Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan: İş Bırakma Yok, Çözüm İçin Mücadele Ediyoruz - Son Dakika
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan: İş Bırakma Yok, Çözüm İçin Mücadele Ediyoruz

Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan: İş Bırakma Yok, Çözüm İçin Mücadele Ediyoruz

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, bazı sendika ve derneklerin aile hekimlerinin iş bırakma kararını eleştirerek, Sağlık-Sen'in bu eyleme katılmadığını ve mağduriyeti artırmadan çözüm arayışında olduklarını vurguladı.

29.11.2024 10:49  Güncelleme: 10:50
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SAĞLIK-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, bazı sendika ve derneklerin aldığı kararla aile hekimlerinin iş bırakacağını ifade ederek, "Biz sağlık çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen olarak iş bırakmıyoruz. Biz mağdur olmuşken başkaları da mağdur olsun istemiyoruz. Evet sorun olabilir, mağduriyet olabilir ama bunun yolu başkalarını mağdur etmek değil. İş bırakmadan, yeni mağduriyet oluşturmadan aile hekimlerimiz ile aile sağlığı hemşire ve ebelerimiz için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan 'Sağlık-Sen Sekretarya Toplantıları'nda konuştu. Sağlık Bakanlığı Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklere karşı bazı sendika ve derneklerin aldığı kararla aile hekimliği çalışanlarının iş bırakacağını söyleyen Doğan, "Biz sağlık çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen olarak iş bırakmıyoruz. Bizim amacımız üzüm yemek. Popülist sendikacılık anlayışıyla kimse bir yol alamıyor. Biz popülist sendikacılık yapmıyoruz, çözüm odaklı çalışıyoruz. Sağlık-Sen, tüm sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin hakkını savunmak için çalışmaktadır. Biz hekimimizin, hemşiremizin, ebemizin, paramediğimizin, sosyal çalışmacılarımızın yaşadığı sorunları biliyoruz. Bunları çözmek için çalışıyoruz. Çözüm üretmek, ortaya çözüm koymak istiyoruz. Biz mağdur olmuşken başkaları da mağdur olsun istemiyoruz. Evet sorun olabilir, mağduriyet olabilir ama bunun yolu başkalarını mağdur etmek değil. Ortaya çözüm koymamız gerekiyor, çözüm üretmemiz gerekiyor. Bu anlayışla mücadele etmemiz, sorunları çözmeye çalışmamız gerekiyor. İş bırakmadan, yeni mağduriyet oluşturmadan aile hekimlerimiz ile aile sağlığı hemşire ve ebelerimiz için mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

'DİYALOG KAPILARINI AÇIK TUTARAK ÇÖZÜM İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ'

Doğan, "Subjektif değerlendirme getiren memnuniyet oranı, hekim bağımsızlığına müdahale eden akılcı ilaç kullanımı, zorunlu hasta takibini getiren son 6 ayda birime müracaat etmeyen nüfus oranı için kesinti yapılması, entegre hastanelerde 96 saatlik nöbet tutulmadığında teşvik ek ödemeden kesinti yapılması gibi birçok sorunlu madde var. Bu maddeleri yargıya taşıdık. Ayrıca bu maddelere ilişkin çözümlerimizi hekim kökenli Milletvekillerimizle, Sağlık Bakanlığı bürokratlarımızla ve Cumhurbaşkanlığı yetkilileri ile paylaştık. Biz diyalog kapılarını açık tutarak çözüm için mücadele ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Faruk Doğan, Politika, Sendika, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan: İş Bırakma Yok, Çözüm İçin Mücadele Ediyoruz - Son Dakika

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