Sağlık-Sen Yer Değişikliği Toplantısında Çalışmaları Değerlendirdi - Son Dakika
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Sağlık-Sen Yer Değişikliği Toplantısında Çalışmaları Değerlendirdi

Sağlık-Sen Yer Değişikliği Toplantısında Çalışmaları Değerlendirdi

Sağlık-Sen Üniversiteler Komisyonu, yer değişikliği gündemiyle toplandı ve Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı çalışmanın bir an önce neticelendirilmesi gerektiğini vurguladı. Komisyon, üniversite hastanelerindeki sorunların çözümü için çeşitli çalışmalar yapmayı planlıyor.

03.01.2025 11:09  Güncelleme: 11:10
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SAĞLIK-Sen Üniversiteler Komisyonu, 'Yer Değişikliği' gündemiyle toplandı. Sağlık-Sen Başkanı Doğan, "Cumhurbaşkanlığı yer değişikliği ile ilgili çalışmayı sürdürüyor. Bu işin bitirilmesini ve Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yapılan çalışmayı kamuoyu ile paylaşmasını bekliyoruz. Üniversite hastaneleri çalışanlarının mağduriyeti artık son bulmalıdır" dedi.

Sağlık-Sen Üniversiteler Komisyonu 'Yer Değişikliği' gündemiyle 3'üncü toplantısını gerçekleştirdi. Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu ile Sağlık-Sen üniversite şube başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Sağlık-Sen'in bu konuya büyük önem verdiğini dile getiren Doğan, "Komisyonumuzu kurduktan sonra gündeme aldığımız ilk konu yer değişikliği oldu. Bu kapsamda Sağlık-Sen Üniversite Hastaneleri Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu'nu kurduk. Buradaki verileri, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Başkanvekilleri ile paylaştık. Onlar da bizim platformumuzu referans alarak bir çalışma yaptı ve talepleri topladı. Ardından çalışmayı Cumhurbaşkanlığı ile paylaştı. YÖK'ün yaptığı çalışmayı Cumhurbaşkanlığı ile paylaşmasının akabinde Sağlık-Sen olarak İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz ile Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk'ü ziyaret ettik. Konunun ne denli önemli olduğunu anlattık. Bu konuyu gündeme getiren, kamuoyu oluşturulmasını ve çalışma yapılmasını sağlayan Sağlık-Sen'dir. Cumhurbaşkanlığı yer değişikliği ile ilgili çalışmayı sürdürüyor. Bu işin bitirilmesini ve Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yapılan çalışmayı kamuoyu ile paylaşmasını bekliyoruz. Üniversite hastaneleri çalışanlarının mağduriyeti artık son bulmalıdır. Aileler buluşmalı, çocuklar annesine, babasına kavuşmalıdır. Eğer üniversite hastanelerinde çalışanlara yer değişikliği hakkı verilmesi konusu bu aşamaya geldiyse bu Memur-Sen'in ve Sağlık-Sen'in mücadelesi sayesinde oldu" diye konuştu.

Toplantıda, Üniversiteler Komisyonu'nun önümüzdeki süreçte yapacağı çalışmalara ilişkin de görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantı sonucunda Sağlık-Sen Üniversiteler Komisyonu'nun aldığı kararlar şöyle açıklandı:

"Cumhurbaşkanlığı'nın yer değişikliği ile ilgili yaptığı çalışmanın bir an önce neticelendirilmesi için mekik diplomasisine devam edilmesi, üniversitelerde yaşanan yerel sorunlara ilişkin ortak hareket edilmesi ve yerelden genele gidilerek sorunların çözüme kavuşturulması, üniversite hastanelerindeki teşvik ödeme farklılıklarına yönelik teknik çalışma yapılması ve çözüm önerileri hazırlanması, aşırı iş yüküne karşı üniversite hastanelerinde istihdamın artırılması için çalışma yapılması, Sağlık-Sen Üniversite Komisyonu tarafından Türkiye genelindeki Rektör ve üniversite hastanesi başhekimlerinin ziyaret edilmesi."

Kaynak: DHA

Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık-Sen Yer Değişikliği Toplantısında Çalışmaları Değerlendirdi - Son Dakika

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