Ramazan Bayramı'nda Tatlı Tüketimine Dikkat - Son Dakika
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Sağlık

Ramazan Bayramı'nda Tatlı Tüketimine Dikkat

Uzman diyetisyenler, Ramazan Bayramı'nda tatlı tüketiminin sağlık açısından risk oluşturabileceğini ve porsiyon kontrolünün önemli olduğunu belirtiyor. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilmesi öneriliyor. Ayrıca, misafirliklerde hayır demenin önemine vurgu yapılıyor.

08.04.2024 19:59  Güncelleme: 20:31
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Ramazan Bayramı'nda 'Tatlı' uyarısı: "İlk günler çok sıkıntılı oluyor"

"Hayır demeyi bilmemiz lazım"

"Tercihimiz şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar"

İSTANBUL - Ramazan Bayramı'nda tatlı tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Diyetisyen Gülay Kurt Güneyi, "Özellikle bayramın ilk günleri çok sıkıntılı oluyor. Tatlı türü şeyler yapmak ve yemek zorundaysak tercihimiz; şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar. Porsiyon kontrolü önemli, kan şekerindeki sıkıntılarla birlikte başka hastalıkların da tetiklenmesine yol açabilir. En büyük sıkıntımız; ısrar özellikle misafirliklerde, zararlı olduğunu biliyoruz ancak hayır demeyi bilmiyoruz" dedi.

Ramazan Bayramı öncesi bayram dönemlerinde tatlı tüketimindeki artışa dikkat çeken uzmanlar, bunun sağlık açısından risk oluşturabileceğini belirterek uyarılarda bulundu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden Uzm. Diyetisyen Gülay Kurt Güneyi de bayramda tüketilen fazla orandaki tatlı, şeker tarzı ürünlerin kan şekeri düzensizliklerinin en önemli nedenlerinden olduğu ifade ederken porsiyonlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

"Tercihimiz şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar olmalı"

Bayramda tatlı tüketimi konusunda aşırıya kaçılmaması gerektiğini söyleyen Uzm. Diyetisyen Gülay Kurt Güneyi, "Özellikle bayramın ilk günleri bu anlamda bizim için çok sıkıntılı oluyor. Fazla miktarda tüketim sağlandığında mide, bağırsak, sindirim sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirler. Ramazan sonrası önceliğimiz artık dengeli beslenmeye geçiş olacak, bol su tüketimine özen gösterip fiziksel aktivitenin de artırılmasını tavsiye ediyoruz. İnsanlar, 'Bayramdayız, bir sürü misafirimiz gelecek, hazırlık yaptık, ne yapacağız' diyecektir, mümkün mertebe hazırlıklarımızda eğer tatlı türü şeyler yapmak ve yemek zorundaysak tercihimiz; şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar olması. Porsiyon kontrolü bu anlamda önemli. Ana yemek de olsa tatlı türü de olsa muhakkak ki porsiyonları kontrol altına almak zorundayız. Tek tip beslenmeden yana değiliz, besin öğeleri olarak gruplandırdığımız et, süt, meyve, sebze grubunun her öğünde dengeli alınmasından yanayız. O yüzden bir öğünde sadece sevdiğimiz bir gıdaya yönelmeyi çok doğru bulmuyoruz. Çeşitli beslendiğimizde yeterli mineral, vitamin, lifler alabiliyoruz" dedi.

"Zararlı olduğunu biliyoruz ancak hayır demeyi bilmiyoruz"

Sağlıklı beslenmenin hastalıkların önlenmesindeki önemine dikkat çeken Uzm. Diyetisyen Güneyi, "Bayram şeker bayramı, Ramazan Bayramı yiyeceğimiz tatlı, hamur işi tarzı şeyler olacağı için bu sindirim problemlerine, kan şekerindeki sıkıntılarla birlikte başka hastalıkların da tetiklenmesine yol açabilir. Şu an obezitede Avrupa'da 1'nci sıradayız. Obezite her yaş grubunda artmış durumda, kadınlarda yüzde 35-40 oranında erkeklerde yüzde 25 civarında. Sağlıklı beslenme hem kronik hastalıkların önlenmesinde hem çocukluk çağı diyabeti, yetişkinlik sorunları, obezite ve obeziteye bağlı hastalıkların önlenmesinde bizim için önemli. Şu an ciddi bir çocukluk çağı obezitesi söz konusu, bayram demek çocukların şeker topladığı ve bu şekerleri çifter çifter yediği bir dönem. Maalesef ki hareketsizlikleri de söz konusu. Hayır demeyi bilmemiz lazım. Şeker hastalarına az ve sık beslenmeleri, ara öğün yapmalarını öneriyoruz. Şeker hastalarının önemli bir sağlık problemi olduğunu da göz önüne alarak onları bilinçli davranmaya davet ediyoruz. Mümkün mertebe ısrar etmemeye çalışalım, bizim en büyük sıkıntımız; ısrar özellikle de misafirliklerde hayır demeyi bilmemiz lazım, zararlı olduğunu biliyoruz ancak hayır demeyi bilmiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Ramazan Bayramı'nda Tatlı Tüketimine Dikkat - Son Dakika

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