Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesi'nde 3 doktor darbedildi, 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesi'nde 3 doktor darbedildi, 4 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesi\'nde 3 doktor darbedildi, 4 kişi gözaltına alındı
Son Güncelleme: 19.09.2023 13:49

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesi'nde görevli 3 doktor, hasta yakınları tarafından darbedildi. Kavga sonucunda 4 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, saldırıyı kınayarak doktorlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesi'nde görevli 3 doktoru darbettikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Acil Servis Polikliniği'ne gelen bazı hasta yakınları, buradaki 3 doktorla tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile 3 doktor, hasta yakınları tarafından darbedildi.

Kavga, hastane polisi ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sona erdi.

Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Vali Şıldak'tan kınama

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X medya platformundan yaptığı açıklamada, saldırının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanemizde görevli doktorlarımıza yapılan saldırıyı esefle kınıyor, kıymetli doktorlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şüpheliler yakalanarak gerekli adli süreç başlatılmış olup olayı yakından takip ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesi'nde 3 doktor darbedildi, 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesi'nde 3 doktor darbedildi, 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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