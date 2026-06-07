Sahte Sağlık Tavsiyelerine Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sahte Sağlık Tavsiyelerine Dikkat!

Sahte Sağlık Tavsiyelerine Dikkat!
07.06.2026 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanlar, sosyal medyada yayılan yetkisiz sağlık tavsiyelerinin halk sağlığını tehdit ettiğini vurguladı.

Sosyal medya fenomenlerinin ve "yaşam koçu" adı altında sağlık tavsiyesi veren yetkisiz kişilerin, tıp ilmini ticaret aracı haline getirerek halk sağlığını uçurumun kenarına taşıdığına dikkat çekildi. HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, ekranlarda ilaç önerenlerden, ruhsatsız güzellik merkezlerinde işlem yapanlara kadar genişleyen bu alanı eleştirerek, "Tıp oyuncak edilebilecek bir meslek değil; edilirse halkın sağlığı oyuncak olur" uyarısında bulundu.

Sosyal medyada yayılan sahte doktorlar, ürün pazarlayan fenomenler ve hiçbir tıbbi geçerliliği bulunmayan kaçak tedavi yöntemleri, halk sağlığını doğrudan tehdit eden bir sağlık kaosuna dönüştü. Lisanslı hekimlerin yıllar süren eğitimiyle edindikleri teşhis ve tedavi yetkisinin, tıbbi altyapısı olmayan fenomenler ve yetkisiz kişilerce gasp edilmeye çalışıldığına dikkati çeken HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, vatandaşları uyardı.

"Hekimin tanınmış haklarını kullanmak isteyen kesimler var"

Sağlık sektöründeki maddi cazibenin, ehliyetsiz kişileri ve farklı oluşumları bu alana çektiğini ifade eden Uzm. Dr. Kurban, "Mesela öğretmenlerle ilgili bir yapay zeka çalışması ne ölçüde var? Neredeyse yok. Peki başka bir meslekle ilgili, örneğin eczacılıkla ilgili var mı? Avukatlıkla ilgili var mı? Yok. Dikkat edin yok. Neden tıpla ilgili bu kadar çok var? Neden yapay zeka tıpta kullanılmaya çalışılıyor çünkü tıptaki büyük ranttan ötürü. Hekimin tanınmış haklarını kullanmak isteyen kesimler var. Bunlar da bilerek bu işi yapmıyorlar, keşke bilseler ama bilerek yapmıyorlar" dedi.

"Bu yerler insana ne kadar müdahil olabilirler"

Güzellik merkezleri adı altında yetkisiz ama sağlığı doğrudan etkileyebilen işlemler yapan işletmelere de tepki gösteren Kurban, "Çok basitçe, merdiven altı olarak tabir edilebilecek yerlerde, bazen çok da lüks yerlerde güzellik merkezleri var. Bu yerler insana ne kadar müdahil olabilirler? Haklarını ve hadlerini bilmeden bunu yapabiliyorlar. Araştırdığınız zaman şunu da göreceksiniz, çok sayıda insana ait işlem ruhsatsız ellerde yapılıyor. Ama neden buna göz yumuluyor? Bunu da sormak istiyorum" diye konuştu.

"Tıp oyuncak edilebilecek bir meslek değil"

Hekimlik mesleğinin zorluğuna ve tıp eğitiminin ağırlığına vurgu yapan Uzm. Dr. Kurban, hekimlerin sadece mesleki haklarını talep ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Peki hekimler ne istiyor? Hekimler, haklarından başka bir şey istemiyor. Hekimler dağları taşları istemiyorlar. Tıp eğitimi standart bir lisans programına göre yaklaşık 3,2 kat daha fazla ders saatine sahip. Bakın dikkat edin süre olarak 1,5 kat olması gerekirken 3,2 kat ders saatine sahip. Bu da tıp eğitiminin sadece uzun değil aynı zamanda yoğun bir eğitim olduğunu da gösteriyor. Bu veri tam tespit edilmiş, bizim yaptığımız bilimsel bir çalışmadır. Biz bunu HEKİMSEN ilk kurulduğunda araştırdık. Bir üniversitede ders saatlerini karşılaştırdık. Buna hocalar bile şaşırdı. Dikkat edin 3,2 kat. Yine zorluk derecesini karşılaştırdığınız zaman da tıp fakültesini bitirmek hiç kolay değil. O fakülteyi kazanmak, o bilgiyi edinmek, mezun olmak çok zordur. İlk 50 bine girenlerin bitirdikleri fakültelerden sonra hastanelerde nasıl zorluk çektiklerini görüyoruz, biliyoruz. Tıp oyuncak edilebilecek bir meslek değil, edilirse halkın sağlığı oyuncak olur."

Zayıflama ilaçlarına dikkat: "Bazen karaciğer yetmezliği gelişiyor"

Tıp dışı meslek gruplarının hastalara ilaç veya fitoterapi tavsiyesinde bulunmasının geri dönülmez sağlık sorunlarına yol açtığını da belirten Kurban, "Tıp sadece bir ustalık değil, tıp bir zanaattir ama bu zanaatın kökeninde çok büyük ve önemli binlerce yıllık bir bilgi birikimi var. Modern tıpla da bu bilgi bazı açılardan zirveye çıkmıştır. İşte bu durumu bilmek gerekir. Örneğin bazı eczacı arkadaşlarımız rahat rahat ilaç tavsiyesi verebiliyor. Fitoterapik bir şey de olabilir, tavsiye ediyor. Tanı koymadan tedavi verilemez. Tıp dışı meslek sahipleri tanı koyma bilgi ve yetkisine sahip değildir. Eczacı arkadaşlarım beni lütfen yanlış anlamasınlar. Hepsine saygım ve sevgim sonsuz ama bu konu ile ilgili bir yetki aşımı olduğunu da ifade etmem gerekir. Mesela zayıflamak için bazı ürünler kullanıyorlar. Bakıyoruz, vatandaşımızın karaciğer enzimleri bozulmuş, kullanılan ürün nedeniyle Fulminan hepatite dönüşmüş, geri dönülmez hasarlar oluşmuş. Hatta bazen karaciğer yetmezliği gelişiyor" diye konuştu.

"Yarım doktor candan, yarım imam dinden edermiş"

Kurban, bu konuda HEKİMSEN'e çok fazla şikayet geldiğini de aktararak, "Bu ilaçlar yüzünden böbrek yetmezliğine girenler var veya çok ağır hasarla kurtulanlar var. Karaciğerle ilgili ciddi sorunlar yaşayanlar var ama dikkat ederseniz çok ilginçtir, bunu önerenlere bir şey olmuyor. Ben vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Yarım doktor candan, yarım imam dinden edermiş" ifadesini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sahte Sağlık Tavsiyelerine Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada
70 yaşındaki adam, tartıştığı engelli genci gölde boğmaya çalıştı 70 yaşındaki adam, tartıştığı engelli genci gölde boğmaya çalıştı!

15:04
Açıkladığına bin pişman olacak Hakan Safi’ye Hakan Çalhanoğlu şoku
Açıkladığına bin pişman olacak! Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu şoku
14:51
Fenerbahçe seçimdeyken Sörloth ile anlaştılar
Fenerbahçe seçimdeyken Sörloth ile anlaştılar
14:39
Florentino Perez 23 yıl sonra devrilecek mi Real Madrid’de tarihi seçim
Florentino Perez 23 yıl sonra devrilecek mi? Real Madrid'de tarihi seçim
14:30
Aziz Yıldırım’ın ekibinde yer alan Barış Göktürk’ten açıklama: Biz öndeyiz gibi
Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan Barış Göktürk'ten açıklama: Biz öndeyiz gibi
14:17
Hangi aday önde Bir tarafın pusulaları kapış kapış gidiyor
Hangi aday önde? Bir tarafın pusulaları kapış kapış gidiyor
14:15
Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir
Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir
13:53
Ekim ayında Meclis’e sunulacak Yeni resmi tatil geliyor
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 15:08:45. #7.13#
SON DAKİKA: Sahte Sağlık Tavsiyelerine Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.