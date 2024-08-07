Saç boyasına alerjik reaksiyon gösteren adamın kafası, çizgi film karakterine döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Saç boyasına alerjik reaksiyon gösteren adamın kafası, çizgi film karakterine döndü

Saç boyasına alerjik reaksiyon gösteren adamın kafası, çizgi film karakterine döndü

İngiltere'de 27 yaşındaki Ryan Briggs, annesinin aldığı saç boyasını deri testi yapmadan kullanınca alerjik reaksiyon geçirdi. Yüzü ve başı şişen genç, hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, saç boyasındaki parafenilendiamin (PPD) maddesine karşı alerji teşhisi koydu. Olay, güzellik ürünlerinde deri testi yapmanın önemini vurguladı. Ryan, ''Çizgi film karakteri Megamind'a benzedim'' diyerek yaşadıklarını anlattı. Uzmanlar, kimyasal içeren ürünlerde mutlaka deri testi yapılması gerektiğini hatırlatıyor.

07.08.2024 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de yaşayan 27 yaşındaki Ryan Briggs, basit bir saç boyama işleminin ardından korkunç bir deneyim yaşadı. Annesinin aldığı siyah saç boyasını deri testi yapmadan kullanan Ryan, ertesi gün uyandığında kendini tanıyamaz hale geldi.

Ryan, "Başım o kadar şişti ki çizgi film karakteri Megamind'a benzedim. Korkunç görünüyordum," diye anlattı yaşadıklarını. İş yerinde yüzünün giderek şiştiğini fark eden genç adam, durumun ciddiyetini anladı.

Hastaneye kaldırılan Ryan'a doktorlar, saç boyalarında sıkça bulunan parafenilendiamin (PPD) maddesine karşı alerjik reaksiyon teşhisi koydu. Şişkinliğin boynuna ve nefes borusuna yayılma riski nedeniyle 13 saat hastanede kalan Ryan, beş gün boyunca günde 25 tablet kullanmak zorunda kaldı.

Bu olay, saç boyası kullanırken deri testi yapmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Ryan, "Lütfen her zaman deri testi yapın. Benim başıma gelen çok daha kötü sonuçlanabilirdi. Şişlik boynuma iniyordu ve nefes almamı engelleyebilirdi," diyerek herkesi uyardı.

Neyse ki Ryan'ın durumu zamanla düzeldi. "Şu an kafa derimde sarı ve yeşil kabuklar var ama yüzüm normale döndü," dedi.

Bu olay, güzellik ürünlerini kullanırken dikkatli olmanın ve kullanım talimatlarına uymanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, özellikle saç boyası gibi kimyasal içeren ürünleri kullanmadan önce mutlaka deri testi yapılması gerektiğini vurguluyor.

Saç boyasına alerjik reaksiyon gösteren adamın kafası, çizgi film karakterine döndü
Saç boyasına alerjik reaksiyon gösteren adamın kafası, çizgi film karakterine döndü
Saç boyasına alerjik reaksiyon gösteren adamın kafası, çizgi film karakterine döndü
Saç boyasına alerjik reaksiyon gösteren adamın kafası, çizgi film karakterine döndü

Birleşik Krallık, Alerji, Güzellik, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Saç boyasına alerjik reaksiyon gösteren adamın kafası, çizgi film karakterine döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:21 Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
10:32 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:29 Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı
10:28 İtalya’da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı İtalya'da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı
10:21 Instagram yasağı şarkıcı Hadise’yi isyan ettirdi Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi
10:14 Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 00:11:46. #1.11#
SON DAKİKA: Saç boyasına alerjik reaksiyon gösteren adamın kafası, çizgi film karakterine döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement