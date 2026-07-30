Samsun\'da Kan Bağışı Etkinliği

Samsun'da, Türk Kızılay öncülüğünde düzenlenen "Birbirimize Candan Bağlıyız" kan bağışı kampanyası kapsamında şoför esnafı gönüllü olarak kan bağışında bulundu. Samsun Valisi Orhan Tavlı da etkinliğe katılarak vatandaşları kan bağışına davet etti.

Türk Kızılay İl Merkezi Başkanlığı, Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi, Samsun Şoförler ve Otomobilciler Odası ile 2, 3 ve 4 Nolu Dolmuş Hattı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneklerinin iş birliğinde düzenlenen kan bağışı etkinliğine Vali Orhan Tavlı, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve Samsun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hacı Eyüb Güler, Türk Kızılay İl Merkezi Başkanı Onur Çoban, Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda şoför esnafı katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Orhan Tavlı, kan bağışının hayat kurtaran önemli bir dayanışma örneği olduğunu belirterek, "Kan vermek cana can katmaktır. İyi ki Kızılay'ımız var, iyi ki esnafımız var. Allah'ım razı olsun hepsinden" dedi.

Yapılan kan bağışlarının hastalara umut, ailelere ise sevinç olacağını vurgulayan Vali Tavlı, kampanyanın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve gönüllü kan bağışçılarına teşekkür etti. Tavlı, tüm vatandaşları düzenli kan bağışında bulunmaya davet etti.

Etkinlikte, "Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır" mesajı verilerek vatandaşların en yakın kan bağışı noktasına giderek düzenli bağış yapmalarının önemine dikkat çekildi.