Sancaktepe\'de özel hastanede erken doğum iddiası soruşturması: Doktor serbest bırakıldı

Sağlık

25.09.2025 16:02
Sancaktepe'deki bir özel hastanede görev yapan kadın doğum uzmanı doktorun, bazı hastalarına bilgileri dışında ilaç vererek erken doğuma sebep olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturma kapsamında, P.Ç. adlı doktor, evinde gözaltına alındı. Adresinde yapılan aramada 2 USB bellek, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 cep telefonu ele geçirildi. Doktor, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SANCAKTEPE'de özel hastanede kadın doğum uzmanı doktorun, hastalara habersiz ilaç verip erken doğuma sebep olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında Ataşehir'deki evinde gözaltına alınan P.Ç. adlı doktor hakimlikçe serbest bırakıldı.

Sancaktepe'de bulunan özel hastanede görev yapan doktorun, bazı hastalarına ilaç yoluyla erken doğum yaptırdığı yönündeki iddialar üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Başlatılan soruşturma kapsamında, P.Ç. adlı doktor, dün Ataşehir'de gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 2 adet USB bellek, 1 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet cep telefonune el konuldu. Şüpheli doktor P.Ç. adli kontrol şartıyla sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Sağlık, Toplum, Hukuk, Son Dakika

