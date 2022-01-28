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Sağlık çalışanları engelleri kaldırmak için işaret dili öğrendi - Son Dakika

Sağlık çalışanları engelleri kaldırmak için işaret dili öğrendi

28.01.2022 20:46

Sağlık çalışanları engelleri kaldırmak için işaret dili öğrendi Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün, işitme engelli vatandaşlar ile sağlık personeli arasında etkili iletişim kurulabilmesi maksadıyla düzenlediği sertifikalı işaret dili eğitim programı tamamlandı.

Sağlık çalışanları engelleri kaldırmak için işaret dili öğrendi

BURSA - Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün, işitme engelli vatandaşlar ile sağlık personeli arasında etkili iletişim kurulabilmesi maksadıyla düzenlediği sertifikalı işaret dili eğitim programı tamamlandı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Merkezinde görevli eğitimciler tarafından 6 farklı noktada verilen derslere, il genelindeki tüm kamu sağlık kurumlarında çalışan 53 gönüllü sağlık personeli daha katıldı. 120 saat süren eğitimde başarılı olan kursiyerlere Çekirge Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen törenle sertifikaları takdim edildi. Törene Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arzu Ayyıldız, Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Köse, Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve sağlık personelleri katıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Toplumda bir birçok gruba hitap ediyoruz. Hizmet ediyoruz. Bunların içerisinde engelli bireylerimizde var. Bugünde işaret dili konusunda daha önceden işaret dili eğitimi almış 155 arkadaşımıza, 53 arkadaşımızı daha ilave ediyoruz. Bu hakikaten iyi bir sayı ve ama daha çok kitleye ulaşması bizim için kıymetli. Engelli vatandaşımız sağlık kurumuna geldiğinde önce onu anlamak lazım. Ardından yapılması gerekeni yapıp anlatabilmek lazım. O yüzden bu işaret dilini öğrenmek ve bulunduğumuz ortamlarda bu dili kullanabilmek ihtiyacı olanlarla bu dili konuşabilmek önemli" diye konuştu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu ve bu yüzden işaret dilinin kendisi için ayrı bir özelliği olduğunu belirten Yavuzyılmaz, "Birçok işitme engelli sporcularımızla çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Sizler gibi işaret dili öğrenmeye çok ihtiyacım var çok az şey biliyorum. Onlarla iletişim halinde olunca, bu gerekliliği çok daha fazla hissettim. O yüzden hepsini, hepinizi seviyoruz. Olumlu katkılar yapmasını diliyorum. Hepimiz birer engelli adayıyız. Engelleri hep beraber ortadan kaldırmak için gerekli adımları atmamız lazım. Bu sürecin hem size hem de iletişim kuracağımız engelli bireylere faydalı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz'ın konuşmasının ardından tören, kursiyerlerin eğitim süresince öğrendiklerini sahnede katılımcılarla paylaşmasıyla devam etti. Kursiyerler İstiklal Marşı ile bir türküyü işaret diliyle seslendirdi. Tören sonunda kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

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milli eğitim bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Engelli, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

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