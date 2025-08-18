Robotik Cerrahi ile Hızlı İyileşme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Robotik Cerrahi ile Hızlı İyileşme

Robotik Cerrahi ile Hızlı İyileşme
18.08.2025 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Rahim Horuz, robotik cerrahinin üroloji alanında daha az ağrı ve hızlı iyileşme sağladığını açıkladı.

ÜROLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Rahim Horuz, "Robotik cerrahi özellikle üroloji alanında hastalara daha hızlı iyileşme, daha az ağrı ve yüksek hassasiyetle gerçekleştirilen operasyon imkanı tanıyor" dedi.

Birkaç küçük delikten girilerek yapılan, üç boyutlu yüksek çözünürlüklü görüntüleme ile cerrahın görüşünü artıran robotik cerrahinin, operasyonların başarı oranını da artdırdığını söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Prof. Dr. Rahim Horuz, yöntem hakkında bilgiler verdi.

Robotik cerrahinin açık ve laparoskopik ameliyatların yerini almaya başlayan modern bir teknoloji sunduğunu dile getiren Prof. Dr. Horuz, "Eskiden büyük kesilerle yaptığımız ameliyatları artık küçük deliklerden vücut içine yerleştirilen aletler, aydınlatma sistemleri ve yüksek çözünürlüklü kamera ile yapıyoruz. Hastalar bu sayede daha hızlı iyileşiyor" dedi.

'HASTALARIN HASTANEDE KALIŞ SÜRESİ KISALIYOR'

Robotik cerrahinin çalışma prensibini anlatan Prof. Dr. Horuz, "Ameliyat sırasında hastanın yanında değiliz, konsol adı verilen özel bir alanda üç boyutlu ve büyütülmüş görüntü altında çalışıyoruz. Robotun kolları milimetrik hassasiyetle hareket edebiliyor ve insan bileğini taklit ederek 540 derece dönebiliyor" dedi. Bu yöntemin açık ameliyatlara kıyasla pek çok avantajı olduğunu vurgulayan Horuz, "Ameliyat sırasında kanama çok daha az oluyor. Hastalarımızın hastanede kalış süresi kısalıyor, evde iyileşme süreci daha rahat geçiyor. Küçük kesiler sayesinde sosyal ve iş hayatına dönüşleri hızlanıyor" diye konuştu.

'ÜROLOJİDE EN SIK PROSTAT KANSERİNDE KULLANILIYOR'

Robotik cerrahinin üroloji alanında özellikle üro-onkoloji vakalarında tercih edildiğini belirten Prof. Dr. Horuz, "Prostat, böbrek, mesane, testis ve böbreküstü bezi kanserlerinde kullanıyoruz. Ancak dünyada da en yaygın kullanım alanı prostat kanseri ameliyatları" ifadelerini kullandı. Prostat kanseri ameliyatlarında en çok korkulan iki yan etkinin kalıcı idrar kaçırma ve sertleşme sorunları olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Horuz, "Robotik cerrahi sayesinde bu yan etkilerde ciddi azalma var. Kalıcı idrar kaçırma artık neredeyse hiç görülmüyor. Cinsel fonksiyonlarda da hastanın durumu ve ameliyatın özelliklerine göre çok daha yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Cerrahların bu teknolojide deneyimi arttıkça yan etkiler daha da azalacak. Hastalar hem daha kısa sürede iyileşecek hem de yaşam kaliteleri korunacak" dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ameliyat, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Robotik Cerrahi ile Hızlı İyileşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
Davetli düğün çıkışı kazada can verdi, cenaze yerdeyken eğlence devam etti Davetli düğün çıkışı kazada can verdi, cenaze yerdeyken eğlence devam etti
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Doktorlar bile şaşırdı Hırsız elini öyle bir ısırdı ki vaka literatüre girmeye hazırlanıyor Doktorlar bile şaşırdı! Hırsız elini öyle bir ısırdı ki vaka literatüre girmeye hazırlanıyor
Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu

07:40
Memurlar bugün iş bırakıyor İlk iptal haberi İZBAN’dan geldi
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi
09:09
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’yi 50 bin askerle vuracaklar
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 09:50:14. #7.12#
SON DAKİKA: Robotik Cerrahi ile Hızlı İyileşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.