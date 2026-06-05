Samsun\'un Sağlık Altyapısı Güçleniyor

Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, kent genelinde devam eden sağlık yatırımlarının Samsun'un önümüzdeki 40-50 yıllık sağlık altyapısını oluşturacağını belirterek, yeni devlet hastaneleri ve kapasite artışlarıyla şehir merkezinin daha güçlü bir sağlık ağına kavuşacağını söyledi.

Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, Samsun'da devam eden hastane taşınmaları, sağlık yatırımları ve yeni projelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazi Devlet Hastanesi'nin tamamen Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşınacağını belirten Uras, devam eden yatırımlarla birlikte Samsun'un sağlık altyapısının önümüzdeki 40-50 yıllık ihtiyacını karşılayacak şekilde yeniden planlandığını ifade etti.

"Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kapsamlı dönüşüm süreci başladı"

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ana binasının Şehir Hastanesi'ne taşınmasıyla birlikte kapsamlı revizyon çalışmalarına başladıklarını belirten Mustafa Uras, "Eğitim ve Araştırma Hastanesi binası yıllardır tam kapasiteyle hizmet verdiği için, yapılması gereken birçok tadilat ve tamirat ancak hastaların muayene, ameliyat ve servis hizmetlerini aksatmayacak şekilde küçük çaplı müdahalelerle gerçekleştirilebildi. Bu nedenle bazı sorunlar geçici çözümlerle giderildi. Ancak bugün itibarıyla elektrik, su ve diğer altyapı sistemlerinde kapsamlı revizyon ihtiyacı bulunmaktadır. Hastane aktif olarak hizmet verirken bu çalışmaların yapılması ciddi zorluklar oluşturuyordu. Kanalizasyon altyapısıyla ilgili bir sorun bulunuyordu. SASKİ çalışmalara başladı ve bu sürecin yaklaşık iki ay sürmesi bekleniyor. Bunun yanında ısıtma-soğutma sistemleri ile elektrik ve su altyapılarında da ciddi yenileme ihtiyaçlarımız var. Bu çalışmaları da başlatmış bulunuyoruz. Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasındaki çalışmaları 4-5 ay içinde tamamlayacağız. Gazi Devlet Hastanesini buraya taşıyacağız" dedi.

"Kadın doğum ve çocuk sağlığı hizmetleri iki merkezde sunulacak"

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ana binasının bugüne kadar çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın doğum ve göğüs hastalıkları gibi bazı branşlarda ek binalar aracılığıyla hizmet verdiğini belirten Uras, bundan sonra hem Samsun Şehir Hastanesi'nde hem de Gazi Devlet Hastanesi'nin taşınacağı Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasında kadın doğum, çocuk sağlığı ve göğüs hastalıkları alanlarında poliklinik ve servis hizmetleri sunulacağını ifade etti. Bu sayede çocuğunu acile götüren bir ailenin yalnızca tek bir kuruma değil, kamu sağlık hizmetleri kapsamında iki farklı sağlık kuruluşuna başvurabileceğini söyleyen Uras, şehir merkezindeki sağlık hizmetlerinin güçlenerek devam edeceğini vurguladı.

"Doğumhane ve yenidoğan yoğun bakım için revizyon yapılacak"

Bunun için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ana binasında bulunmayan doğumhane ve yenidoğan yoğun bakım gibi birimlerle ilgili revizyon çalışmalarına ihtiyaç duyduklarını belirten Uras, yaklaşık 4-5 aylık süreç içerisinde binadaki inşaat ve altyapı eksikliklerinin giderileceğini söyledi. Gazi Devlet Hastanesi'nin bu süreç sonunda Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasına taşınacağını ifade eden Uras, taşınma sonrasında değişikliğin yalnızca kadın doğum ve çocuk sağlığı hizmetleriyle sınırlı kalmayacağını kaydetti. Aynı zamanda Gazi Devlet Hastanesi'nde de anjiyo yapılabileceğini belirten Uras, daha önce şehirde devlet hastaneleri bünyesinde üç anjiyo ünitesi hizmet verirken, yeni süreçte Şehir Hastanesi'nde altı, Gazi Devlet Hastanesi'nde ise bir olmak üzere toplam yedi anjiyo ünitesinin hizmet vereceğini açıkladı.

Kalp krizi vakalarının artık tek bir merkezde toplanmayacağını ifade eden Uras, iki farklı merkezde müdahale edilerek anjiyo işlemlerinin gerçekleştirilebileceğini söyledi. Nitelikli sağlık hizmetlerinde artış yaşanırken poliklinik ve servis yatak kapasitesinde de önemli yükseliş olacağını kaydeden Uras, halihazırda 320 yatakla hizmet veren Gazi Devlet Hastanesi'nin, Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasına taşındığında 550 yatak kapasitesiyle hizmet vereceğini belirtti. Poliklinik sayısının ise 70'ten 110'a çıkacağını dile getiren Uras, daha fazla nitelikli işlem gerçekleştirileceğini ve hastanenin üçüncü basamak sağlık kuruluşu niteliğinde daha kapsamlı hizmet sunan bir yapıya kavuşacağının altını çizdi.

"Merkezde hastane kalmadı" eleştirilerine yanıt

Gazi Devlet Hastanesi binasının oldukça eski olması nedeniyle bazı vatandaşlar tarafından "merkezdeki hastane kapanıyor" şeklinde değerlendirmeler yapıldığını ifade eden Uras, "Gazi Devlet Hastanesi binasının oldukça eski olması nedeniyle bazı vatandaşlarımız tarafından 'merkezdeki hastane kapanıyor' şeklinde değerlendirmeler yapıldı. Ancak bina için yaptırdığımız deprem performans analizleri sonucunda yapının mevcut deprem yönetmeliğine uygun olmadığı tespit edildi. İçerisinde yüzlerce hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanının bulunduğu bir kurumun deprem yönetmeliğine uygun olmaması kabul edilemez. Son dönemde sıkça dile getirilen 'merkezde hastane kalmadı' söylemine de değinmek isterim. Tam aksine, biz merkezi güçlendirmek için önemli yatırımlar yapıyoruz; ancak bunların tamamlanması için biraz zamana ihtiyaç var. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Şehir Hastanesi'ne taşınmasıyla sağlık hizmetleri aslında şehir merkezinden çok uzaklaşmış olmadı. Mevcut Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şehir Hastanesi arasındaki mesafe yaklaşık 7,7 kilometredir" şeklinde konuştu.

Yeni devlet hastaneleri

Yapılan yatırımlarla birlikte Samsun Şehir Hastanesi gibi büyük bir sağlık tesisine sahip olduklarını belirten Uras, Yaptığımız bu yatırımlarla birlikte Samsun Şehir Hastanesi gibi büyük bir sağlık tesisine sahip olurken, şehir merkezini de güçlendirmeye devam edeceğiz. Tekkeköy Devlet Hastanesi geliyor ve kendi bölgesindeki vatandaşlara hizmet verecek. Gazi Devlet Hastanesi ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasına taşınarak daha kapsamlı bir yapıya kavuşacak. Bunun yanında Atakum Devlet Hastanesi de yapım aşamasında olup Atakum ilçesi ve çevresine sağlık hizmeti sunacak. Ayrıca Doğumevi Yerleşkesi'ni boşalttık. Şehir Hastanesi'nin onkoloji ve radyasyon onkolojisi birimlerinin de yaklaşık 15-20 gün içerisinde taşınmasıyla birlikte alan tamamen boşalmış olacak. Bu yaz içerisinde İlkadım Devlet Hastanesi'nin proje, ihale ve zemin etüt çalışmalarına başlanmasını planlıyoruz. Yani İlkadım'da bulunan eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin yerine İlkadım Devlet Hastanesi yapılacak" ifadelerini kullandı.

Sağlık yatırımları hız kesmeden sürüyor

Müdür Uras ayrıca şunları söyledi:

"Gazi Devlet Hastanesi binasında vatandaşlarımızın da gördüğü üzere duvarlardan karot örnekleri alındı ve çeşitli incelemeler yapıldı. Eğer bina deprem yönetmeliğine uygun olsaydı, biz de bu binayı boşaltmak istemezdik. Ancak deprem yönetmeliğine uygun olmayan bir binada vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermek istemiyoruz. Bunun sorumluluğu son derece büyüktür. Sağlık yatırımlarımız hızla devam ediyor. Alaçam Devlet Hastanesi ve Tekkeköy Devlet Hastanesi'nin yıl sonunda hizmete açılması planlanıyor. Atakum Devlet Hastanesi'nin inşaatı da hızla ilerliyor ve yapı yaklaşık 4-5 kat seviyesine ulaşmış durumda. İlkadım Devlet Hastanesi projesiyle birlikte bu yatırımlar taçlanmış olacak. Öte yandan Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının inşaatı da Halk Sağlığı Laboratuvarı ile birlikte devam ediyor. Yaklaşık 1,5 yıl içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü de yeni binasına taşınmış olacak." - SAMSUN