Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
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Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

29.07.2023 22:05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini düzenlemek amacıyla hazırlanan yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu. Yönetmelikle, sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin ilke ve ölçütler belirlendi, reklam yapılması ve yaptırılması yasaklandı. Ayrıca, bilgilendirmelerin sadece yetkili sağlık meslek mensupları tarafından yapılması zorunlu hale getirildi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri hakkında yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle; sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin temel ilke ve ölçütler belirlendi, bu faaliyetlerin denetlenmesi ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Yönetmeliğe göre; sağlık hizmet sunumunda örtülü veya açık reklam yapılması ve yaptırılması yasaklandı. Tanıtım ve bilgilendirmelerde; genel ahlaka, tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uyulması zorunlu kılındı. Sağlık hizmet sunumuyla ilgili bilgilendirmeler, sadece konusunda hukuken yetkili sağlık meslek mensupları tarafından yapılabilecek.Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetlerini düzenlemek ve disipline etmek, bu alanda ilgili paydaşlarla etkin bir koordinasyon ve işbirliği sağlamak amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan 'Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik' 29.07.2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir" dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Sağlık Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi - Son Dakika


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