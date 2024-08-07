Saç boyasına alerjik reaksiyon gösteren adamın kafası, çizgi film karakterine döndü

Sağlık

İngiltere'de yaşayan 27 yaşındaki Ryan Briggs, basit bir saç boyama işleminin ardından korkunç bir deneyim yaşadı. Annesinin aldığı siyah saç boyasını deri testi yapmadan kullanan Ryan, ertesi gün uyandığında kendini tanıyamaz hale geldi.

Ryan, "Başım o kadar şişti ki çizgi film karakteri Megamind'a benzedim. Korkunç görünüyordum," diye anlattı yaşadıklarını. İş yerinde yüzünün giderek şiştiğini fark eden genç adam, durumun ciddiyetini anladı.

Hastaneye kaldırılan Ryan'a doktorlar, saç boyalarında sıkça bulunan parafenilendiamin (PPD) maddesine karşı alerjik reaksiyon teşhisi koydu. Şişkinliğin boynuna ve nefes borusuna yayılma riski nedeniyle 13 saat hastanede kalan Ryan, beş gün boyunca günde 25 tablet kullanmak zorunda kaldı.

Bu olay, saç boyası kullanırken deri testi yapmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Ryan, "Lütfen her zaman deri testi yapın. Benim başıma gelen çok daha kötü sonuçlanabilirdi. Şişlik boynuma iniyordu ve nefes almamı engelleyebilirdi," diyerek herkesi uyardı.

Neyse ki Ryan'ın durumu zamanla düzeldi. "Şu an kafa derimde sarı ve yeşil kabuklar var ama yüzüm normale döndü," dedi.

Bu olay, güzellik ürünlerini kullanırken dikkatli olmanın ve kullanım talimatlarına uymanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, özellikle saç boyası gibi kimyasal içeren ürünleri kullanmadan önce mutlaka deri testi yapılması gerektiğini vurguluyor.