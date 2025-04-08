Sanal Gerçeklik ile İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika
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Sağlık

Sanal Gerçeklik ile İlk Yardım Eğitimi

KBÜ, yaşlı bireyler için sanal gerçeklik destekli ilk yardım eğitimi projesi geliştirdi.

08.04.2025 15:16
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KBÜ, sanal gerçeklik ile geriatrik bireylerde ilk yardım eğitimi sunacak

KARABÜK - Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan projeyle, yaşlı bireyler için sanal gerçeklik destekli 15 farklı ilk yardım senaryosu hazırlandı.

Karabük Üniversitesi tarafından 'Artırılmış Gerçeklik ile Geriatrik Bireylerde İlk Yardım Eğitimi' projesi çerçevesinde, sanal gerçeklik teknolojisi ile desteklenen uygulamalı bir eğitim modeli geliştirildi.

Projede geliştirilen 15 farklı modül, geriatrik bireylerde en sık karşılaşılan ilk yardım senaryolarını kapsıyor. Temel yaşam desteği, solunum yollarına yabancı cisim kaçması, hipertansiyon, sıcak çarpması ve donma gibi durumların sanal gerçeklik ortamında bire bir deneyimleme fırsatı sunan proje ile özellikle öğrenciler ve sağlık çalışanlarının uygulamalı deneyimle ilk yardım becerilerini geliştirmesi hedefleniyor.

Sanal gerçeklik gözlüğü ve özel sensörlü kollarla desteklenen sistem, öğrencilerin gerçek hayatta uygulama yapma imkanı bulamayacağı senaryoları interaktif biçimde deneyimlemesine katkı sağlıyor.

Projenin yürütücülüğünü Karabük Üniversitesi'nin yaptığını belirten Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Dürdane Yılmaz Güven, ortaklar arasında da Gazi Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Almanya'dan iki tane yaşlı bakım merkezi ve Makedonya'dan bir meslek lisesi bulunduğunu ifade etti.

Güven "Toplamda 15 farklı aplikasyon geliştirildi ve bu uygulamaların her biri üç dilde kullanılabiliyor. Sistem yalnızca Türkiye'de değil, Almanya'da ve İngilizce konuşulan tüm ülkelerde uygulanabilir" dedi.

Uygulamanın eğitimdeki katkılarına değinen Güven, "Etkileşimli yapısı sayesinde öğrenciler, gerçek hayatta karşılaşmaları zor olan durumları sanal ortamda birebir uygulayabiliyor. Bu sistem yaşlı bakım merkezlerinde, huzurevlerinde, klinik eğitimde, hastanelerde ve okullarda rahatlıkla kullanılabilir. Öğrenciler her bir senaryoyu bu sistemle deneyimleyebiliyor ve adeta o anı yaşıyormuş gibi hissediyor. Yapılan çalışmalar da gösteriyor ki öğrenciler bu uygulamalar sayesinde gerçek hayatta çok daha kolay ve başarılı müdahalelerde bulunabiliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Karabük, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sanal Gerçeklik ile İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika

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