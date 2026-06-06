Samsun\'da 5 bin 690 anne adayına ebe eli: Gebelik sürecinde yakın takip

Sağlık Bakanlığı'nın "Her Gebeye Bir Ebe" projesi kapsamında Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan 40 koordinatör ebe, Haziran 2025–Mayıs 2026 döneminde 5 bin 690 anne adayına ulaştı. Süreçte 2 bin 94 yüksek riskli gebe düzenli takip edilerek danışmanlık ve rehberlik desteği sağlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Her Gebeye Bir Ebe" projesi kapsamında, gebelik sürecindeki anne adaylarına yönelik destek çalışmaları sürüyor. Proje kapsamında her anne adayına bir ebe rehberlik ederek gebelik sürecinin daha sağlıklı ve güvenli geçirilmesi hedefleniyor. Samsun'da görev yapan 40 koordinatör ebe tarafından Haziran 2025-Mayıs 2026 tarihleri arasında gebeliğinin son üç ayında bulunan 5 bin 690 gebeye ulaşıldı. Anne adaylarına fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan destek sağlanırken, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde güvenilir bilgiye ulaşmaları, düzenli takip edilmeleri ve kaliteli sağlık hizmeti almaları amaçlandı.

Öte yandan Eylül 2025-Nisan 2026 tarihleri arasında 2 bin 94 yüksek riskli gebeye en az dört kez ulaşılarak danışmanlık ve rehberlik hizmeti verildi. Yapılan çalışmalarla anne adaylarının gebelik süreçlerini daha güvenli ve sağlıklı geçirmelerine katkı sağlandı. Canik Belediyesi tarafından gebelere verilen doğum öncesi çanta ise gebeleri memnun ediyor.

Canik'te ebeler yakın takipte

Canik İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede ikamet eden bir gebe ziyaret edildi. Bilgilendirmeler yapıldı. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Canik İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gözde Güleç Sarı, "Sağlık Bakanlığı'nın 'Her Ebeye Bir Gebe' projesi kapsamında sağlık müdürlüğü olarak koordinatör ebelerimiz aracılığıyla tüm gebelerimizi yakından takip ediyoruz. Bu süreçte tüm gebelerimizi sistemlerimizden tarayarak telefonla arıyoruz. Onları Sağlıklı Hayat Merkezimizdeki gebe okullarımıza davet ediyoruz. Özellikle son 3 ayında olan, riskli gebeliği bulunan kişilere ev ziyaretlerinde bulunuyoruz. Bu süreçte anne adaylarımızın sağlık takiplerini yapıyor, doğum öncesi bilgilendirmeler gerçekleştiriyoruz. Doğum sonrası lohusalık dönemi ve gebelik sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz. Amacımız burada sağlıklı bir gebelik geçirilmesi ve sağlıklı bir yenidoğanın dünyaya getirilmesi. Sağlıklı, bilinçli anneler ve nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Doğum öncesi ve sonrası dönemin daha sağlıklı yürütülmesini hedefliyoruz. Sağlık müdürlüğümüzdeki koordinatör ebelerimiz bu süreçte anne adaylarımızı her gün telefonla arıyor. Anne adayları istedikleri zaman bilgi sahibi olabiliyor. Bakanlığımızın 'Annelik Yolculuğu' mobil uygulamasını anlatıyoruz. Canik ilçemizde yıllık 900 ile bin arasında canlı doğum gerçekleşmektedir. Aylık 500-600 gebe sistemlerimize aktif olarak düşmektedir. Biz bunları her gün sistemlerimizden takip ederek aramalarını gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Sürekli benimle iletişim halindeler"

Gebe Meltem Çelik, "İş yerindeyken arandım. Sabit bir numara olduğu için 'acaba dolandırılıyor muyum?' diye düşündüm. Araştırdım ve Canik Sağlıklı Hayat Merkezi olduğunu anlayınca da gününde ve saatinde oradaydım. Gebe okuluna davet ettiler. 3'üncü hamileliğim olmasına rağmen gitmek istedim. Merak ettim. Çok deneyim kazandım. İlk hamileliği olan insanlar vardı. Birbirimize çok destek olduk. Sürekli benimle iletişim halindeler. Ben de riskli bir hamilelik süreci geçiriyorum. Bir çanta verildi. 28 haftalık gebelere bu çantayı veriyorlar. Canik Belediyesi ve Canik İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün birlikte yapmış olduğu projeye dahil olduk. Bu sayede çok güzel bir çanta hazırlandı. Bir bebeğin ihtiyacı olan ne varsa içerisinde vardı" diye konuştu.

"Sağlıklı anneler, sağlıklı nesiller demek"

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Duygu Suvacı ise "Anne ve bebek sağlığının korunmasına önemli katkılar sağlayan proje sayesinde gebeler, kendilerine atanan ebeler aracılığıyla bireysel danışmanlık ve destek hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Ayrıca ilimizde faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezlerinde hizmet veren Gebe Okullarında anne adaylarına gebelik, doğum, lohusalık, emzirme, yenidoğan bakımı, sağlıklı beslenme ve ebeveynlik konularında eğitimler verilmekte; anne adaylarının doğuma bilinçli ve güvenli bir şekilde hazırlanmaları desteklenmektedir. Gebe okulları, anne ve baba adaylarının gebelik sürecini daha bilinçli ve sağlıklı geçirmelerine önemli katkı sağlamaktadır. Tüm anne adaylarını sağlıklı bir gebelik ve güvenli bir doğum süreci için sağlık kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde olmaya davet ediyoruz. Sağlıklı anneler, sağlıklı nesiller demektir" şeklinde konuştu. - SAMSUN