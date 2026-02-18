Sağlıklı Çocuk Eğitimi Yahşihan'da - Son Dakika
Sağlıklı Çocuk Eğitimi Yahşihan'da

Sağlıklı Çocuk Eğitimi Yahşihan'da
18.02.2026 11:54
Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğünce "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" eğitimi gerçekleştirildi.

Şehit Osman Öden İlkokulu'nda düzenlenen programa, Kaymakam Abdulkadir Umut Kasman, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Kasman, sağlıklı yaşam bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkati çekti.

Eğitim kapsamında çocuklara sağlıklı beslenme, hijyen kuralları, fiziksel aktivitenin önemi ve acil durumlarda doğru davranış biçimleri anlatıldı.

Ayrıca 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri ile UMKE personeli tarafından ambulans ve acil müdahale araçları tanıtılarak ekipmanlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, toplum sağlığını güçlendirmeye yönelik eğitim çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

