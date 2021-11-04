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Rektörden korona virüse karşı aşı çağrısı - Son Dakika

Rektörden korona virüse karşı aşı çağrısı

04.11.2021 20:18

Rektörden korona virüse karşı aşı çağrısı ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı: "Aşılarımızı mutlaka tamamlamamız gerekiyor.

Rektörden korona virüse karşı aşı çağrısı

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı:

"Aşılarımızı mutlaka tamamlamamız gerekiyor. Şimdilik Covid-19'dan kurtulmanın başka yolu gözükmüyor"

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, ikinci doz Covid-19 aşısını oldu. Kentin aşı oranının yüksek olmasına rağmen vaka sayılarının da yüksek olduğunu hatırlattı. Çufalı, hastaneye 4 milyon liraya alınan bilgisayarlı tomografi cihazının açılışını gerçekleştirdi.

Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, bir dizi açılış ve ziyaret için ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti.

"Zonguldak aşıda da vaka sayısında da yüksek"

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, hastane ziyaretinde ikinci doz biontech aşısını da oldu. Form dolduran Rektör Çufalı, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak aşı çağrısında bulundu. Covid-19'un bütün dünyayı etkilemeye devam ettiğini hatırlatan Çufalı, kentteki son durumu da anlattı. Çufalı, "İkinci biontech. Covid-19 bütün dünyayı ne yazık ki etkilemeye devam ediyor. Bundan bir an önce kurtulmanın, bilim insanlarının söylediğine göre aşı. Aşılarımızı mutlaka tamamlamamız gerekir. Covid'den kurtulmanın şimdilik başka bir yolu gözükmüyor. O nedenle aşılarını bütün vatandaşlarımızın tamamlamalarını, öğrencilerimizin, öğretim üyelerimizin, üniversite personelimizin. Ne kadar çabuk kurtulursak bütün dünya ve hepimiz için o kadar iyidir. Bu yıl biz yüz yüze eğitime de başladık. Yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra. İnsanlar birbirleriyle daha fazla iletişim halinde. Covid'in yayılma oranı yüksek. Zonguldak bir taraftan aşı oranında yüksek bir taraftan da herhalde aşıya fazla güvendiğimizden, tedbirleri biraz elden bırakıyormuşuz gibi bir durum var. O nedenle Zonguldak vaka oranında da ilk sıralarda. Maske, mesafe ve temizliğe mutlaka riayet etmemiz gerekiyor. Aşıları mutlaka zamanında olmamız gerekiyor. Toplum olarak bu Covid-19'dan kurtuluruz" diye konuştu.

4,3 milyon liralık tomografi cihazı bölgeye hizmet verecek

Kurulum süreci 6 ayda tamamlanan ve 4,3 milyon liraya mal olan tam donanımlı Bilgisayarlı Tomografi cihazının açılışını gerçekleştiren Çufalı, Radyoloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Banu Alıcıoğlu'ndan cihaz hakkında teknik bilgiler aldı. Cihazın saniyenin 3'te 1'i hızında çekim yapabildiğini ve yapay zeka özelliği bulunduğunu aktaran Alıcıoğlu, "Görüntü elde edilirken karşılıklı olarak bir tarafta tüp karşısında dedektör vardır. X ışınları dedektörde saptanır, hızlı keskin ve iyi kalitede görüntü elde edilir. Hızlı ve kaliteli görüntü elde edilmesi bize çok önemli faydalar sağlar. Bu bize geniş tarama alanlarını hızlı bir şekilde taraması, ince kesitleri tarayarak üç boyutlu görüntüleri elde etmesini sağlar. Bu cihazın bunun dışında sadece hızlı taraması, geniş alanları taraması dışında kardiyak çekimlerini sağlayabilme gibi özelliği var. Hızlı çekim sağladığımız zaman nefesini tutamayan hastalar açısından daha kaliteli çekimler sağlıyor. Yapay zekası da olan bir cihaz. Özellikle görüntü oluşturma aşamasında kullanıyor" diye ifade etti.

Rektör Mustafa Çufalı cihazın önemine vurgu yaparak "Bu bizim BT cihazımız teknik olarak hocalarımız anlattı. Hastanemiz için de çok önemli. Bölge hastalarımız için de çok önemli. Çok güzel geri dönüşler alacağız. Hocalarımız da canla başla çalışıyorlar. Hastanemize ve üniversitemize, öğretim üyelerimize, Zonguldak ve bölgeye hayırlı olsun. Bundan sonraki bütün yapabileceğimiz değişiklikleri yapmaya çalışıyoruz. Daha kaliteli hizmetler sunacağız. Cihaz 4 milyon 300 bin gibi ciddi bir rakam. Tam donanımlı" diye konuştu.

Rektör Mustafa Çufalı ardından Onkoloji Bölümü'nde hematoloji laboratuvarındaki çalışmalar hakkında da bilgiler aldı. Öte yandan hastaneye katkı sağlayan bir hayırsever adına teşekkür belgesi takdim edildi.

Rektörden korona virüse karşı aşı çağrısı
Rektörden korona virüse karşı aşı çağrısı
Rektörden korona virüse karşı aşı çağrısı
Rektörden korona virüse karşı aşı çağrısı

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Zonguldak, Rektör, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Rektörden korona virüse karşı aşı çağrısı - Son Dakika


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