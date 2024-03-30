Ramazanda Aşırı Yemek Yemek Hazımsızlığa Yol Açabilir

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Beslenme Diyet ve Fitoterapi Uzmanı Buket Ertaş Sefer, "Aşırı yemek yemek, mide asidinin artmasına ve hazımsızlık belirtilerinin ortaya çıkmasına yol açabilir." dedi.
Sefer, iftar sonrası hazımsızlık sorununun en yaygın nedenlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.
Tüketilen gıdaların sindirim güçlüğünün herhangi bir gastrointestinal sistem hastalığına bağlı olabileceğini belirten Sefer, tüketilen gıda intoleransları, hızlı ve çok miktarda yeme, fazla hamur işi, şekerli, gazlı içecek tüketme gibi pek çok neden olabileceğini anlattı.
Öncelikle düşünülmesi gereken şeyin, kişinin herhangi bir gıdaya karşı hassasiyetinin varlığını sorgulamak olduğuna vurgu yapan Sefer, "En yaygın gördüğümüz örnekler ise laktoz ve glüten intoleransı. Ramazan öncesinde de bu bileşenlere karşı hassasiyet yaşayanların iftar zamanı da ekstra dikkat etmelerinde fayda var. Fakat 'normalde hiçbir şeyim yok sadece iftarda oluyor' diyorsanız uzun açlık sonrası boş mideye insaflı davranmakta yarar var." diye konuştu.
Sefer, ramazanda hazımsızlığa neden olabilecek faktörlere ilişkin paylaştığı bilgilerde, iftar vaktinde açlık hissiyle birlikte aşırı miktarda yemek yemenin, sindirim sisteminin zorlanmasına neden olabildiğinin altını çizerek şöyle konuştu:
"Aşırı yemek yemek, mide asidinin artmasına ve hazımsızlık belirtilerinin ortaya çıkmasına yol açabilir. İftar vakitleri kısa olduğundan, bazı insanlar yemeklerini hızlıca yemeye çalışabilirler. Hızlı yemek yemek, sindirim sistemine yük bindirebilir ve sindirim sürecini olumsuz etkileyebilir. İftar sofralarında sıklıkla ağır ve yağlı yiyecekler tüketilir. Bu tür yiyecekler sindirimi zorlaştırabilir ve hazımsızlık belirtilerini artırabilir. Oruç tutmak, gün boyunca su alımını sınırlar.
Susuzluk, sindirim sürecini etkileyebilir ve mide asidinin düzenlenmesini zorlaştırabilir. Ramazan ayında gün boyunca enerji seviyeleri düşebilir ve fiziksel aktivite azalabilir. Düşük fiziksel aktivite düzeyleri sindirim sürecini yavaşlatabilir. Bazı insanlar ramazan ayında stres ve endişe yaşayabilirler, özellikle de iftar saatine yaklaştıkça. Bu duygular, sindirim sistemini olumsuz etkileyebilir ve hazımsızlık belirtilerine yol açabilir."
Hazımsızlık yaşamamak için, ramazanda dengeli ve sağlıklı bir şekilde beslenmeye özen göstermenin önemine dikkati çeken Sefer, "İftar ve sahur öğünlerinde hafif ve sindirimi kolay yiyecekleri tercih etmek, yemekleri yavaş yavaş yemek, bol su içmek ve düzenli olarak fiziksel aktivite yapmak hazımsızlık riskini azaltabilir. Ancak, ciddi hazımsızlık problemleri yaşıyorsanız veya uzun süre devam ediyorsa, bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir." açıklamasında bulundu.
"Yemek aralarında su tüketmeme sindirime katkı sunacaktır"
Buket Ertaş Sefer, uzun süren açlıktan sonra vücudun sindirim sistemine zarar vermeden yemeğe nasıl başlanması gerektiğine dair verdiği bilgide, vücudu gıdaya alıştırmak için oda sıcaklığında su ve çok sıcak olmayan çorbayla başlamanın en doğru yöntem olduğunu söyledi.
Pişmiş sebze ve etli sebze yemeklerinin en ideal ana yemek alternatifleri arasında yer aldığına işaret eden Sefer, şu ifadeleri kullandı:
"Pide ve pilav ikilisinden sadece bir tanesini tercih etmekte fayda var. Fazla karbonhidrat sindirimi zorlaştırabilir. Kırmızı et tüketilecekse mutlaka yanında pişmiş bir sebze olmalı. Yemek sonrasında salata tüketmek alternatifler arasında. Orucu su ile açtıktan sonra mümkünse yemek aralarında su tüketmeme sindirime katkı sunacaktır. Gazlı içecekler yerine ayran, kefir gibi içeceklerden faydalanmak gerek. Harareti almak için az miktarda maden suyu ve yoğurt ile ayran yapılabilir. Ancak sağlıklı olsa da maden suyunun da gaz içeriğini unutmamak gerekli.
İftar ve sahur arasında genel anlamda mutlaka tüketilmesi gereken şeyler, meyve ve türevlerinden biri (taze meyve, komposto ve hoşaf..), bolca su, iftarda protein alamadıysak protein açığımızı kapatmaya yarayacak yiyecekler (protein bar ve benzeri olabilir), fazlasından kaçınmak şartıyla hazımsızlığa iyi gelecek bitki çayları. İftar sonrası uzun açlıktan sonra yenen yemekle birlikte ağırlık çökmesi tabiriyle çok karşılaşırız. Hazımsızlık sorunu için bir şeyler tüketmeden önce kısa bir yürüyüş her zaman iyi bir başlangıç olacaktır. Gazı azaltıcı sindirime iyi gelen, rezene, zencefil çaylarından faydalanılabilir."
Ramazan ayında sıvı tüketiminin önemi
Beslenme Diyet ve Fitoterapi Uzmanı Sefer, gün içinde aktif yaşayıp, çalışmanın ve bedenen hareket halinde olmasının su kaybının daha da artmasına sebep olduğunun altını çizdi.
Kişinin, terle, idrarla, solunumla sürekli olarak su kaybettiğini kaydeden Sefer, "Bunu telafi etmek için ise kısıtlı bir zamanımız var. İftar dan hemen sonra çok şiş olmamız sebebiyle telafiye çabuk başlayamıyoruz, erken yatıyorsak da su içmeye vakit olmuyor. Dolayısıyla iftar sonrasında susamayı beklemeden, tek seferde bardak bardak su içmeden yudum yudum takviye etmek sindirim ve emilim açısından çok daha yararlı olacaktır. Ayrıca su oranı yüksek olan (marul, salatalık gibi) sebzelerden salata yapmak da su oranına katkı sağlayacaktır. Hidrasyonun en büyük düşmanı diüretik sıvılar. Vücuttan su atımını kolaylaştıracak çay ve kahve gibi içecekleri az tüketirsek de sıvı oranımıza katkı sağlamış olacağız." değerlendirmesini yaptı.
"Sindirim sadece fiziksel bir olay değildir"
Sefer, oruç tutan kişilerin hazımsızlıkla başa çıkmasına yardımcı olacak genel sağlık ve beslenmeye ilişkin tavsiyelerde bulunarak, sözlerini şöyle tamamladı:
"Öncelikle sindirim sisteminizde bir hastalık olup olmadığının farkında olun ve mutlaka belirli aralıklarla muayenelerinizi yaptırın. Sindirim sadece fiziksel bir olay değildir, stres seviyeniz bile sindiriminizi bozabilir. Mümkün olduğunca mutlu masalarda tüketim yapmaya çalışın. Midenizde yara veya herhangi bir hastalık yoksa mide asidinin yeterli olduğuna emin olun.
Gereksiz şekilde mide koruyucuları içmeyin. Elma sirkesi, pancar kvass, ev yapımı turşu gibi gıdalara sofranızda yer verin. Kızartılmış, fazla şeker ve unlu yiyecekler yemeyin. Glüten hassasiyetiniz varsa bulgur veya beyaz un yerine basmati pirinci, karabuğday, kinoa kullanmaya çalışın. İftar sonrası düz yolda hafif tempoda yürüyüşler yapın. Dışarı çıkma imkanınız yoksa evde size uygun yürüyüşler yapabilirsiniz."
Son Dakika › Sağlık › Ramazanda Aşırı Yemek Yemek Hazımsızlığa Yol Açabilir - Son Dakika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılışından itibaren yaklaşık 7,5 aylık sürede 1 milyon 100 bin hastaya sağlık hizmeti verildiğini açıkladı. Hastanede 25 bin hastanın yatarak tedavi gördüğü, 300 binin üzerinde hastanın acil hizmetlerinden faydalandığı belirtildi. Ayrıca 35 bin cerrahi müdahale gerçekleştirildiği ifade edildi.
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Adana'da kanserle mücadele eden çocuklar ve aileleri için bir iftar programı düzenledi. LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, yapılan etkinlikte 25 yıldır yardımlaşma ve dayanışma ruhunu arttırarak hizmet ettiklerini belirtti. Ünver, Ramazan ayının anlamına değinerek, birlikte paylaşmanın mutluluğunu dile getirdi ve LÖSEV'in her zaman desteklerini hissetmelerini istediğini söyledi.
Aksaray'da 1,5 yaşındaki bir çocuğun sol akciğer girişine kaçan soslu mısır parçası, hastanede yapılan operasyonla başarıyla çıkarıldı. Çocuğun ailesi, diğer çocuklara da dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Hastane yetkilileri ise küçük çocuklara evde küçük parçalı yiyecek, kuruyemiş ve oyuncak bulundurmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Cansever, bahar alerjisinin gribal enfeksiyonla karıştırılmasının gereksiz tedavi masrafına ve yan etkilere yol açtığını söyledi. Cansever, atmosferde bulunan polenlerin alerjik bireylerde çeşitli semptomlara sebep olduğunu belirtti. Bahar alerjisinin çocukların yaşam kalitesini etkileyebildiğini ve astıma dönüşebileceğini vurgulayan Cansever, alerjiden korunmanın önemini vurguladı.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye'nin 1 hafta boyunca Afrika üzerinden gelen çöl tozunun etkisi altında kalacağını bildirdi. Toros, çöl tozlarının atmosferik sistemlerle taşındığını ve Türkiye'ye doğal gübre taşıdığını belirtti. Ancak tozların yoğunlaştığı durumlarda solunum sorunlarına neden olabileceğini ve özellikle bebekler, çocuklar, yaşlılar ve kalp veya akciğer rahatsızlığı olan kişilerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
Sinop'ta nefes darlığı, kas güçsüzlüğü ve yürüme güçlüğü gibi sağlık sorunları yaşayan kadınlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen rekreatif ve egzersiz antrenmanlarıyla zinde kalıyor. Haftanın üç günü yapılan etkinlikte alanında uzman antrenörler tarafından kadınlara rekreatif ve egzersiz antrenmanları yaptırılıyor. Etkinliğe katılan kadınlar, vücutlarında ve nefes alışverişlerinde olumlu değişiklikler yaşadıklarını belirtiyor.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının ilk gününden itibaren hafta sonları da dahil olmak üzere aralıksız olarak iftar sonrası gıda denetimlerini sürdürüyor. 300'e yakın denetim gerçekleştiren ekipler, vatandaşların sağlıklı gıdaya kolay erişimini hedefleyen gece denetimlerine devam edeceklerini belirtti. Denetimlerde gıda işletmelerinin hijyen standartları ve ürün kalitesi inceleniyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşların şüpheli durumlarda yetkililere bildirimde bulunmalarını ve toplumun iş birliği içinde olmasını önemli bir adım olarak vurguladı.
Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki personeller ile iftar, 112 Acil Acil Çağrı Merkezi personeli ile sahurda bir araya geldi. Şenkul, ziyaretlerinde sağlık personelleri ile sohbet ederek teşekkürlerini iletti ve kolaylıklar diledi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, doğudan batıya hayvan hareketlerinin yoğun olduğu 8 ilde hizmete alacakları veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarıyla hayvan hareketleri izlenerek bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesinin sağlanacağını bildirdi. Yumaklı, kontrolsüz hayvan hareketlerinin bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılımında önemli etkisi olduğunu, bunun da hayvansal üretime ve dolayısıyla ülke ekonomisinde olumsuz yansımaları bulunduğunu belirtti. Veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarının ilkinin Erzurum'da faaliyet gösterdiğini belirten Yumaklı, bu istasyonların toplam sayısının 8 olacağını ve bu yıl içinde hepsinin faaliyete geçeceğini açıkladı. İstasyonlarda 7 gün 24 saat kontrol-denetim yapılacak ve gece görüş özelliği olan kameralarla izlenecek. Hayvansal üretimi güvence altına almak için kontrollerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Erzincan'da 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yatağa bağımlı olan vatandaşlar ile evde sağlık hizmeti alan hastaların sandığa taşınma talepleri değerlendirilerek oy kullanmaları sağlanacak. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyonu tarafından yapılan planlamalar dahilinde 9 araç ve 32 sağlık çalışanı Erzincan merkezde, 8 araç ve 24 sağlık çalışanı ise ilçelerde görevlendirildi. Hastaların seçmen sandıklarına nakilleri 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olup, taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar belirtilen telefon numaralarını kullanabilecekler.
Sizin düşünceleriniz neler ?