Robotik Cerrahi İle Hızlı İyileşme

ROBOT destekli yöntemle gerçekleştirilen kesi yeri fıtığı ameliyatlarının hem cerrah hem de hasta açısından önemli avantajlar sağladığını söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya, "Robot destekli cerrahi, iyileşme süresini ve komplikasyon riskini minimuma indiriyor" dedi.

Kesi yeri fıtıklarının tedavisinde kullanılan robotik cerrahi yönteminin, ameliyatları artık çok daha hassas ve konforlu hale getirdiğini söyleyen, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya, "El bileği hassasiyetini birebir yansıtan robotik sistem sayesinde daha hassas, daha konforlu ve daha hızlı iyileşme sağlayan sonuçlar alıyoruz" diye konuştu.

'ROBOTİK YÖNTEMLE NOKTA ATIŞI MÜDAHALE'

Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya, 46 yaşında kesiyeri fıtığı olan bir hastanın robotik cerrahi ile tedavi edildiğini belirterek, "Hastamıza karın duvarına içeriden, el bileği hassasiyetini yansıtan bir cihaz yardımıyla müdahale ettik. Bu sistem sayesinde hem fıtığı onardık hem de o bölgeye uygun ebatta yama yerleştirdik" dedi. Robotik sistemin, laparoskopiyekıyasla karın duvarı cerrahisinde belirgin bir üstünlük sunduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Özdenkaya, bu yöntemin özellikle daha önce tekrarlayan fıtıklar için cerraha büyük kolaylık sağladığını ifade etti.

'KLASİK CERRAHİYE GÖRE DAHA AZ AĞRI, DAHA HIZLI İYİLEŞME'

Kapalı ameliyatların, açık cerrahiye kıyasla birçok avantajı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Özdenkaya, "Ameliyat sonrası ağrı daha az oluyor, iyileşme süresi kısalıyor ve hasta günlük yaşamına çok daha hızlı dönüyor. Robotik sistem ise bu kapalı yöntemlerin bir adım ötesine geçiyor. Görüntü kalitesi ve hareket hassasiyeti açısından laparoskopiye göre çok daha gelişmiş bir teknoloji" diye konuştu.

'ROBOT, CERRAHIN ELİNİ BİREBİR TAKLİT EDİYOR'

Robotik cerrahinin, cerrahın el hareketlerini birebir yansıttığını belirten Doç. Dr. Özdenkaya, "Bu cihazlar internet destekli çalışıyor ve cerrahın bilek hareketlerini 540 dereceye kadar çevirebiliyor. El titremesini ortadan kaldıran bu sistem, içeride çok daha hassas ve detaylı işlemler yapılmasını sağlıyor. Sanki cerrah, doğrudan ameliyat sahasının içindeymiş gibi çalışabiliyor" ifadelerini kullandı.

'KARIN İÇİ TÜM AMELİYATLARA UYGULANABİLİYOR'

Genel cerrahi dışında kadın hastalıkları, üroloji ve kalın bağırsak tümörlerinde de robotik cerrahinin etkin bir şekilde kullanıldığını söyleyen Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya, "Özellikle pelvis bölgesinde ve dar alanlarda robotik sistemin avantajları çok net ortaya çıkıyor. Bu teknoloji sayesinde hem cerrahın yorulması azalıyor hem de ameliyat kalitesi artıyor" diyerek sözlerini tamamladı.