Ramazan'da Sağlıklı Beslenme İpuçları

Sağlık

Uzmanından Ramazan'a özel sağlıklı beslenme önerileri: "Genel olarak iftarda su, hurma ve kuru kayısı tüketerek başlamayı öneriyoruz"

MARDİN - Mardin'de, Artuklu Sağlıklı Hayat Merkezi Diyetisyeni Hazal Erol, Ramazan ayında uzun süreli açlık nedeniyle öğünlerin düzenlenmesinin önemine vurgu yaparak, iftar, sahur ve ara öğünlerin doğru bir şekilde planlanması gerektiğini söyledi.

11 ayın sultanı Ramazan ayı başlıyor. İftar ve sahurda dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken Artuklu Sağlıklı Hayat Merkezi Diyetisyeni Hazal Erol, Ramazan'da uzun süreli açlık nedeniyle öğünlerin düzenlenmesinin önemine vurgu yaparak, iftar, sahur ve ara öğünlerin doğru bir şekilde planlanması gerektiğini belirtti. Erol, normalde üç ana öğün ve ara öğünler önerdiklerini, ancak Ramazan ayında uzun süreli açlık nedeniyle bu düzenin değiştiğini söyledi.

Ramazan boyunca sahur, iftar ve iftardan sonra bir ara öğün olmak üzere üç öğün beslenmeyi tavsiye eden Erol, bu düzenin vücut sağlığı için önemli olduğunu kaydetti. İftarda hurma ve kuru kayısı ile başlanmasını öneren Erol, 10 dakika aranın ardından çorba içilmesini tavsiye ederek, "Genel olarak iftarda su, hurma ve kuru kayısı tüketerek başlamayı öneriyoruz. İftarı açtıktan 10 dakika sonra bir çorba içerek çok önemli ağır bir yemek ile başlanıldığında düşük olan kan değerini bir anda yükselterek herhangi bir rahatsızlığa yakalanmak söz konusu olabilir. Çorbanın ardından bir sebze yemeği, az yağlı bir et yemeği, bir bakla yemeği ve yanında mutlaka bol yeşillikli bir salata öneriyorum. Protein olarak yanında ayran yoğurt tüketilebilir. Tam tahıllı ekmek yemelerini öneriyorum. Ramazan ayında da normal şartlarda da lift tüketimi çok çok önemlidir. Lifli yiyecekler çalışması yavaşlayan bağırsakların çalışmasını sağlayacaktır. İftardan yaklaşık 2 saat sonra ara öğün yapılmalı ve bu ara öğünde meyve ve yoğurt gibi sağlıklı seçeneklerin tercih edilmeli" dedi.

Tatlı isteğine karşılık ise sütlü tatlılar veya sütlü dondurmaların ara öğün olarak tüketilmesi gerektiğinin belirten Erol, sahurun, Ramazan'da atlanmaması gereken en önemli öğün olduğunu dikkat çekti.

Sahur yapıldıktan hemen sonra uyumama uyarısında bulunan Erol, "Sahur tüketimi genel olarak atlanılsa da mutlaka atlanılmaması gereken bir öğündür. Sahur yapıp üstüne uymamak en önemli tavsiyemizdir. Sahur yapıldıktan hemen sonra uyulduğunda hazımsızlık, reflü, gaz şikayetleri ve kalpte çarpıntı gibi pek çok olumsuz durum neden olabiliyor bunu yaşamamak için sahur yapıldıktan 1-2 saat sonra uyumak en doğrusu olacaktır. Sahurda genellikle hafif yiyecekler tavsiye ediyoruz. Kahvaltılık, salata, sade bir sebze yemeği ve kuru baklagiller tüketilebilir. Kuru baklagiller gün içerisinde açlık hissini en aza indirecek yiyecekler arasında yiyecekler arasındadır. Protein olarak yumurtayı sahurda tercih etmelerini öneriyorum. Açlık hissinin azalmasına neden olan bir yiyecektir" şeklinde konuştu.

Ramazan boyunca yeterli su tüketiminin önemine dikkat çeken Erol, günlük su ihtiyacının 2,5 litre olduğunu belirtti.

Bu ihtiyacın iftar, sahur ve ara öğünlerde karşılanması gerektiğini kaydeden Erol, Çay ve kahve yerine komposto, hoşaf ve taze sıkılmış meyve suları gibi içeceklerin tercih edilmesini önerdi. Erol, ayrıca iftar sonrasında tempolu bir yürüyüş veya hafif egzersiz yapmanın da faydalı olacağını sözlerine ekledi.