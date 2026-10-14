Retinada sorun saptanan 7 yaşındaki güreş devesine MAKÜ\'de kök hücre tedavisi başladı

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi'nde, retina rahatsızlığı tespit edilen 7 yaşındaki erkek deve için kök hücre tedavisi süreci başlatıldı. Türkiye'de bir deveye yönelik bu kapsamda ilk kez uygulandığı belirtilen tedavide, hayvanın kendi kanından elde edilecek öncü hücrelerin kullanılması planlanıyor.

Güreş devesi olarak yetiştirilen ve Aydın'dan katarakt şüphesiyle MAKÜ Veteriner Fakültesi'ne getirilen devenin muayene ve tetkiklerinde, gözündeki rahatsızlığın retinadan kaynaklandığı belirlendi. Devenin göz sağlığını yeniden kazanması amacıyla Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Çınar ile Patoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Emine Kübra Bilir tarafından tedavi süreci başlatıldı.

RETİNA FONKSİYONLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Yaklaşık 1 haftadır gözetim altında tutulan devenin genel sağlık ve göz muayeneleri yapıldı. Retina bölgesindeki rahatsızlığın ayrıntılı incelenmesi için renkli ultrasonografi ve anjiyografi gibi görüntüleme yöntemlerinden yararlanıldı. Ayrıca MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde, retina fonksiyonlarını değerlendirmek amacıyla, retinanın elektriksel aktivitesini ölçen elektroretinografi (ERG) yöntemi kullanıldı. Doç. Dr. Harun Çınar, devenin katarakt şüphesiyle getirildiğini, yapılan tetkikler sonucunda retina rahatsızlığının tespit edildiğini belirterek, Dr. Öğr. Üyesi Emine Kübra Bilir ile birlikte kök hücre tedavisi uygulanmasına karar verdiklerini söyledi.

TEDAVİNİN 1-2 AY SÜRMESİ BEKLENİYOR

Dr. Öğr. Üyesi Bilir, tedavide devenin kendi kanından elde edilecek progenitör (öncü) hücrelerin kullanılmasının planlandığını aktardı. Gerekli örneklerin alındığını ve tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Bilir, devenin sağlığına kavuşması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Türkiye'de ilk kez bir deveye yönelik bu kapsamda bir tedavi çalışması yürütüldüğünü ifade eden Bilir, sürecin elde edilecek bulgular doğrultusunda şekilleneceğini belirtti.

Tedavi sürecinin yaklaşık 1- 2 ay sürmesinin öngörüldüğü, sürenin yapılacak değerlendirmeler ve elde edilecek sonuçlara göre değişebileceği belirtildi. Çalışmadan elde edilecek bulguların, develerde retina rahatsızlıklarının tedavisine yönelik araştırmalara katkı sağlaması bekleniyor.