Robotik Cerrahi İle Hızlı İyileşme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Robotik Cerrahi İle Hızlı İyileşme

Robotik Cerrahi İle Hızlı İyileşme
12.08.2025 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Robot destekli cerrahi, fıtık ameliyatlarında daha az ağrı ve hızlı iyileşme sağlıyor.

ROBOT destekli yöntemle gerçekleştirilen kesi yeri fıtığı ameliyatlarının hem cerrah hem de hasta açısından önemli avantajlar sağladığını söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya, "Robot destekli cerrahi, iyileşme süresini ve komplikasyon riskini minimuma indiriyor" dedi.

Kesi yeri fıtıklarının tedavisinde kullanılan robotik cerrahi yönteminin, ameliyatları artık çok daha hassas ve konforlu hale getirdiğini söyleyen, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya, "El bileği hassasiyetini birebir yansıtan robotik sistem sayesinde daha hassas, daha konforlu ve daha hızlı iyileşme sağlayan sonuçlar alıyoruz" diye konuştu.

'ROBOTİK YÖNTEMLE NOKTA ATIŞI MÜDAHALE'

Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya, 46 yaşında kesiyeri fıtığı olan bir hastanın robotik cerrahi ile tedavi edildiğini belirterek, "Hastamıza karın duvarına içeriden, el bileği hassasiyetini yansıtan bir cihaz yardımıyla müdahale ettik. Bu sistem sayesinde hem fıtığı onardık hem de o bölgeye uygun ebatta yama yerleştirdik" dedi. Robotik sistemin, laparoskopiyekıyasla karın duvarı cerrahisinde belirgin bir üstünlük sunduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Özdenkaya, bu yöntemin özellikle daha önce tekrarlayan fıtıklar için cerraha büyük kolaylık sağladığını ifade etti.

'KLASİK CERRAHİYE GÖRE DAHA AZ AĞRI, DAHA HIZLI İYİLEŞME'

Kapalı ameliyatların, açık cerrahiye kıyasla birçok avantajı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Özdenkaya, "Ameliyat sonrası ağrı daha az oluyor, iyileşme süresi kısalıyor ve hasta günlük yaşamına çok daha hızlı dönüyor. Robotik sistem ise bu kapalı yöntemlerin bir adım ötesine geçiyor. Görüntü kalitesi ve hareket hassasiyeti açısından laparoskopiye göre çok daha gelişmiş bir teknoloji" diye konuştu.

'ROBOT, CERRAHIN ELİNİ BİREBİR TAKLİT EDİYOR'

Robotik cerrahinin, cerrahın el hareketlerini birebir yansıttığını belirten Doç. Dr. Özdenkaya, "Bu cihazlar internet destekli çalışıyor ve cerrahın bilek hareketlerini 540 dereceye kadar çevirebiliyor. El titremesini ortadan kaldıran bu sistem, içeride çok daha hassas ve detaylı işlemler yapılmasını sağlıyor. Sanki cerrah, doğrudan ameliyat sahasının içindeymiş gibi çalışabiliyor" ifadelerini kullandı.

'KARIN İÇİ TÜM AMELİYATLARA UYGULANABİLİYOR'

Genel cerrahi dışında kadın hastalıkları, üroloji ve kalın bağırsak tümörlerinde de robotik cerrahinin etkin bir şekilde kullanıldığını söyleyen Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya, "Özellikle pelvis bölgesinde ve dar alanlarda robotik sistemin avantajları çok net ortaya çıkıyor. Bu teknoloji sayesinde hem cerrahın yorulması azalıyor hem de ameliyat kalitesi artıyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ameliyat, Hastane, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Robotik Cerrahi İle Hızlı İyileşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir’den geldi İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarının 7. gününde son umut İzmir'den geldi
Bülent Ersoy’dan meslektaşlarına ağır gönderme Bülent Ersoy'dan meslektaşlarına ağır gönderme
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Ofisinde çıplak gezip kadın çalışanları taciz eden doktorun diploması iptal edildi Ofisinde çıplak gezip kadın çalışanları taciz eden doktorun diploması iptal edildi
6.1’lik depremin bilançosu netleşiyor Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu 6.1'lik depremin bilançosu netleşiyor! Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
Pazara inen belediye başkanından esnafa: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya Pazara inen belediye başkanından esnafa: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya?

09:24
Bakan Yumaklı: Dört bölgede yangın kontrol altında
Bakan Yumaklı: Dört bölgede yangın kontrol altında
08:13
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
07:40
Çanakkale’de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi
Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi
07:21
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi
14:03
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
13:50
Depremde hasar gören camiyi incelerken hayatını kaybetti
Depremde hasar gören camiyi incelerken hayatını kaybetti
13:44
Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı
Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı
13:39
Deprem sırasında herkes panikle kaçarken o bebeğine koştu
Deprem sırasında herkes panikle kaçarken o bebeğine koştu
13:26
Denizli Devlet Hastanesi’nin tavanı çöktü
Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü
13:10
Resmi teklif yapıldı bile Süper Lig devinden Zinchenko bombası
Resmi teklif yapıldı bile! Süper Lig devinden Zinchenko bombası
13:07
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde
Gurbetçilere sınırda ceza şoku: Sen gel 1 ay gez sonra cezayı öde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 09:40:39. #7.12#
SON DAKİKA: Robotik Cerrahi İle Hızlı İyileşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.