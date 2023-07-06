Şanlıurfa Siverek'te Kuduz Vakası: Bir Kişi Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Şanlıurfa Siverek'te Kuduz Vakası: Bir Kişi Tedavi Altına Alındı

Şanlıurfa Siverek'te Kuduz Vakası: Bir Kişi Tedavi Altına Alındı

06.07.2023 17:17

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz vakası nedeniyle bir kişi tedavi altına alındı. İlçe Hıfzıssıha Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında karantina uygulamaları yapıldı. Belediye, Sağlık Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmalar başlatıldı. Vatandaşlardan şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri ve herhangi bir vakada hemen sağlık kuruluşuna başvurmaları istendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz vakası nedeniyle bir kişi tedavi altına alındı.

Siverek Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, kuduz vakası nedeniyle bir kişinin tedavi altına alınmasının ardından konuyla ilgili araştırma yapıldığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan araştırmada köpek saldırısı nedeniyle bazı büyükbaş hayvanlarda da kuduz vakasına rastlanmıştır. İlçe Hıfzıssıha Kurulu toplanmış olup konuyla ilgili tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda, söz konusu yerlerde karantina uygulamaları yapılmıştır. Ayrıca belediyemiz, Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerekli çalışmalara başlanmıştır. Bununla birlikte şüpheli durumların derhal yetkili mercilere bildirilmesi ve herhangi bir vakada ivedilikle sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerekmektedir."

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Köpek Saldırısı, Şanlıurfa, Hisarcık, Siverek, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Şanlıurfa Siverek'te Kuduz Vakası: Bir Kişi Tedavi Altına Alındı - Son Dakika


Son Dakika
18:09 SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, paramiliter örgüt iddialarını yanıtladı
17:48 Arda Güler'i Real Madrid uçağına koluna giren polisler götürdü
17:44 Tepki çeken görüntü! Arda Güler'i Real Madrid uçağına koluna giren polisler götürdü
17:38 Samsun'da annesini öldüren genç kızın duruşması
17:36 Annesini öldüren genç duruşmada gözyaşlarına boğuldu, kardeşi ise şikayetçi olmadı
16:56 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bakanlara talimat verdim, emekli maaşına iyileştirme yapılacak
16:54 En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya, ortalama memur maaşı ise 25 bin 15 liraya çıkarıldı
16:51 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakanlara talimat verdim, emekli maaşına iyileştirme yapılacak
16:50 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur maaşlarına yapılan zamla ilgili ilk yorum
16:49 İrem Derici, Threads uygulamasında Elon Musk'a küfretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2023 18:35:11. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Siverek'te Kuduz Vakası: Bir Kişi Tedavi Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement