belirterek, yüz kayması, kol ve bacakta güçsüzlük, his kaybı ve konuşma bozukluğu gibi belirtilerde hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini söyledi. İnmenin önemli risk faktörlerine dikkat çeken Midi, gerekli önlemlerle inme vakalarının yüzde 90'ının önlenebileceğini ifade etti.

İnme vakalarının büyük bölümü damar tıkanıklığından kaynaklanıyor

İnmenin beyni besleyen damarlardan birinin tıkanması veya yırtılması sonucu ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. İpek Midi, tıkayıcı inmenin görülme oranının yüzde 80-85, kanamalı inmenin ise yüzde 10-15 civarında olduğunu söyledi. İnmenin gençlerde de görülebildiğini kaydeden Midi, her 10 vakadan birinin genç yaş grubunda ortaya çıkabildiğini ve özellikle 50 yaş altında da dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

"Belirtilerde hemen 112'yi arayın"

Yüzde kayma, kol veya bacakta güçsüzlük, his kaybı ve konuşma bozukluğunun önemli belirtiler olduğunu vurgulayan Midi, bu durumlarda vakit kaybetmeden 112'nin aranması gerektiğini belirtti. Hastaların uygun inme merkezlerine yönlendirildiğini kaydeden Midi, nörolojik muayene ve beyin görüntülemelerinin ardından gerekli tedavilerin hızla başlatıldığını söyledi.

Tedavide ilk 4,5 saat hayati önem taşıyor

İnmede zamanında müdahalenin önemine dikkat çeken Midi, "İlk 4,5 saat içerisinde damardan uyguladığımız pıhtı eritici bir tedavi var. Hasta bu süre içerisinde gelirse tedaviden yararlanma şansına sahip oluyor. Ne kadar erken müdahale edilirse hastada oluşabilecek engellilik de o kadar azaltılabiliyor" dedi.

Tansiyon, kolesterol ve beslenmeye dikkat

Hipertansiyon, yüksek kolesterol, şeker hastalığı, kalp ritim bozuklukları ve ailede inme öyküsünün önemli risk faktörleri arasında bulunduğunu belirten Midi, bu durumların doktor kontrolünde takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Tansiyonun düzenli ölçülmesi, kolesterol yüksekliğinin tedavi edilmesi ve kan şekerinin kontrol altında tutulmasının önemini vurgulayan Midi, diyabet hastalarında üç aylık kan şekeri ortalamasını gösteren HbA1c değerinin de takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Düzenli egzersiz yapılmasının, katı yağlardan kaçınılmasının ve Akdeniz diyeti ağırlıklı beslenmenin de risk faktörlerini kontrol altına almada önemli olduğunu belirten Midi, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının inmeden korunmada etkili olduğunu kaydetti.

"İnme yüzde 90 oranında önlenebilir"

İnmenin önlenmesinde düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. İpek Midi, vatandaşlara tansiyon, kan şekeri ve kolesterol ölçümlerini ihmal etmemeleri çağrısında bulundu. Midi, "İnme, gerekli önlemler alındığında önlenebilen bir hastalık. Tansiyon, kolesterol ve şeker kontrolleri düzenli yapılır, kalpte ritim problemi varsa buna yönelik tedaviler uygulanırsa inmeden korunmak mümkün. Değerlerde yükseklik tespit edildiğinde aile hekimine başvurulmalı. Risk faktörleri kontrol edildiğinde inme yüzde 90 oranında önlenebilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA
TansiyonGüncelSağlıkSon Dakika

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