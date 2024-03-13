Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de MHRS randevusuna gelmeyenlerin sayısı 23 milyon - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de MHRS randevusuna gelmeyenlerin sayısı 23 milyon

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin sayısının 23 milyon olduğunu belirtti. Bakan Koca, randevuya gelinmediğinde başka bir hastanın hakkının gasbedildiğini söyledi. Ayrıca, uzman hekim sayısının 2 kat arttığını ve yan dal sorununun bundan sonra olmayacağını ifade etti.

13.03.2024 16:46  Güncelleme: 16:53
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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, " Türkiye'de 2023 yılında MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin sayısı, 23 milyon kişi. Randevuya gelmediğinizde bir başka hastanın hakkını gasbetmiş oluyoruz" dedi.

Düzce'ye gelen Bakan Koca, önce Merkez Büyük Camisi'nde öğle namazını kıldı, ardında kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Daha sonra Atatürk Devlet Hastanesi'ni ziyaret edip, burada gazetecilere konuşan Koca, "MHRS ile ilgili sorunlarımız var. Türkiye'de hastaneye gelen hastaların yarısına MHRS ile bakılıyor, yarısı ise randevusuz gelen hastalar. Bunlara da bakılıyor. Düzce için bunu düşündüğümüzde, geçen yıl toplam bakılan hasta sayısı 1 milyon 800 bin kişi. 400 bini acile müracaat eden hastalarımız, 500 bin MHRS üzerinden randevu ile gelen hastalarımız. 500 bin kişi sadece randevu ile bakılmış oluyor. Türkiye'de 2023 yılında MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin sayısı, 23 milyon kişi. Düzce'de ise randevu alıp randevusuna gelmeyen 100 bin kişi var. Randevuya gelmediğinizde bir başka hastanın hakkını gasbetmiş oluyoruz" dedi.

'BUNDAN SONRA YAN DAL SORUNU OLMAYACAK'

Uzman hekim sayısının 2 kat arttığını vurgulayan Koca, "Özellikle yan dallarla ilgili sorunların olduğunun farkındayız. Yan dal tercihini daha da arttırmak üzere bildiğiniz gibi Meclis'ten geçerek kanunlaşan bir kanun maddemiz oldu. Bundan sonraki süreçte yan dal uzmanlığının daha çok tercih edileceğini ve 2 hafta önce tercih edilen yan dal uzmanlığı yüzde 100 dolulukla geçti. Bundan sonra yan dal sorunu olmayacak. Kamu hastanelerimizde çalışan 56 bine yakın uzman hekimimiz var. 4 yıl içinde de bu kadar daha uzman hekim mezun olacak. Önümüzdeki 4 yıl içinde 56 bine yakın uzman hekim daha olacak. Uzman hekim sayısı 2 katına çıkacak. Bu sorunların farkındayız. Önümüzdeki dönemlerde bu sorunlar aşılacak" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye\'de MHRS randevusuna gelmeyenlerin sayısı 23 milyon
Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, MHRS, Sağlık, Politika, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de MHRS randevusuna gelmeyenlerin sayısı 23 milyon - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de MHRS randevusuna gelmeyenlerin sayısı 23 milyon - Son Dakika
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