Samsun'da Ücretsiz Kan Şekeri Ölçümü Yapıldı - Son Dakika
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Sağlık

Samsun'da Ücretsiz Kan Şekeri Ölçümü Yapıldı

Samsun\'da Ücretsiz Kan Şekeri Ölçümü Yapıldı

Dünya Diyabet Günü etkinliklerinde Samsun'da vatandaşlara ücretsiz kan şekeri ölçümleri yapıldı.

14.11.2024 14:20
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Samsun'da 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Karadeniz Diyabet Derneği işbirliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda vatandaşları diyabet hastalığı konusunda bilinçlendirmek için ücretsiz kan şekeri ölçüldü.

Açlık ve tokluk kan şekerleri yüksek çıkan vatandaşlar, diyabet hastalığı konusunda doktorlara yönlendirildi. Etkinlikte diyabet konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Dernek üyesi ve Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Emin Dinççağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin diyabet hastalığının tanı ve tedavisinde ileri ülkelerle rekabet edebilecek seviye olduğunu söyledi.

Türkiye'de diyabet farkındalığının yüzde 45 civarında olduğuna işaret eden Dinççağ, "Diyabet, bulaşıcı olmayan hastalıklar arasında önemli yer tutmaktadır. Yaşadığımız çağın en önemli halk sağlığı problemidir. Uluslararası Diyabet Federasyonu 2019 yılı, 20-79 yaş aralığında 463 milyon insanın tahmini diyabetli olduğunu belirtmektedir. Bozulmuş glikoz toleransı yani gizli şeker hastalığı olanlar ilave edilirse bu rakamın çok büyük olduğu tahmin edilebilir. Ülkemizin de yüzde 14'ünün diyabetli olduğu ve Avrupa'da en fazla diyabetlinin Türkiye'de olduğu bilinmektedir." dedi.

Dinççağ, diyabete bağlı ölümlerin HIV/AIDS, tüberküloz, sıtma gibi hastalıklardan ölümlerden daha fazla olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Diyabet hastalığında arzu ettiğimiz tedavi değerlerine ulaşabilmek için ilaç, gereç, hekim, sağlık kurumu ve bunlara ulaşım kolaydır. Diyabet alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve diyabet bilinci dünya devletleri ile yarışabilecek olgunluktadır ve gurur vericidir. Diyabet tedavisi alanında kırsal kesim ile kent merkezleri arasında fark olmasına rağmen diyabet alanında sınıfı geçiyoruz. Kırsal alandaki diyabet takibinin daha iyi yapılabilmesi için halk sağlığı hemşireliğinin geliştirilmesi ve kırsal alanda daha çok hizmet vermesi, diyabette akran eğitiminin sağlanması, diyabetli yakınların eğitimi, diyabet alanında seviyemizi daha ileriye taşıyabilecektir. İleri teknolojilerden yararlanmalıyız, sensör gibi kan şekeri ölçümlerinde az kullandığımız modern yöntemler pahalı olması nedeniyle gelecekte daha çok kullanılabilirse diyabet tedavisinde daha ileri düzeyde olmamız mümkündür."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Samsun'da Ücretsiz Kan Şekeri Ölçümü Yapıldı - Son Dakika

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