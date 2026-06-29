Sağlıkta yerlileşme: Yerli teknoloji atağı - Son Dakika
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Sağlıkta yerlileşme: Yerli teknoloji atağı

29.06.2026 13:37
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık teknolojilerinde dünyanın takip ettiği ülke haline geldiğini belirterek, yerli solunum cihazı, Kalp-Akciğer Makinesi ve GÖKBEY ambulans helikopter gibi projelerin başarıyla ilerlediğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye artık dünyanın takip ettiği sağlık teknolojilerini geliştiren bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Bu başarılar Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nın gurur kaynağıdır" dedi.

Bakan Memişoğlu, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde düzenlenen 'Sağlıkta Yerlileşme ve Stratejik İş Birliği Etkinliği ve Yerli Ürün Tanıtım Günleri' programına katıldı. Memişoğlu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) öncülüğünde düzenlenen programda, üretici firmalar tarafından geliştirilen tıbbi cihaz ve sağlık teknolojileri stantlarını gezerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada konuşan Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlıkta son 24 yılda çok büyük gelişim kaydettiklerini ve başta birinci basamak koruyucu sağlık hizmeti olmak üzere birçok alanda güçlü bir altyapı oluşturduklarını ifade ederek, nitelikli insan kaynağıyla ve gelişmiş altyapıyla vatandaşlara her gün kesintisiz hizmet sunduklarını kaydetti.

"Türkiye dünyanın takip ettiği sağlık teknolojilerini geliştiren bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir"

Türkiye'nin en büyük gücünün sahip olduğu insan kaynağı olduğunu dile getiren ve 45 gün gibi kısa bir sürede üreticisi, mühendisi, hekimi ve bilim insanının bir araya gelerek yerli solunum cihazı ürettiğini hatırlatan Memişoğlu, "Yoğun bakımda ve acil durumlarda çekilen görüntüleri yapay zeka ile işleyerek hekimlerimize anlık ön tanı desteği sağlayan yerli Mobil Dijital Röntgen cihazımızı ürettik. Şu anda kamu hastanelerinde bu cihazları kullanıyoruz. Toplumumuzda ilk yardım bilincini hayat kurtarma vesilesine dönüştürecek yerli üretim otomatik şok cihazlarımızı ülkemizin her köşesine yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Yerli üretim sağlık teknolojilerimizin gökyüzündeki imzası GÖKBEY Ambulans Helikopterlerimizi bu yılsonu itibarıyla hizmete alıyoruz. GÖKBEY; en zorlu coğrafyada, en sert iklimde vatandaşımıza uzanan devletimizin şefkat eli olacak. Geçtiğimiz günlerde Bakanlığımızın öncülüğünde TÜSEB ve ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen yerli üretim Kalp-Akciğer Makinemizle ilk ameliyatımızı başarıyla gerçekleştirdik. Sağlık sistemimiz için tarihi bir başarı, bir dönüm noktası olarak nitelendirdiğimiz ve gururla sergilediğimiz yerli Kalp-Akciğer Makinemiz, yaklaşık 100 bin saatlik emeğin ürünüdür. Mühendislerimizin, hekimlerimizin ve tüm çalışma arkadaşlarımızın idealizmini gerçeğe dönüştüren ortak iradenin eseridir. Dünyada yalnızca 3 ülkenin üretebildiği Kalp-Akciğer Makinesi'nin piyasadaki en gelişmiş özelliklere sahip olanını tamamen öz kaynaklarımızla geliştirdik. Yerli Kalp-Akciğer Makinemiz tasarımıyla, donanımıyla, yazılımıyla 3 ayrı alanda ödüle sahip bir cihaz. Türkiye artık dünyanın takip ettiği sağlık teknolojilerini geliştiren bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Bu başarılar Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nın gurur kaynağıdır" diye konuştu.

"Ar-Ge'den seri üretime kadar olan süreçte meyvelerini toplamaya başladığımız birçok projemiz var"

Ar-Ge'den seri üretime kadar olan süreçte meyvelerini toplamaya başlanılan birçok proje olduğunu bildiren Memişoğlu, "Yerli hastabaşı monitörleri, hemodiyaliz ve anestezi cihazı projelerinde sona yaklaştık. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin geliştirebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. 'Yerli Renkli Doppler Ultrasonografi' cihazımız için geliştirme ve seri üretim sözleşmelerini imzaladık. İlk etapta yıllık 700 cihaz ve 3 farklı özellikte 2 bin 500 ultrason probu üreteceğiz. Hematoloji alanında yapay zeka destekli uzaktan tanı ve dijital değerlendirme imkanı sağlayan yerli olarak geliştirdiğimiz Mantiscope cihazının seri üretimine başladık" dedi.

Bakanlık tarafından devreye alınan 'Üreten Sağlık Portalı' ile üniversitelerde ve şehir hastanelerinde kurulan 25 Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla fikri olanı finansmanla, araştırmayı sanayiyle buluşturduklarını aktaran Memişoğlu, sadece 2 yılda 5 bin 800'ün üzerinde yenilikçi proje başvurusu aldıklarını da sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Sağlıkta yerlileşme: Yerli teknoloji atağı - Son Dakika

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