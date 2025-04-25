Rahmi Karademir, Konuşmayı Unuttu

Geçirdiği rahatsızlık ana dilini unutturdu

KONYA - Konya'da geçirdiği ameliyat sonrası sağ kol ve bacağında kuvvet kaybı yaşayan ve beyni besleyen büyük bir damarda tıkanıklık olduğu tespit edilen Rahmi Karademir, Türkçe konuşmayı unutarak, Danca konuşmaya başladı.

Konya'da 67 yaşındaki Rahmi Karademir, beyinde pıhtı atması sonrası Türkçe konuşma kabiliyetini kaybetti. Danimarka'da 20 yıl yaşadıktan sonra 10 yıl önce Konya'ya yerleşen 7 çocuk babası Karademir, öğrendiği Danca ile iletişim kurmaya başladı. Rahatsızlık, ameliyat sonrası gelişen konuşma bozukluğu ve kolda güç kaybıyla fark edildi. Yapılan tetkiklerde beyindeki damarlardan birinin tıkandığı belirlendi. Müdahale sonrası felç durumu büyük ölçüde düzelirken, Karademir'in tedavisi hastanede devam ediyor.

Hastanın ortopedi kliniğinde diz operasyonu nedeniyle takip edildiğini söyleyen Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir, "Gece saatlerinde birdenbire gelişen sağ tarafından kuvvet kaybı ve konuşma bozukluğu şikayeti olması üzerine hızlıca hastayı tetkik ettik ve beyni besleyen büyük bir damarda bir tıkanıklık olduğunu tespit ettik. Hızlıca hastamızı anjiyoya aldık. Kısa bir işlemden sonra o tıkanıklığa sebep olan pıhtıyı dışarıya çıkararak temizledik. İşlemden hemen sonra hastamızın sağ tarafındaki kuvvet kaybı, yani felç hemen düzeldi. Fakat hastamızın anlamasına rağmen Türkçeyi konuşamadığını, yıllarca bulunduğu Danimarka dilini yani Danca dilini 10 yılın ardından kullanmaya başladığını fark ettik. Yani günlük yaşamında sürekli kullandığı Türkçe'yi konuşamadığını fakat Danca'yı konuştuğunu fark ettik. Birden fazla dil konuşabilen hastalarda bu şekilde literatürde nadir de olsa bildirilmiş vakalar var. Birden fazla dil bilen bir insanda bu konuşma anlamayı sağlayan dil bölgesinde beyindeki bu alanda bir etkilenme olduğu zaman bir veya birkaç dili konuşamadığı fakat bildiği birkaç dilden bir tanesini veya bir iki tanesini konuşabildiği, zaman içerisinde konuşamadığı dilleri de tekrardan konuşabilmeye kavuşabildikleri gösterilmiş. Birden fazla dile sahip olmanın hastalarda şöyle bir avantajı oluyor. Konuşabildiği o dille hatırlatma yoluyla unuttuğu dilleri de konuşamadığı dilleriyle zaman içerisinde tekrardan dönmesini sağlayabiliyor. Yani birden fazla dil konuşabilmek, buna sahip olabilmek aslında avantajlı. Geri dönmesini bekliyoruz. Bu birkaç gün içerisinde de olabilir, birkaç hafta da olabilir veya birkaç ay içerisinde de olabilir ama bunların çok büyük bir kısmı bu kabiliyeti tekrardan kazandıklarını görmekteyiz" dedi.