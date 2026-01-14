Psikiyatrist Sevcan Karakoç: Kaygı duymak evrimsel bir refleks - Son Dakika
Sağlık

Psikiyatrist Sevcan Karakoç: Kaygı duymak evrimsel bir refleks

Psikiyatrist Sevcan Karakoç: Kaygı duymak evrimsel bir refleks
14.01.2026 11:22
Haberler.com'da Klinik Psikolog Metin Aydın'ın konuğu olan Psikiyatrist Sevcan Karakoç, güvensizlik duygusunun anksiyeteyi nasıl tetiklediğini, çocuk ve ergenlerde görülen davranışsal sorunların arka planını ve ebeveyn tutumlarının ruh sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı. Kaygının evrimsel bir miras olduğunu vurguladı.

Haberler.com ekranlarında yayınlanan programda Psikiyatrist Sevcan Karakoç, günümüz dünyasında artan belirsizlik algısının bireylerde kaygıyı nasıl tetiklediğini ele aldı. Çocukluk ve ergenlik döneminde görülen tikler, takıntılar ve davranış bozukluklarının nedenlerini değerlendiren Karakoç, ebeveynlerin tutumlarının ruh sağlığı üzerindeki belirleyici rolüne dikkat çekti.

"BELİRSİZLİK VE KONTROL KAYBI ANKSİYETEYİ AKTİVE EDİYOR"

Sevcan Karakoç, güvensizlik duygusunun kaygının temel tetikleyicisi olduğunu belirterek, "Güvenilmezlik, kontrol edememezlik ve belirsizlik tipik anksiyeteyi aktive ediyor. Kaygılı, korkak ve ilkel insanların torunlarıyız; bu yüzden kaygı duymak evrimsel bir refleks" ifadelerini kullandı.

"TRİKOTİLLOMANİ VE TİKLER KAYGIYLA ARTIYOR"

Trikotillomaninin obsesif kompulsif bozukluklar içinde yer aldığını vurgulayan Karakoç, "Ergenlerin bir gruba ait olamaması, yaşıt ve aile sorunları saç, kaş ya da kirpik koparma davranışıyla dışa vurulabilir. Kaygılı durumlarda tikler de artabiliyor" dedi.

Psikiyatrist Sevcan Karakoç: Kaygı duymak evrimsel bir refleks

"HER DAVRANIŞ SORUNU PSİKOLOJİK TRAVMA DEĞİLDİR"

Alt ıslatma ve bazı davranışların her zaman ağır psikolojik sorunlara işaret etmediğini belirten Karakoç, "Her alt ıslatma ciddi duygusal sorunlardan kaynaklanmaz. Ancak çocuk yasak olduğunu bildiği halde uygunsuz davranışı sürdürüyor ise mutlaka profesyonel destek alınmalıdır" uyarısında bulundu.

"ERGENLER BEDEN ÜZERİNDEN MESAJ VEREBİLİR"

Ergenlik dönemindeki davranışların mesaj içerdiğini söyleyen Karakoç, "Bazı ergenler 'bu benim bedenim, kontrol bende' diyerek ailelerinden intikam alabiliyor. Tourette Sendromu'nda çocuğun strese girmemesi için her isteğini yapmak doğru bir yaklaşım değildir" dedi.

"DOĞAL VE SABIRLI EBEVEYNLİK RUH SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRİR"

Ebeveynlere önemli tavsiyelerde bulunan Karakoç, "Çocuklarımızı daha çok dinlemek, sabırlı olmak ilişkimizi iyileştirir. Çok fazla kontrol etmek yerine doğal ve akışında bir ebeveynlik daha sağlıklıdır. Çocuklarımıza arkadaş gibi değil, anne ve baba gibi davranmalıyız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Sağlık Psikiyatrist Sevcan Karakoç: Kaygı duymak evrimsel bir refleks - Son Dakika

SON DAKİKA: Psikiyatrist Sevcan Karakoç: Kaygı duymak evrimsel bir refleks
