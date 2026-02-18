Ramazan'da Sağlıklı Beslenme İpuçları

Sivas Devlet Hastanesinde görevli diyetisyen Elif Havsut, ramazan ayında sağlığın korunması için doğru beslenmenin büyük önem taşıdığın, bu yüzden sahur yapmanın önemli olduğunu belirtti.

Havsut, yazılı açıklamasında, ramazan ayında en sık yapılan hatalardan birinin sahuru atlamak olduğunu ifade etti.

Sahurun gün boyunca enerjiyi korumak için en önemli öğün olduğunu vurgulayan Havsut, "Bu öğünü atlamak halsizlik ve kan şekeri dengesizliklerine neden olabilir." ifadesini kullandı.

Sahurda protein ve lif açısından zengin besinlerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Havsut, şunları kaydetti:

"Süt, yumurta, peynir ve tam tahıllı ekmek gibi besinler uzun süre tokluk sağlar. İftarda kademeli geçiş yapmalıyız. Orucunuzu su veya hurmayla açtıktan sonra çorba içip 10–15 dakika ara vermek, kan şekerinin ani yükselmesini ve mide rahatsızlıklarını önler. İftar ile sahur arasında en az 2-2,5 litre su tüketilmeli, çay ve kahve su yerine sayılmamalıdır."

Ağır şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlı veya meyve öneren Havsut, iftar sonrası yapılacak hafif tempolu yürüyüşlerin de sindirimi kolaylaştıracağını aktardı.