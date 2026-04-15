Psikofarmakoloji Kongresi Antalya'da

15.04.2026 19:09
1000 bilim insanı, tedavi direncini konu alan kongrede güncel gelişmeleri paylaşıyor.

Türk Psikofarmakoloji Derneği (TAP) Başkanı Prof. Dr. Kemal Sayar, 50'si yurt dışından 1000 bilim insanını Psikofarmakoloji Kongresi'nde buluşturduklarını belirterek, tedavi alanındaki güncel gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

TAP tarafından, "Tedavi Direncinin Üstesinden Gelmek" ana temasıyla düzenlenen "17. Uluslararası Psikofarmakoloji ve Çocuk-Ergen Psikofarmakolojisi/ Psikoterapi Kongresi" Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde başladı.

Kongrede, biyolojik psikiyatri, sinirbilim ve psikiyatrik nörogörüntüleme alanlarındaki son gelişmeler ele alınıyor.

TAP Başkanı Prof. Dr. Kemal Sayar, Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi'nin Türkiye'nin en önemli psikiyatri kongrelerinden biri olduğunu belirtti.

Katılımın da yoğun olduğunu anlatan Sayar, şunları kaydetti:

"50'ye yakın bilim insanı yurt dışından katılıyor, bine yakın Türkiye'den katılım var. Her sene çıtayı daha da yukarı koyarak, tedavi alanındaki güncel gelişmeleri ele alıyoruz. Dünyada ne yapılıyor, ne çalışılıyor? Dünyada bilgiyi üreten insanlarla genç doktorlarımızı buluşturuyoruz. Kendi ürettiğimiz bilgiyi de sunma imkanı buluyoruz. Burası aslında bilim ziyaretinin olduğu bir yer."

Sayar, dernek olarak 200'ün üzerinde kişiye burs verdiklerini, 200 asistana da kongreyi ücretsiz takip etme imkanı sunduklarını vurguladı.

"Kongremiz kültürlerarası etkileşim imkanı sunuyor"

Kongrenin eş başkanı Doç. Dr. Ayşe Sakallı Kani ise kongrelerinin 2005'ten beri çok sayıda bilim insanına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kongrenin genç araştırmacılara vizyon sağladığını anlatan Kani, "Kültürlerarası etkileşim imkanı sunuyor. Yapay zekayla yeni tedavi algoritmaları söz konusu. Böylece kişiye özgü tedavi söz konusu, tedavi direnciyle ilgili çalışmaları da paylaşacağız." diye konuştu.

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Doç. Dr. Alperen Bıkmazer ise kongreye hem yurt içi hem de yurt dışından çok sayıda bildiri ve panel önerisi geldiğini ifade ederek, bu kadar yoğun başvuru olmasının kongrenin bilimsel derinliğine işaret ettiğini söyledi.

Kongrenin Onursal Başkanı Prof. Dr. Mesut Çetin, özellikle gençlerin alanında uzman bilim insanlarıyla temasa geçmesi, sorular sorarak bilgi alışverişinde bulunmasını hedeflediklerini belirterek, "Ortaklaşa çalışmalarda yer alabilmeleri de önemli. Kongre kapsamında tüm sunumlar anında tercüme edilecek. Katılımcılar kendi dilinde soru sorabilecek." diye konuştu.

Kongre, 18 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA

Bilim İnsanı, Yapay Zeka, Antalya, Sağlık, Çocuk, Bilim, Son Dakika

