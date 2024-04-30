Samsun'da Son 5 Yılda Aşı Reddi Yüzde 300 Arttı - Son Dakika
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Sağlık

Samsun'da Son 5 Yılda Aşı Reddi Yüzde 300 Arttı

Samsun\'da Son 5 Yılda Aşı Reddi Yüzde 300 Arttı

Samsun İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, son 5 yılda kentte aşı reddi vakalarında yüzde 300 artış olduğunu açıkladı. Uras, aşılamanın önemine vurgu yaparak, ailelerin desteğiyle aşılama sürecinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Aşı reddi sayısının hızla arttığına dikkat çeken Uras, bu durumun çocukların bulaşıcı hastalıklardan korunmasını tehlikeye attığını ifade etti. Sağlık Müdürlüğü olarak ailelere bilgilendirme ve destek sağlamaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

30.04.2024 13:39
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Samsun İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, kentte son 5 yılda aşı reddinde yüzde 300 artış yaşandığını bildirdi.

Uras, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl 24-30 Nisan tarihlerinin Dünya Aşı Haftası olarak kutlandığını hatırlattı.

Dünya Sağlık Örgütünce 1974 yılında başlatılan ve her çocuğun aşıya eşit erişimini sağlamayı amaçlayan genişletilmiş bağışıklama programının geride kalan 50 yılda büyük başarı sağladığına işaret eden Uras, "İnsanlık tarihinde büyük salgınlara ve ölümlere neden olan çiçek, difteri gibi pek çok hastalık günümüzde aşılama sayesinde ortadan kalktı. Ülkemizde 1998'den beri aşılama programı sayesinde çocuk felci görülmüyor. Yenidoğan tetanosu da Türkiye'de elimine edilmiş hastalıklar arasına 2009 yılında girdi. Bu büyük başarılar, aşılamanın gücünü ve etkinliğini en iyi gösteren verilerdir." ifadesini kullandı.

Aşılamanın her çocuk için yaşamsal bir destek olduğunu vurgulayan Uras, şunları belirtti:

"Çocukların sağlıklı yaşam hakkının bir parçası olduğu bilinciyle hareket eden Sağlık Bakanlığımız, bu anlamda etkin aşılama süreci yürütmektedir. Ülkemizde uluslararası referans laboratuvarlarında test edilerek teslim alınan aşılar, kullanım öncesi ulusal referans laboratuvarlarımızda test edilmekte ve tüm kontrolleri yapılmaktadır. Tüm bu başarılı verilere, uluslararası ve ulusal bazda Sağlık Bakanlığımız denetiminde yapılan kontrollere rağmen maalesef son yıllarda hem dünyada hem ülkemizde hem şehrimizde artan aşı reddi vakaları, 50 yıldır sürdürülen çabaların önümüzdeki yıllarda boşa gitmesine yol açabilir. Bunun önlenmesi, çocuklarımızın çeşitli bulaşıcı hastalıklardan korunması için aşılama sürecinin ailelerin de desteğiyle güçlendirilmesi gerekmektedir."

Samsun'da son 12 yılda aşı reddi sayısı sadece bir iken, 2023 itibarıyla bu rakamın 886'ya ulaştığına dikkati çeken Uras, şöyle devam etti:

"2024 sonuna kadar rakamın 1400'ü geçeceği öngörülmektedir. Samsun'da sadece son 5 yılda aşı reddi, yüzde 300 artış göstermiştir. 2014-2018 yıllarında şehrimizde sadece tek kızamık vakası görülmüşken, 2020-2024 yıllarında mart ayı itibarıyla 46'ya yükselmiştir. Bu veriler hepimiz için uyarıcı olmalıdır. Rakamlardaki artış henüz endişe verici boyuta çok uzaksa da bu tablo, özellikle aşı süreçlerinde önemli yeri olan ailelerimize büyük görev yüklemektedir. Bilinçli davranılması, geçmiş yıllarda pek çok insanın ölümüne yol açan bulaşıcı hastalıkları kontrol altına alıp bazılarını tamamen yok edilmesiyle başarısı dünya çapında kanıtlanan aşılama programı karşıtı çabalara destek verilmemesi büyük önem taşımaktadır."

Uras, el birliği ile aşı reddine "dur" denilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Kimi vatandaşlarımız doğru kaynaklardan alınmayan yanıltıcı, tıbbi içeriği hatalı bilgilerle en kıymetlileri olan çocuklarının aşılanması konusunda tereddüt yaşıyor olabilir. Sağlık Müdürlüğü olarak en ufak bir tereddüde bile pay bırakmak, kızamık gibi kontrol altına alınmış hastalıklardan çocuklarımızı yeniden kaybetmek istemiyoruz. Bu konuda tereddüt yaşayan tüm anne babalara bilgilendirme yaparak destek vermeye hazırız. Bize sosyal medya adreslerimizden rahatlıkla ulaşabilirler. Ekiplerimiz tarafından onlara mutlaka dönüş yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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